SELAHATTİN DÖNMEZ

Sağlıklı bir zayıflama yağ yakmakla mümkündür. Bunun için de belli kurallar, yaşam ve beslenme alışkanlıkları vardır. İşte sizin için yağ yakmanın en önemli püf noktaları...

Yağ yakmak zayıflamanın tek amacıdır.

Çünkü her diyet yağ depolarının erimesine neden olmaz. Suyu nasıl içeceğiniz, yemeğinizin hızı gibi kriterler sağlıklı ve yağ kaybederek zayıflamada etken belirleyicilerdir. Nasıl takip edeceğim, ne yapmalıyım diyorsanız bu detaylar size çok iyi yol gösterecek.





HER HAFTA BEL ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ YAPIN: Hastalıklara neden olan yağın tek göstergesi bel çevresi yağlanmasıdır. Abdominal obezitenin en pratik işaretidir. Giydiğiniz pantolon veya etek bel bölgenizden sıkmaya başladıysa sağlıksız yağlanma da vücutta başlamış demektir. Özellikle karın bölgesi yağlanmasının en iyi göstergesi olan bu ölçüm sizin zayıflarken bölgesel yağın da etkili bir şekilde azalıp azalmadığını gösterecektir.



HER GÜN İDRAR RENGİNİZİ KONTROL EDİN: Her gün sabah aç karnına idrar renginizi kontrol edin. Uygulayacağınız bu sistemde idrar renginiz renksiz, soluk saman veya açık sarı arasında değişecektir. Bu hem sizin zayıflarken yeterli su içtiğinizi hem de karaciğer, safra kesesi ya da böbrekte herhangi bir rahatsızlığın oluşmadan sağlıklı kilo verdiğinizi de gösterecektir. İdrarınızın rengi koyu limon sarısı oluyorsa su az içiyorsunuz miktarını arttırın uyarısını vücudunuz veriyor demektir.





YEMEK YEME HIZI ZAYIFLAMAK İÇİN ÖNEMLİ: Önemli bir araştırma çiğneme şekli hormonların dengeli salınımı arasında nasıl bir bağ olduğunu ortaya koymuştur. Her alınan ana ve ara öğündeki lokmayı en az 20 kere çiğneyen kişilerin doyuma daha kısa sürede ulaştığı bulunmuştur. Yemeklerinizi ağzınızda suyu çıkacak kadar çiğneyin.

Böylece mide esnekliği artmayacak yani mide genişlemeyecek, bağırsaklarda hormonlar uygun sinyallerle kısa sürede doymanızı kolaylaştıracaktır.



ÖĞÜN SAYISI YAĞ YAKMADA DEĞERLİ: Günde bir veya iki öğün yiyerek iki aydan sonra vücudun yağ yakması çok beklenemez. İdeal yağ yakma öğün düzeni dört öğündür. Bunu üç ana ve bir ara öğün olarak planlamak yağ dokusunun enerji olarak kullanılmasında en iyi yol olarak bilim dünyası kabul etmektedir. Güne kahvaltı ile başlayanlar hatta kahvaltıda sağlıklı yiyecekleri yiyerek başlayanlar dersek daha doğru olur ki; gün boyu dengeli bir tokluk düzeni yaşarlar.



GÜNDE 50-60 GRAM KADAR KARBONHİDRAT ALIN: Hem bel hem basenlerin erimesi ve bacakların incelmesi için karbonhidrat içeriği düşük olan mantar, semizotu, yeşil biber, salatalık, maydanoz, kuru soğan, taze nane, kırmızı lahana, kabak, pazı, ıspanak, kereviz, bamya ve domatesten oluşan salata veya sebze yemeklerini tercih edin. Mümkün olduğunca karbonhidrat içeren besinleri sınırlı tüketin. Günde 50-60 gram kadar yemeniz hem sağlığınızı korur hem kırmızı kan hücrelerinizin çalışmasını sağlar.



ÖĞÜNLER ARASI 4 SAAT KURALINI UYGULAYIN: Karaciğer glikojen depoları çok hızlı boşalan enerji kaynaklarıdır.

Karaciğerde glikozun depo formu olan glikojen boşalmadan yeniden besin alımını sağlamak maalesef yağ yakma kapasitesini yavaşlatmaktadır. Bu nedenle sabah erken kahvaltı onu takip eden en az dört saat sonra öğle, öğle yemeği yedikten en az dört saat sonra ara ve aradan dört saat sonra akşam yemeği ile günü sonlandırmalısınız.

Akşam yemeğinin 20:00-21:00'de sonlandırılması idealdir.





SIK VE UZUN SÜREN YÜRÜYÜŞLER YAPIN

Birçok araştırma tek başına aktivitenin kilo verme üzerinde neredeyse çok az etkili olduğunu göstermektedir. Fit, ince ve kaslı bir vücuda sahip olabilmenin, kalp tepe atımının yüzde 70 kadar yoğunluğunda sürekli yapılması ile mümkün olduğunu unutmamalısınız. Kalp tepe atım sayınızı hesaplamak için 220'den yaşınızı çıkarmanız yeterli. Çıkan değeri 0.7 ile çarptığınızda egzersiz sırasında kalp tepe atım sayınızın ne kadar olması gerektiğini bulacaksınız. Örneğin; yaşınız 40 ise 220'den 40'ı çıkarın. Bulduğunuz değer 180 olacaktır. 180'i 0.7 ile çarptığınızda bulduğunuz 126 değeri sizin egzersiz boyunca yağ yakabileceğiniz kalp tepe atım sayınızı verecektir.





ÖĞÜNLERDE SU İÇİN

Suyun sıfır kalori olduğunu unutmayın.

Düzenli su içimi; sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler, kan basıncını dengeler, besinleri ve oksijeni hücrelere taşır, eklemleri ve organları korur, vücut ısısını sabit tutar ve elektrolit dengesini sağlar. Herkesin günde aşağı yukarı 1 ila 1.5 litre ortalama 4-6 su bardağı kadar su içmesi gerekir.

Öğünlerin aralarında da içebildiğiniz kadar su içmeye çalışın, faydalı olacağına emin olabilirsiniz.



TOPLAM YAĞ MİKTARINI VE DOYMUŞ YAĞ İÇEREN BESİNLERİ AZALTIN

Bel ve basene biriken yağların erimesi çok zordur. Bu sebeple beslenmede doymuş yağ içeren katı ve hayvansal yağlar, işlenmiş etler, etlerin yağlı kısımlarını mutlaka sağlıklı ve kalıcı zayıflamada yememek gerekiyor. Kırmızı etin kesinlikle görünür yağlarından arındırarak yemek önceliğiniz olmalıdır. Ayrıca tavuğun derisiz ve göğüs kısmı, hindinin derisiz ve en yağsız bölgesi tercih edilmelidir. Yumurta haşlama olarak yenmeli, herhangi bir yağ eklenmiş omlet vs. olarak yenilmemelidir.





TENCERENİZİ MASAYA GETİRMEYİN

Yeterli miktarda yemeği tabağınıza koyarak sofraya oturun. Bu iştahınızı kontrol altına almanın farklı ama gerçekten etkili bir yoludur. Servis yapılacak yemek kaseleri veya tenceresini mutfakta bırakın. Böylece ikinci tabağı yemeği de engellersiniz.