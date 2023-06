Mültecilik kavramı tüm dünyanın en büyük sorunu haline geldi. Başka milletten gelen birine genelde önyargıyla yaklaşılıyor. Hele rengi biraz farklıysa ırkçılık bile yapılıyor maalesef. Örneğin son olarak geçtiğimiz hafta sonu dünyanın en büyük kulübü Real Madrid'in 22 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Genç futbolcunun daha önce de birkaç kez maruz kaldığı ırkçılık, dünya futbol kamuoyunun ana gündemi haline geldi. Spordan sanata her alanda yaşanan bu olaya sinema dünyası da kayıtsız kalmıyor. Ödüllü Belçikalı yönetmen kardeşler Luc Dardenne ve Jean-Pierre Dardenne yeni filmleri 'Tori ve Lokita' ile bu kez çok uzağa gitmemiş, kameralarını kendi ülkelerinde yaşadıkları soruna çevirmişler.







Dardanne kardeşler yakın zaman çalışmaları olan 'Young Ahmed' ve 'The Meçhul Kız'da değindikleri göçmenlik, mültecilik konusunu bu filmde merkeze almış. İkili bu kez, günümüz Belçikası'nda geçen filmde Afrika'dan Belçika'ya tek başlarına seyahat eden küçük bir çocuk 'Tori' (Pablo Schils) ve genç bir kızın Lokita (Joely Mbundu) kardeş gibi davranarak hayatta kalma mücadelesine ortak ediyor seyirciyi. Oturma izni alabilmek için uyuşturucu işine girmek zorunda kalan, iki göçmenin gurbet ellerdeki dostluğuna odaklanan film duygu dolu sahneleriyle bugün hemen her ülkede yaşanan insanlık dramını anlatıyor. Lokita'nın zor durumunu kullanıp onu taciz eden patronlara, kendi çıkarları için kimsesiz çocukları çalıştırıp haklarını vermeyen baronlara, zayıfları her fırsatta ezip mağdurların sırtından geçinen güçlülere nefret doluyorsunuz izlerken. Ailelerini bırakıp tek başına başka bir ülkeye gitmeye cesaret eden bu çocuklara ve yaşadıkları aşırı yalnızlığa, onları bu duruma iten sisteme isyan ediyorsunuz bir kez daha. Yeni bir ülkede başka milletten insanların arasında yaşama mücadelesi veren insanların dramına ve küresel göç krizinin sonuçlarına değinen film 2022 Cannes Film Festivali'nde festivalin özel 75. Yıldönümü Ödülü'nü kazanmıştı. Dünyaca ünlü yönetmen Martin Scorsese, filmi "Tori ve Lokita, uzun zamandır yaşadığım en yıkıcı sinema deneyimlerinden biri" diye tanımlamıştı. Filmde kader birliği yapan iki çocuk oyuncunun da çok başarılı performans ortaya koyduklarını belirteyim.



ÖRÜMCEK ADAMLAR SARMIŞ DÖRT BİR YANIMI

Marvel dünyasının en etkileyici kahramanlarından biri olan Örümcek Adam serisi 'Örümcek Adam Örümcek Evreninde' adıyla 2018 yılında bambaşka bir yaklaşımla animasyon serisi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Oscar ödüllü filmin devamı niteliğindeki 'Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş' adlı film, animasyonda sınırları zorlayan hikâye anlatımı ve çığır açan görsel stilleri ile dikkat çekerken, ele aldığı konusuyla da seyirciyi yakalamayı başarıyor. Birkaç farklı boyutu ziyaret eden, kendilerine özgü görünüm ve hislere sahip yeni karakterlerin yer aldığı film, çoklu evren macerası ile çizgi roman okurlarını uzun süredir heyecanlandırıyordu.







Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceraları, farklı boyutlardan onlarca ayrı Örümcek Adam'ların yer aldığı Çoklu Evren'lerde devam ediyor. Çoklu Evren'in varlığını korumakla görevli Örümcek-İnsanlardan oluşan bir ekip olan Örümcek Topluluğu ile karşılaşan Miles kendini diğer Örümceklerle karşı karşıya bulur. Sevdiği insanları kurtarabilmek ve esas örümcek adamın kendisi olduğunu kanıtlamak için zorlu bir mücadeleye girişir. 'Maskeyi herkes takabilir ama onu önemli olan maskeyi nasıl taktığındır.' mottosunun altını çizen filmin yönetmenliğini Joaquim Dos Santos, Powers ve Justin K. Thompson yaparken, senaryoyu Phil Lord, Christopher Miller ve David Callaham kaleme almış. 'Blade Runner''dan "Heat"e kadar çeşitli klasiklere ince göndermelerin de yer aldığı filmde Morales'i Shameik Moore, Peter Parker'ı Jake johnson, Gwen Stacy'i Hailee Steinfeld seslendiriyor. Filmin ilk sahnesinde yer alan Jamaika bakkalının sahibini seslendiren kişi, reggae yıldızı Ziggy Marley.