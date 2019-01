New York ayaklarımın altında

Gökdelenler şehri New York’u havadan keşfetmeye ne dersiniz? Cevabınız “Evet” ise New York helikopter turlarından birine katılmanız gerekiyor. Test etmiş biri olarak muhteşem bir deneyim olacağının garantisini verebilirim

Dünyanın en ünlü şehirlerinin başında hiç şüphesiz New York geliyor. ABD'nin en kalabalık şehri, insanda bağımlılık yapıyor. Ben onlarca kez gittim ama her gidişimde heyecanlanıyorum ve her defasında çok güzel anılarla dönüyorum. Geçen ay yine New York'taydım. Her zaman olduğu gibi THY'nin İstanbul'dan kalkan direkt New York seferini tercih ettim. Yaklaşık 11 saat süren New York uçuşu çok keyifli geçiyor.

Hem koltuklar rahat, hem ikramlar çok iyi. Uçak içi eğlence sistemi de çok başarılı. Personel ilgili ve kibar.

New York'ta yürümeyi çok severim ve şimdiye kadar şehrin keyfini hep yürüyerek çıkardım. Ama yürürken binaların arasından New York'un etkileyici atmosferinin ve görkemli gökdelenlerinin manzarasının tadını çıkartmak bazen mümkün olmuyor. O yüzden bu gidişimde New York'u havadan keşfetmek isteyenler için düzenlenen helikopter turlarından birine katıldım. Meğer New York, havadan da çok güzel görünüyormuş.

Hatta havadan şehrin başka güzelliklerini de keşfediyorsunuz. New York'u helikopter turuyla havadan görmek ilginizi çektiyse detaylara geçebiliriz.



ÖZEL FOTOĞRAFLAR ÇEKECEKSİNİZ

New York'ta helikopter turu yapmak gerçekten büyüleyici bir deneyim. Son teknoloji modern helikopterler ve tecrübeli pilotlarla gerçekleştirilen turların birçok çeşidi var. Süresi 20 dakikadan 1 saate kadar değişen bu turlar, kişiye özel veya gruplar halinde yapılabiliyor.

Ben bir arkadaş grubuyla katıldım ve çok keyifli zaman geçirdim. Bu arada Instagram tutkunları ve fotoğrafçılığa düşkünler için de bulunmaz bir nimet. Çünkü havadan New York'un sembol binalarını görüntülemek büyük ayrıcalık.

Yükleyeceğiniz karelerle Instagram'da çok havalı olacağınızdan şüpheniz olmasın.

Eşiyle veya sevgilisiyle romantik dakikalar geçirmek isteyenler için de helikopter turları var. Helikopterde sadece sevgiliniz ve siz, tabii bir de pilot oluyor. Muhteşem New York manzarası eşliğinde içkinizi yudumlayıp romantizmin zirvesine çıkabiliyorsunuz.



KUŞ BAKIŞI ŞEHRİN SEMBOLLERİ

New York helikopter turu, şehir merkezindeki Heliport'tan start alıyor. Lüks helikopterinize bindikten sonra ilk rotanız, Governor's Adası'nı geçerek yüzyıldır Yeni Dünya ziyaretçilerini karşılayan Ellis Adası ve Özgürlük Anıtı oluyor.

Etkileyici George Washington Köprüsü'ne ulaşana kadar Manhattan'ın uzunluğunu seyrederken, kentin ikonik bölgelerine de daha yakından bakın.

United Palace Katedrali ve Trinity Kilisesi'nin mimarisini hayretle izlerken, 50 bine yakın sporseverin çığlıklarının duyulduğu Yankee Stadyumu'nu da izlemenin keyfine varabilirsiniz. Bu tur sayesinde New York'la bütünleşen Chrysler ve Empire State binaları ile Times Meydanı'nın özel manzarasının keyfini çıkartabilirsiniz.

ABD Intrepid Deniz, Hava ve Uzay Müzesi'ne yakından bakarken, Chelsea Piers'ın oluşturduğu organize kaosunu hayranlıkla izleyebilirsiniz.

West Village ve Tribeca'dan yükseldikten sonra Zero Ground'u inceleyip, şehri ve dünyayı sonsuza dek değiştiren acı günün anısı 9/11 Anıtı'nı inceleyebilirsiniz. Bu arada pilotunuzdan tur boyunca göreceğiniz yerlerle ilgili detaylı bilgi de alıyorsunuz.

Bu çok özel turlara katılmak isterseniz, biletinizi önceden satın almanızı öneririm. İsterseniz turun düzenleneceği helikopter pistine gidip orada da tur alabilirsiniz ama turların doluluklarına göre birkaç saat beklemeniz gerekebilir veya geri dönme ihtimaliniz de olabilir. Turu önceden satın alırsanız da 30 dakika önce pistte olmalısınız. Yanınızda fazla eşya olmamasına özen gösterin, olursa da eşyalarınız emanete alınıyor ve dönüşte teslim ediliyor.



150 DOLARA DA VAR 1500 DOLARA DA

New York'u havadan keşfetmenin fiyatını merak edenler için de şunu söyleyebilirim: Turlar, süresine, kapsamına, kaç kişiyle yaptığınıza göre değişiyor ve 150 dolardan başlayıp 1500 dolara kadar çıkıyor.



TUR SIRASINDA GÖRÜLEN YERLER

¦ Özgürlük Anıtı

¦ Ellis Adası

¦ Dünya Ticaret Merkezi

¦ 9/11 Anıtı

¦ Brooklyn Köprüsü

¦ Battery Park

¦ Wall Street/Finans Bölgesi

¦ Empire State Binası

¦ Chrysler Binası

¦ Madison Square Garden

¦ Times Meydanı

¦ USS Intrepid Denizi, Hava ve Uzay Müzesi

¦ Central Park

¦ Columbia Üniversitesi

¦ George Washington Köprüsü

¦ Harlem ve Harlem Nehri

¦ Bronx ve Yankee Stadyumu

¦ Palisades Kayalıkları

¦ Spuyten Şeytan Köprüsü