Kurban Bayramı için çok önemli 10 beslenme önerisi

“Bayramda çok kilo alınır” korkusuna son vereceğiniz beslenme önerilerimin yanı sıra; hem kurban etlerinizi nasıl sağlıklı ve uzun sürede saklayabileceğiniz hem de kırmızı et tüketiminde dikkat etmeniz gereken altın değerinde bilgiler sayfamızda...

Ramazan Bayramında olduğu gibi pandemi gölgesinde yeni bir bayramı daha mesafeli, maskeli ve hijyen kurallarına dikkat ederek geçireceğiz. Bu bayramın tek farkı aşılarımızı olmuş bir şekilde geçirecek olmamız. Hatta aşılarını olmayanlar varsa hemen randevularını alıp hızlıca olmalarını öneriyorum. Bu arada bir konuda da sizleri bilgilendirmek istiyorum ki o da şu; aşıların yan etkilerinin yıllar sonra çıkabileceği konusunun toplumda hızla yayılması meselesi. Bu konuda tüm aşı yaptıracakların ve aşı olanların gönüllerinin rahat olmasını istiyorum. Çünkü aşıların yan etkileri ilk iki ay içinde belirir ve bu yan etkiler her zaman kontrol altına alınabilecek hafif seyirli semptomlardır. Aşı genetiğinizi değiştirmez, DNA'nızı bozmaz ve kansere neden olmaz. Kısacası aşınızı mutlaka olun.

Gelelim bayrama... Maske, mesafe ve hijyen kuralları devam ederken kalabalık ziyaretlerden de uzak durmayı ihmal etmeyin. Çünkü şu dönemde koronavirüsün delta varyantının bulaşıcı düzeyi çok yüksek. Ayrıca bayramda aşırı yoğun öğünler yemekten de kaçının. Şeker, tatlı yüklenmelerine asla izin vermeyin.







1- KIRMIZI ETİN YAĞSIZ KISIMLARINI YİYİN: Kırmızı etin yağlı kısımlarında bulunan doymuş yağ asidi çeşitlerinin kalp ve kan kolesterol üzerine etkileri hâlâ olumsuz olarak bilimsel araştırmalarda uyarı niteliğinde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kurban kesiminden sonra kuyruk yağı, etin çevresinde olan sinirlerle beraber bulunan beyaz yağlı kısımları iyice sıyırdığınızdan emin olun. Yağsız kırmızı ette yoğunlukla palmitik ve stearik asit mevcuttur. Bu doymuş yağ asitleri kanda kolesterol üzerinde yükseltici etki göstermez.

2- YÜKSEK TUZ ALIMINDAN UZAK DURUN: Bayramda tuzlu yedikçe gazlı içeceklere ihtiyacınız artar, fazla yemeye yönlenir ve çok daha yoğun bir vücut yağ kütlesinde artış sağlarsınız. Unutmayın fazladan her gün bir gram tuz tüketmek obezite riskini yüzde 30 arttırmaktadır.







3- HAZIR MEYVE SULARINI TÜKETMEYİN: Hazır meyve sularının şekerin farklı çeşitlerini ihtiva etmesinin fazla kalori alımına, bunun da hızlı kilo almanızı tetiklemeye neden olduğunu unutmayın. Bir kutu hazır meyve suyu içmek yerine bir orta boy taze meyve tüketmeye özen gösterin. Yemeklerde gazlı şekerli veya tatlandırıcılı içecekler de içmeyin. Bu içeceklerde bulunan fosforik asit ve tatlandırıcılar bağırsaklarda yararlı bakterileri yok etmekte, doyma merkezinin normal çalışmasını bozmakta fazla yemeye neden olmaktadır.

4- SİYAH ÇİKOLATA İKRAM EDİN: Kakao oranı yüksek çikolatada sağlıklı yağ asitleri baskındır. Aynen zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asidi adı verilen oleik asit mevcuttur. Siyah çikolata bu yüzden yağ içerde dahi kan kolesterolünü yükseltmez. Kakao doğası gereği bakır, demir, çinko ve magnezyumdan oldukça zengindir ve bu mineraller bağışıklık sisteminin güçlü çalışmasını sağlar. Siyah çikolata da diğer çikolata çeşitlerine nazaran kafeinden zengindir ve enerjik olmanızı sağlar.







