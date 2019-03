Küçük bir ada ülkesi olan Singapur, Asya’nın en önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri. Bu küçük ülke, gökdelenleri, düzeni, temizliği, yeşili ve alışveriş olanaklarıyla keyifli bir tatil vaat ediyor

Malay Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Singapur, Malezya ile Endonezya arasında sıkışmış küçük bir ada ülkesi. Dünyadaki az sayıdaki şehir devletlerinden biri. 14. yüzyılda Temasek adıyla bilinen bir balıkçı kasabasıymış. Modern tarihi ise 1819'da başlıyor. Bu tarihte adayı işgal eden İngilizler, adayı Britanya'ya bağlı bir ticaret merkezine dönüştürmüş ve egemenliklerini 1959'a kadar sürdürmüş. 1959'dan 1963'e kadar BM'ye bağlı dört federasyonun olduğu bağımsız bir devlet olan Singapur, federasyondaki hakim grup Malaylar ile Singapur bölgesindeki çoğunluğu teşkil eden Çinliler arasındaki anlaşmazlık üzerine yeni bir anlaşma ile 1965'te ayrı bir devlet özelliğini kazanmış. Nüfusu yaklaşık 6 milyon olan ülke bugün, Asya'nın en önemli ticaret ve turizm merkezi durumunda. Singapur'a THY'nin direkt seferiyle 11 saatte ulaşabilirsiniz. Türk vatandaşlarından vize istenmediğini de belirtelim.







Yasaklar ülkesi

Malay Yarımadası'na 1200 metre uzunluktaki demiryolu ve karayolu ile bağlanan Singapur, tropikal iklime sahip. Yani sıcak, nemli ve bol yağışlı bir hava var. Ülkede düzen, temizlik ve yeşillik öne çıkıyor. Hemen her şey insan elinden çıkmış ve hiçbir şey rastlantıya bırakılmamış. İzinsiz tek bir çivi çakılmasına bile izin verilmiyor. Yerlere tükürmek, sokakta sigara içmek, çöp atmak, trafik kurallarına uymamak büyük cezaları gerektiriyor. Singapur'da şehir içi ulaşımda metro ve taksi seçenekleriniz mevcut.







Her ülkenin mutfağı var

Singapur'un mutfağı, acılı Hint mutfağından Çin'e ve Malezya mutfağına kadar uzanıyor. Fransız ve İtalyan tatlarını da bulmak mümkün. Ama hemen her ülkenin mutfağını hem de ucuz fiyata denemek isterseniz, Singapur Nehri kenarında bulunan açık hava lokantalarına uğramanız yeterli. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinin birbirinden ilginç mutfaklarından örnekleri burada tatma imkanı var. Ayrıca Çin yemekleri için Çin Meydanı Yiyecek Merkezi'ne, deniz ürünleri için UDMC Deniz Ürünleri Merkezi'ne gitmelisiniz.







Orkideden mücevher

Alışveriş tutkunları için Singapur, harika bir ülke. Bilgisayarla ilgili hemen her şeyi Funan Center'da bulmak mümkün. Cep telefonu, fotoğraf makinesi ve kamera gibi ürünleri arıyorsanız Orchard Road'da bulunan Budget alışveriş merkezini ziyaret edin. Orchard Road'da lüks mağazalar da bulunuyor. Singapur'da ara sokaklardaki küçük mağazalardan çok hoş ve ülkeye özgü objelerden satın alabilirsiniz. Singapurlular, özel bir madde ile orkide çiçeğini kaplayıp rengini bozmadan mücevher haline getiriyorlar. Singapur'dan alacağınız en güzel hediyelerden bir tanesi bu takılar olabilir. Siyah inci de Singapur'a özgü.







Eğlenceli alternatifler

Gardens by the Bay: Singapur'un bahçe içindeki şehir vizyonunun en son örneği Gardens by the Bay devasa boyutlarda, içerisinde dünyanın her yerinden bitki ve ağaçlar bulunan, hem yatay hem de dikey bahçelere sahip fütüristik bir bahçe. Singapur Marina'daki bahçe sadece dev ağaçlardan ibaret değil. İçerisinde farklı iklimlerin canlandırıldığı seralar, yapay dağ ve şelaleler, göller, restoran ve kafeler gibi çeşitli atraksiyonlar yer alıyor. Sentosa Adası: Burası şehrin karşısındaki küçük bir adada kurulu bir eğlence merkezi. Ada, deniz-kum-güneş tatili için de ideal. Sentosa'ya gitmek için Faber Tepesi'nden teleferiğe binebilirsiniz. Sualtı Dünyası: Dünyanın en büyüleyici tropik deniz canlılarının bulunduğu Sualtı Dünyası adlı akvaryum da Sentosa Adası'nda yer alıyor. Akrilikten yapılan tünelde yürürken köpekbalıkları üstünüzden geçiyor. Ayrıca deniz kaplumbağalarına ve dil balıklarına da dokunabiliyorsunuz. Orchard Road: Bu bulvar, Singapur'un hemen her konuda beyni sayılabilecek yerlerin başında geliyor. Mağazalarla ve süpermarketlerle dolu alışveriş merkezi. Giyimden mutfak eşyasına kadar her şey var. Birbirinden güzel kafeler, ünlü kitapçılar, lüks markalar ve elektronik mağazaları da burada bulunuyor. Orkide Müzesi: Singapur deyince akla ilk orkide geliyor. Orkide Müzesi'ni gezin, onlarca orkide çeşidini görüp renklerinin tadını çıkarın. Burada orkideden yapılan hediyelik eşyalar da var.