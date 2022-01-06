Princeton Üniversitesi tarih ve uluslararası ilişkiler profesörü Harold James, Project Syndicate dergisinde çıkan 3 Ocak 2020 tarihli yazısında Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması tezinin demode olduğunu zira küresel düzeydeki ekonomik panik, belirsizlik ve gelecek endişesi nedeniyle artık medeniyetler içi savaşlar dönemine girdiğimizi iddia ediyor. Bazı açılardan haksız da sayılmaz. Zira her şeyin parayla ölçüldüğü kapitalist piyasa uygarlığındaki mali krizler yüzünden ahlak, erdem, hakikat, kültür, düşünce, siyaset ve inançların da 'değer'den düştüğünü görüyoruz.
Medeniyetler arası çatışma, iki kutuplu Soğuk Savaş'tan zaferle ayrılan ABD'nin dünyada tek kutup haline geldiği küresel hegemonya ideolojisiydi.
Medeniyetler içi savaşlar şeklinde süren kültürel çatışmalar ise ABD'nin sancaktarlığını yaptığı neo-liberal sistemin çöküşünü ve çok kutuplu yeni bir dünyanın doğumunu simgeliyor.
Batı'daki hemen her ülkede başat ekonomi-politik öğe haline gelen kültürel çatışmalar, zero-sum mantığına sahip. Bir ölüm kalım savaşı şeklinde seyrediyor. Belirsizlik ve toplumsal endişe nedeniyle her tür kavram ve değerde büyük bir karmaşa yaşanıyor. Bu da sorunları aşıp ilerlemeyi imkânsız kılıyor.
***
Her alanda vahşi bir kutuplaşma
söz konusu. Her
olgu, olay, gelişme, kriz ve tartışma
kültür savaşlarının birer lokomotifine
dönüştürülüyor hemen.
ABD'de bu çatışma daha çok kölelik ve ırkçılık
üzerinden yaşanıyor. Avrupa'da ise İslamofobi
şeklinde seyrediyor.
İslam karşıtlığı bir bakıma Batılı seküler aklın yeni ırkçılık formu
olarak karşımıza çıkıyor.
Amerikalı düşünürlerden John Grier Hibben
, zihinsel dünyamız ile finansal dünyadaki krizler
arasında bir korelasyon olduğunu söyler.
Tıpkı tedarik ve enerji krizi ile küresel enflasyonun neden olduğu panik havasının siyasal anlayışta bir norm haline dönüşmesi gibi. Unutmayalım ki 2008 küresel finans krizi
Batı'da popülizmi, neo-nazist ve faşist akımları tetikledi.
Kovid salgınıyla gelen kriz ise küresel çapta bir panik atmosferini besliyor. Ekonomik buhranlar bu nedenle sadece alım gücünü düşürmüyor, dil ve zihin dünyamıza yön veren ahlaki ve siyasi erdemlerin değerini de düşürüp pula çeviriyor.
Bu yüzden şu an hayatımıza, dilimize ve düşünce dünyamıza geçmişteki kaosların şekil verdiğini akıldan çıkarmamak lazım.
Örneğin kapitalizm veya sosyalizm
gibi kavramlar Endüstri Devrimi'nin
19'uncu
yüzyılda dünyada yol açtığı altüst
oluşların ürünüdür.
***
Bugün kullandığımız küreselleşme, neo-liberalizm, demokrasi ve parlamenter sistem
gibi kavramlar da
I. Dünya Savaşı'ndan bu yana
devam eden büyük devletler
arasındaki emperyal güç mücadelesinin
birer mirasıdır.
Profesör James'in analojisiyle ifade edersek, tıpkı virüsler gibi bu kavram ve terimler de
toplumları enfekte ettikten sonra zamanla mutasyona uğrayıp siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamımıza uyum sağlar.
Fakat ne kadar mutasyona uğrasa da Batı'nın kavramları artık uzlaşı yerine çatışma ve kutuplaşmaya yol açıyor.
Lacivert'in
Aralık 2021 sayısındaki yazıda da vurguladığım üzere geldiğimiz aşamada Türkiye, Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği
yeni bir dünya kurulurken Batı'da siyaset ve kültür artık ya amansız savaşlar ya da bayat uzlaşılardan ibaret
bir bıkkınlık gösterisi şeklinde sürüyor. Bu da siyasi meşruiyet krizini daha da derinleştiriyor.
Batılı elitler ise retorik cambazlıklarla
hem hezimetlerini
perdelemeye hem de devletin işlevsizliğinin bedelini
topluma
ve pop-kültüre mal etme kurnazlığına
başvuruyor. Böylece
talana dayalı ekonomik sistemin
kötülüklerinden kültürü ve kitleleri sorumlu tutma oryantalizmine
yöneliyorlar.