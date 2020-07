OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Bu hafta bayram haftası… Kurban Bayramı öncesi senetçiye 'Afiyet Ver' adlı sözde 'yeni bir iyilik hareketi' başlattırmışlar… Güzel bir rüya görür ya insan… İşte o rüyadan hiç uyanmak istemezsiniz. Allanıp pullanıp güzel bir makyajla sunulan paketin içinden çıkmakla eşdeğer… İnsanda ne hayal bırakıyor nede umut. İçi boş teneke misali...

Hani her şey çok güzel olacaktı? Ya bırakın her şeyin çok güzel olmasını her şey tepe taklak gidiyor. Büyük hayal kırıklığısınız.

Hayal kırıklığı kısmına değinecek olursak… Harbiden söylemek istiyorum… Bize paket servis yapılan senetçi bu olamaz.

Sorgulama yeteneğini kaybettirdiniz adama… Şayet ayarı bozulmamış olsa 'siz bana ne yaptırıyorsunuz' demez mi? 'Ya arkadaşlar bizim işimiz belediyecilik. Biz belediye yönetiyoruz… Kızılay bu ülkenin önemli ve bir o kadar da kıymetli bir kurumu. İyiliğe Kızılay aracılık ediyor zaten. Bana bu şehrin sorunlarına çözüm üreten projeler getirin' demeli… Senetçiye 'kurban eti ile iyiliğe aracılık edilecek' denildiğinde zatı muhterem havalara uçmuş… 'İşte beklediğim proje bu' demiş… Ankara'nın tüm sorunlarına bir çırpıda çözüm üretilmiş.

Bırakın senetçinin yakasını… Adam bu şehri yönetmeye talip oldu. Sürekli hata yaptırıyorsunuz… Kentin sorunlarına odaklansın. Sorunları bir çırpıda çözecek yetiye sahip. Ama etrafında ki 'çokbilmiş' grup sürekli ortada top çevirttiriyor.

Tüm samimi duygularımı kaybettim.

Kesinlikle kasıtlı olarak işi minimize eden projelerle senetçiyi vitrine servis ediyorlar.

Ya Ankara'ya ya da senetçiye garezleri, kasıtları var… Yok, o da olamaz çapları bu kadar… Çapsız, beceriksiz olanlar ortada ama onları yönetemeyende aynı kategoriye girmiyor mu? Bilemedim… Bu kafayla büyük hayaller kurulmaz…