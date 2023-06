Game of Thrones, Star Wars (son üçleme) The Witcher, Shadow and Bone, Tomris ve Aladdin gibi dünyaca ünlü filmlere kumaş tedarik eden Satre adlı ekip, ülkemizdeki ilk sinema filmini çekti.

Yapımı Satre Film Yapım'a yapımcılığı Hande Ertaş ve Emrah Ertaş'a ait olan Maske adlı film de haliyle kostümleri ile fark yaratıyor. Nitekim, 45 kişilik tasarım ekibi film için 22 bin metre kumaştan 900 adet kostüm hazırlamış. Özenle hazırlanmış kostümlerin filmde oyunculardan rol çaldığını söylemek yanlış olmaz. Ancak oyuncuların da hakkını yemeyelim. Yönetmenliğini Berker Berki'nin üstlendiği filmde Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan gibi deneyimli isimler yer alıyor.







Kostüm ve kadronun yanı sıra film, farklı senaryo yapısı ve kurgusuyla da dikkat çekiyor. Emrah Ertaş'ın kaleme aldığı film gençlik yılları travmalarla geçen 'Barış'ın (Kaan Turgut) yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli 'kandırma' yöntemleri bulmasını konu alıyor.



MATRUŞKA GİBİ

İş kurmaya çalışan babasına borçlarını ödeyemediği için yapılanları unutmayan Barış'ın kardeşi ile birlikte ince ince işledikleri intikam planı seyirciyi sürekli ters köşeye yatırıyor. Adeta matruşka gibi, maskenin altından ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Bu da filmin sonuna kadar gerilimi tansiyonu ve merak duygusunu zinde tutuyor. Tescilli deli Barış'a hayat veren Kaan Turgut, bir oyuncu için zor denilecek rolü çok iyi kotarmış.







Her projesinde fark yaratmayı başaran başarılı oyuncu Mert Turak da burada şahsına münhasır tasarımcı Toprak Bıçak karakterini canlandırıyor. Abartıya kaçıldığında rahatsız edecek rolü o kadar dozunda oynamış ki, karakterin aşırılıkları bile hiç rahatsız etmiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, filmle ilgili başta biraz ön yargım vardı. Fragmanından pek bir şey anlamamıştım zira. İzleyince farklı bir filmle karşılaştım, hayal kırıklığı yaşamadığım için de ayrıca memnun oldum.

Neticede Maske filmi farklı tarzı ve hikâyesiyle, kurgusu ve görsel dünyasıyla sinemamızda ilerleyen yıllarda da hatırlanacak bir iş olmuş. İlk filmiyle özellikle kostüm ve tasarım anlamında çıtayı yukarı taşıyan ekipten bir sonraki film için daha iddialı bir çalışma beklemek hayal olmaz.