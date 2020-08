OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Her bayram oldukça sık kullanılan Sıla-i Rahim, bir gelenek olarak günümüze kadar taşınmış bir anlayıştır. Peki, Sıla-i Rahim kelimesi nerden gelir, anlamı nedir? Sıla kelimesi, kavuşmak, ulaşmak, vuslat anlamına gelir. Sıla; 'ulaşmak', 'kavuşmak' manasına gelen 'vusul' kökünden gelmektedir. Rahim; kelime olarak rahmetten gelir. Rahmet 'acımak' 'şefkat duymak' anlamını taşır. Akrabalık, hısımlık, yakınlık, kuvvet, karabet gibi farklı kelimelerle dile getirilen beşeri yakınlığı ifade eder. Sıla-i rahim: Hısım akrabayı ziyaret etmek ve onlarla görüşmek ve mektuplaşmak; alakayı devam ettirmek akrabanın kusurlarını affetmektir. Dinimiz İslam'ın en önem verdiği konulardan biridir. Sıla-i rahim, akrabalar, yakınlar arasındaki bağı ve iletişimi sağlam tutmak bu ilişkileri koparmamaktır. Akrabalık ilişkilerinin iyi olması için karşılıklı saygı sevgi ve yardımlaşmanın güçlü olması gerekir. O bağları güçlü kılmak adına tüm aile memleket havasında bayram geçirmek için Düzce'ye yola revan olduk. Ankara'nın sıcak günlerinden sonra Düzce yaylaları, köylerinde oksijen depolayıp hasret giderdik. Ne kadar eski bayramlar gibi olmasa da sıla-i rahim yapmış olduk. Hep hayıflanırız 'Ah nerde o eski bayramlar' diye. İşte o özlemin daha da had safhaya çıktığı bir bayram bu bayram… Her geçen gün tüm yaşanmışlıkları ile eskiyi arar olduk. Eski arkadaşlık, dostluk, eski bayramlar gibi… Ne var ki değişen koşullar karşısında yaşam düzenimiz gibi yaşanmışlıklarımızda kendini güncelliyor. Bu bayram eski bayramları aratan en belirgin özelliği özlem ve hasretle içten bir duygu ile sevdiklerimize sarılamadık. Yüz mimiklerimiz ve kelimelere yansıdı kucaklaşma hasreti… Kim bilir bir sonra ki buluşmaya bir sonra ki bayrama kaldı. Yine ötelediklerimiz arasında yerini aldı. Ne var ki tüm uyarılara rağmen hayatı çok hızlı normalleştirenlere de rastladık. Hani nerde kaldı sosyal mesafe, maske ve hijyen… Sürekli bir savunma durumundayız. Burası yayla… Bizim köye korona giremez… Daha nice savunma cümlesi ile karşılaşmadık değil. Ama bu savunma kuralına karşı kendi savunmamızı geliştirdik. Tokalaşmadık, kucaklaşmadık… Gönülden gönüle bayramlaştık… Ve bugün son gün… Bayramlaşamadıklarımız için; Daha nice bayramlarda buluşmak ümidi ile bayramınız mübarek olsun…