5- GÜNDE İKİ FİNCAN KAHVE YETERLİ: Bayramda her gün iki fincan kadar kahveyi şekersiz ve tatlandırıcısız olarak içebilirsiniz. Kahve yorgunluğunuzu alacak, enerjik hissetmenize yardımcı olacak, ruh halinizi iyileştirecek ve konsantrasyonunuzun da artmasına yardımcı olacaktır. Kahve ayrıca metabolizma hızınızın en az yüzde 3 kadar da ateşlenmesine destek olur. Kahvenin sindirim sistemini çalıştırdığını da hatırlatmalıyım. Bayramda kırmızı et yedikten sonra hazmı kolaylaştırmak için bir fincan kahve ve bir su bardağı maden suyu içmenizi öneririm.







6- İŞLENMİŞ ETLERE YÜKLENMEYİN: Bayramda en çok tüketilen işlenmiş etler sucuk, salam, jambon, füme etler ve sosistir. Bu besinlerin her gün yenmesi kalp hastalığı, diyabet, mide ve kolon kanseri için suçlu besinler olduğunu aklınızdan çıkartmayın.

7- KIRMIZI ETLERİ KIZARTMAYIN: Kırmızı ette zararlı maddelerin oluşmasını önlemek için haşlama, ızgara, fırında pişirme gibi yöntemler kullanılmalıdır. Etler ızgara edilirken etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak, kömürleşme olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Etler yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirilmemelidir. Etleri terbiye ederek pişirirseniz bu bahsettiğim zararlı bileşiklerin oluşumunu da önleyebilirsiniz. Size tavsiyem iki çeşit marinasyon yönetimini kullanmanız olacak. İlki özellikle köfte yaparken bol sarımsak ve zeytinyağı ile kıymanın dinlendirilmesi, diğeri ise parça etlerde kullanabileceğiniz limon suyu veya beyaz sirke, az tuz ve az zeytinyağı ile en az dörtaltı saat bekleterek etin lezzet kazanmasını sağlamanız.







8- KESİM SONRASI ETLERİ DİNLENDİRİN: Kurban eti kesilir kesilmez kahvaltıda kavurma veya ızgara yapıp hemen tüketme gibi bir alışkanlığımız olsa da hem yumuşaklık hem de lezzeti geliştirmek için kurban etinin, kesimden sonra en az 12-24 saat kadar bir süreyle buzdolabında bekletilerek tüketilmesi gerekmektedir. Çünkü taze et sert yapıda olması nedeniyle hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabilmektedir.

9- KURBAN ETLERİNİ SAĞLIKLI KOŞULLARDA SAKLAYIN: Kurban etleri hayvan kesildikten hemen sonra soğutucuya konmamalıdır. Ölüm sonrası katılığı sırasında etler, önce güneş görmeyen serin bir ortamda üç-dört saatlik bir süre bekletilmelidir. Sonrasında etler buzdolabında 24 saat olgunlaşması için bekletilmelidir. Kıyma haline gelen etler buzdolabında bir günden fazla bekletilmemelidir. Parça etler ise buzdolabında maksimum iki-üç gün tutulmalıdır. Etleri uzun süre saklamak için bir pişirimlik küçük miktarlara ayrılıp yağlı kağıda sarılarak buzluğa koyulmalıdır. Etler derin dondurucuda -18 derecede dört-altı süreyle korunabilir.

10- DONDURUCUDA SAKLADIĞINIZ ETLERİ ÇÖZDÜRÜRKEN DİKKATLİ OLUN: Donmuş etleri çözdürme oda sıcaklığında uzun sürede veya sıcak su içerisinde bekletilerek yapılmamalıdır. Dondurulmuş etler temiz ve derin bir kap içerisinde, buzdolabında 4 derecede altısekiz saat kadar bekletilerek çözdürülmelidir. Bu şekilde hem etin su kaybı az olur hem de çözünme yüzeyden başladığı için yüzeyde mikroorganizmaların gelişimi önlenir.