Mutfaktaki süper besinler

Uygun, yeterli ve dengeli beslenme koşullarında eskiyen hücreler yerini nitelikli ve sağlıklı hücrelere bırakır, yenilenme ve tamir en üst seviyeye çıkar. Üstelik bunu mutfağınızda her daim bulunan süper besinlerle gerçekleştirebilirsiniz

Vücudumuz mükemmel bir çalışma düzenine sahiptir; organlar, dokular ve hücreler kendini yenileyerek ve güçlendirerek yaşamımızın devamlılığını sağlar. Her gün ortalama 150-200 milyar hücre yenilenir. Bu mekanizmalarda bir aksaklık olursa kalp ve beyin de dahil tüm organların işlevi bozulur, bağışıklık düşer, yaraların iyileşme süreci gecikir, cildin yaşlanma süreci hızlanır, saç ve tırnaklar güçsüz kalır. İnsan vücudunun kendini yenileme ve tamir etme kapasitesi akıllara durgunluk verecek kadar mucizevi bir döngüde tekrarlanır. Her ay saçlar 10.5 mm, tırnaklar 3 mm kadar uzar. Kalın bağırsak epitel hücreleri her beş günde bir kendini yeniler. Mide içinde hücreler iki-dokuz günde bir yeniden üretilir. Bağışıklıkta rol oynayan beyaz kan hücrelerimiz iki-beş günde bir tamamen yenilenirken kırmızı kan hücrelerinde bu süre ortalama 120 günde bir olur. Deri epiderm hücreleri 10-30 günde bir kendini yenileme ve tamir etme gücüne sahiptir. Ancak bu yenilenme için üç kurala ihtiyaç vardır. Doğru ve sağlıklı besin seçimi, kan akımını hareketlendiren düzenli fiziksel aktivite ve stresle mücadele. Üstelik mutfağınızda bulunan süper besinlerle doğru ve sağlıklı beslenebilirsiniz.



Yumurta:

Proteinlerin yapıtaşı aminoasitlerden arjinin, yaraların iyileşmesini sağlar ve güçlü bir bağışıklık için gereklidir. Arjinin ayrıca kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırır, kemik ve kasların yenilenmesi için gerekli olan kollajen üretimini artırır. Bu sayede hem akciğerlerinizin oksijenle dolma kapasitesi artar hem de fiziksel olarak daha güçlü ve dayanıklı olursunuz. Günde tüketeceğiniz bir yumurta günün her saatinde zinde hissetmenizi sağlar.



Peynir:

Peynir vücudu yenileyen temel antioksidanların üretimi için gerekli olan sistin aminoasidini içerir. Peynirin içerisindeki glutamin aminoasidi ise bağırsak mukozasının tamirini sağlar; kabızlık, diyare, gaz ve şişkinlik problemlerini ortadan kaldırır. Ayrıca bağ dokuya enerji sağlar. Sinir sistemi ve beyindeki hücreleri iyileşme sürecinde besleyip güçlendirerek zihinsel gelişimi sağlar.



Ceviz:

İçerdiği çoklu doymamış yağ asitlerinden omega 3 ile beyin, sinir ve bağışıklık sisteminin gelişimini ve tamirini sağlar. Kolesterolü düşürerek kalp damar sağlığını korur. E vitamini içeriği sayesinde ise serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesine destek verir. Ayrıca içerdiği selenyum ve çinko ile cildin tamirini hızlandırır.



Fındık:

Vücutta proteinlerin ve enzimlerin yapısında yer alan önemli mineral olan bakırdan zengindir. Bakır, hücrelerin kendini yenilemesinde görev alır ve yaraların hızla kapanmasını sağlar. Ayrıca kan ve sinir sisteminde dolaşımı hızlandırarak kısa sürede yepyeni hücreler oluşturur. Elastin proteinini üretip cildi yenileyerek daha parlak ve genç bir görünüme kavuşturur.



