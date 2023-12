2018 yılında gösterime giren Ölümlü Dünya filmi, ilk etapta vizyonda istediğini bulamamıştı. Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda bir lokanta işleten, 8 kişilik Mermer Ailesi bireylerinin görünenden farklı hayatlarını anlatan komedi filmi, ilk hafta sonunda 110 bin kişi tarafından izlenmiş, 11 hafta kaldığı vizyonda toplam 585 bin izleyiciye ulaşabilmişti. Televizyon gösterimleriyle ünü yayılan ve zamanla kült mertebesine erişen filmin replikleri sosyal medyada, arkadaş ortamlarında ezbere söylenir hale gelince ekip, filmin devamını çekme kararı aldı.







İlk filmde olduğu gibi Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, yine ilk filmde yer alan Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak gibi isimlere Giray Altınok ve Reha Özcan'ın eşlik ettiği Ölümlü Dünya 2, bu kez büyük bir beklentiyle vizyona girdi. Yaklaşık iki saatlik bu devam filmi, kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesinin, düşman örgütün eline düşen Zafer'i ( Doğu Demirkol) kurtarmak için verdikleri amansız mücadele ile yine seyirciyi kahkahaya boğuyor.

Filmin yine omurgası senaryoda da imzası bulunan Feyyaz Yiğit'in canlandırdığı Serbest karakterinde. Yiğit, şahsına münhasır esprileri , replikleri ve olaya bakış şekliye ilk filmin yıldızı olan Serbest karakterine, bu filmde biraz torpil geçmiş gibi.







Filmin yine en can alıcı komik sahnelerinde Serbest başı çekiyor. Onun komedi yükünü Şenol karakteriyle Giray Altınok üstleniyor. Bu ikili diğer karakterlere oranla daha fazla öne çıkıyorlar. Özellikle roketatarla döner kapıdan geçme sahnesi ile helikopter sahnelerinin seyirciyi kahkaha krizine sokacağı kesin. Ancak her devam filminde rastlanan bazı olumsuzlukları da es geçmemek lazım. Öncelikle filmdeki küfür oranı ilk filme oranla hayli artmış. Küfürsüz de anlatılabilecek yerlerin belden aşağı avam tabirle anlatma yoluna gidilmesi, 'halk böyle istiyor' kolaycılığına kaçılması anlamına geliyor ki bence hiç gerek yoktu... Durum zaten yeterince komik, bir de bunu küfürle taçlandırmak! çoğu sahnede yersiz olmuş. Ailenin kaçırılan üyesi Zafer'in kendisini esir alan tiplerle olan sahnelerinin de filme herhangi bir katkısının olmadığını söylemek gerek. Seviyesiz ve anlamsız muhabbetlerin yapıldığı o gereksiz sahneler, tempoyu düşürmekten öteye geçmiyor. Diğer bir konu da, ailenin diğer üyelerine ilkine oranla daha az rol yazılmış sanki. Özellikle bebek bekleyen çift Serhan (Sarp Apak) ile Begüm (İrem Sak) karakterleri az ama öz yerlerde sahneye çıkıyorlar desek daha doğru olur.

İlk filmde olduğu gibi müzikleriyle de fark yaratan filmin, bu ufak handikaplarına rağmen, eğlenceli vakit geçirmek isteyen sinemaseverlerden büyük ilgi göreceğini tahmin ediyorum. İlk filmin de gazıyla büyük bir beklenti yaratan Ölümlü Dünya 2, umarım sinema salonlarında aranan kan olabilir...



Ne dilediğine dikkat et

'Kendini iyi hisset' temalı filmler vardır ya, genellikle romantik komediler için söylenir, bence animasyon filmleri de bu kategoride... Her ne kadar çocuk filmi olarak nitelendirilip küçümsense de, zaman zaman duygulandıran çoğu zaman geleceğe umutla bakmamı sağlayan iyimser animasyon filmlerini çok severim. Gösterime giren 'Dilek' adlı animasyon film de aynen böyle bir film...







Chris Buck ile Fawn Veerasunthorn'un yönettiği film her dileğin gerçekleşebileceği bir krallık olan Rosas'ta yaşayan Asha adında bir kızın hikâyesini anlatıyor. 100 yaşındaki dedesinin dileğinin gerçekleşmeyeceğini öğrenen Asha'nın, sihirli yıldızıyla birlikte Kral Magnifico'yla karşı girdiği mücadele, hem genç kızların isteyip de başaramayacağı şey yok demek istiyor hem de dileklerinin gerçek olması tamamen sana bağlı mesajı veriyor. O yüzden izlerken, 'ne dilediğine dikkat et gerçekleşebilir' sözünü hatırladım.







Öte yandan orijinalinde başrollere Ariana De Bose ile Chris Pine'ın ses verdiği filmin dublaj versiyonundaysa başrol Asha'yı Öykü Güven seslendirmiş. Öykü Güven kim diye soracak olursanız, yapımcı senarist Birol Güven'in efsane dizi Çocuklar Duymasın'da da rol alan kızı desem belki hatırlarsınız. Açıkçası ben Öykü'nün seslendirme yaptığını bilmiyordum, bu filmle öğrendim. Çok da başarılı buldum. Yolu açık olsun...