Roka:

DNA, RNA'nın ve sinir sistemi dokularının tamiri için elzem olan vitamin folik asiti yüksek miktarda içerir. Folik asit proteinlerin üretiminde de rol oynar. Ayrıca rokada bulunan C vitamini ve antioksidanlar hücrenin yaşlanmasını önler. Dolayısıyla vücut metabolizmasını düzenlemek, zihinsel gelişimi sağlamak ve daha genç görünmek için kahvaltı ve salatalarınıza rokayı mutlaka ekleyin.



Kuş üzümü:

Kuş üzümü C vitamini ile özellikle grip, soğuk algınlığı, idrar yolu enfeksiyonları gibi bakterilerin sebep olduğu hastalıklar esnasında dokuların hasar görmesini engeller ve hastalıkların hızla iyileşmesine yardım eder. Ayrıca eklem ve kemiklerde bağ dokunun üretiminde görev alır. Günlük tüketeceğiniz 20 kuş üzümü size daha esnek ve aktif bir vücut sağlar.



Balık:

Özellikle sardalya, somon gibi yağlı balıklar omega 3 yağ asitlerinden ve D vitamininden zengindir. Omega 3 yağ asitleri hücre yenilenmesini sağlayarak cildin parlak ve canlı görünmesini sağlar. Ayrıca balıklar vücut yenilenmesinde en önemli besin öğesi olan proteinlerin yapıtaşı olan aminoasitlerden lösini yüksek oranda içerirler. Lösin kas gücünü artırır ve kaslarda oluşan hasarı giderir.



Ispanak:

Bir porsiyon tükettiğinizde özellikle göz ve karaciğer fonksiyonları için önemli olan A vitamininin günlük ihtiyacının yarısını karşılar. Hücrelerin yapımını hızlandırarak yaraların kapanmasında ve tamirinde görev alır. Ispanağı üzerine pul biber ekleyerek yerseniz hücre yenilenmesi çok daha hızlı olur. Çünkü pul bibere acı tadı veren özel madde kapsaisin damarları genişleterek hücrelerin kan ve oksijeni daha fazla almasını sağlar ve yenilenmeyi hızlandırır.



Yoğurt:

İçeriğindeki D vitamini ve probiyotikler sayesinde hücreyi yenileyen en değerli besinlerin başında yer alır. Buna ek olarak çinko içeriği ile vücuda hasar veren serbest radikallerin oluşumunu önler. Ayrıca çinko A vitamini üretiminde görev alarak hücrelerin çoğalmasını hızlandırarak genç kalmayı destekler.



Zeytinyağı:

E vitamini ile hücre zarının korunmasını sağlar ve hücreyi tüm hasarlara karşı korur. Antioksidan fenolik bileşenleri sayesinde doku ve organların yaşlanmasını geciktirir, kırışıklıkları önler.



Yenileyen süper diyet



KAHVALTI

1 haşlanmış veya sahanda yumurta

1 dilim tam yağlı beyaz peynir

8-10 yaprak roka

6 yarım ceviz

Şekersiz bitki çayı



ÖĞLE

6 yemek kaşığı zeytinyağlı ıspanak yemeği (Üzerine pul biber ekleyerek tüketin)

4 yemek kaşığı yoğurt

1 dilim tam buğday ekmeği

Bol havuç, kırmızı lahana, maydanoz ile hazırlanmış az zeytinyağı eklenmiş salata



ARA ÖĞÜN

10 çiğ fındık

20 kuş üzümü veya kuru siyah üzüm



AKŞAM

150 gram fırında balık (derisiz)



Yapılışı:

Kılçıksız fileto balığı ezilmiş bol sarımsak, az zeytinyağı, bol tane karabiber ve 1 yemek kaşığı limon suyu ile marine edip bir gece buzdolabında bekletin. Daha sonra fırında yağlı kağıtta pişirin.

Roka, domates salatası (az zeytinyağlı ve limonlu)