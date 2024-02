Selüliti yok etmek için yeni beslenme önerileri

Kadınların korkulu rüyası kozmetik selülit; deri altı yağ dokusu düzensizliği ile oluşan cildin portakal kabuğu şeklinde görünmesidir. Sıklıkla kadınlarda östrojen etkisine bağlı görülür. Şişman kadın ya da erkeklerde de sıklıkla selülite rastlanır. Tedavisi sağlıklı zayıflamak ve düzenli egzersiz yapmaktır. Paketli ürünlerden kaçının, tuzu azaltın, sigara ve alkolden uzak durun, yürüyüşten vazgeçmeyin

Sıkı durun; selülit hakkında yepyeni bilgileri açıklıyorum. Medikal Selülit aslında cildin derin katmanlarında görülen bir enfeksiyondur.

Stafilokok ve Streptokok adlı iki bakteri yaygın olarak bu tip selülitten sorumludur. Bu bakteriyel istilaya karşı doğal bağışıklık tepkisi olarak tanımlanır. Sıklıkla alt bacakta görülür. Kırmızı ağrılı oluşumlardır. Kilolu kişiler, kan dolaşımı zayıf olanlar, kronik ödem sorunu yaşayanlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler selülit oluşumuna yatkın olan bireylerdir. Aslında temel tedavisi uygun süre antibiyotik tedavisidir.

Buna karşın kadınların korkulu rüyası olan kozmetik selülit vardır. Bu tip selülit deri altı yağ dokusu düzensizliği ile oluşan cildin portakal kabuğu şeklinde görünmesidir. Sıklıkla kadınlarda östrojen etkisine bağlı görülür.

Kozmetik selülit üst bacak arkası, basen ve karın çevresinde yaygın olarak oluşur. Şişman kadın ya da erkekte sıklıkla selülite rastlanır. Hiperinsülinemi ve fazla rafine karbonhidrat ile beslenmenin toplam yağ kütlesini arttıracağı için selülit oluşum riski de artar. Aktivitesiz yaşam kan akımının dinamisini azaltır, selülite yatkın bölgelerde mkrosirkülasyon değişikliklere yol açarak selülit oluşturur. Bu tip selülitin tedavisi sağlıklı zayıflamak ve düzenli egzersiz yapmaktır. Ayrıca Dermatoloji Uzmanları ile kozmetik işlemlerle destekleyerek selülit tedavi edilebilir.









SELÜLİTLERE VEDA ETMEK İÇİN 13 SAĞLIKLI YÖNTEM



1. Yağ dokusu birikimi olan bölgelerdeki yağın erimesini sağlayarak zayıflama temel selülit azaltıcı ilk tedavidir.

2. Endermoloji adı verilen emme ve dönme hareketlerine dayalı masaj selülit azalmasında Dermatolog kontrolünde yarar sağlayabilmektedir.

3. Bol su için. Günde 7-8 su bardağı su yeterlidir.

4. Rafine şeker selülitin ana besini. Bu nedenle rafine şeker, un selülitlerin yok olmasında beslenmenizde arındırmanız gereken suçlu ikili.

5. Yüksek şekerli gazlı ve gazsız içeceklerden uzak durun.

6. Yeşil çay, rezene, limon selülitlere savaş açmada üç özel besin diyebilirim.

7. Endüstriyel paket yiyecekleri yemeyin.

8. Glisemik indeksi yüksek besinler ve trans yağ asitlerinden vücudunuzu arındırın.

9. Yumurta, balık, avokado ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ içeren besinleri tüketmeyen daha çok ağırlık verin.

10. Katı yağlar, doymuş yağları yemeyin az yağlı süt ürünlerini tercih edin.

11. Tuzu mümkün olduğunca azaltın.

12. Uzun yürüyüşler selülit bölgesinin dağılmasında müthiş etkilidir.

13. En az 8 hafta, ideal 6 ay olacak şekilde günde 2.5 g kadar tip 1 spesifik biyoaktif kolajen peptid kullanımı selülit oluşumunda azalmayı sağlayabilmektedir.









LDL KÖTÜ HUYLU KOLESTEROLÜNÜZÜ DÜŞÜRMEK İÇİN TAVSİYELER



1. Kardiyovasküler hastalık risk faktörlerine sahip kişiler kilolarında değişim yaşamadıkları sürece kalori kısıtlaması olmaksızın zeytinyağı ve kuruyemiş tüketirlerse inme riskleri % 30 azalır.

2. Akdeniz diyeti, yumurta ve süt tüketen vejetaryen diyeti uygulayanlara göre LDL kolesterolü daha iyi düşürür.

3. Dengeli bir Akdeniz diyetinde çoklu doymamış yağ asitlerinden ve rafine olmayan karbonhidratlardan zengin olursa LDL kolesterolü azaltır.

4. Taze sebze tüketimi arttıkça LDL kolesterol azalır.

5. Zeytinyağı, taze sebze ve taze meyve tüketimi HDL kolesterolü arttırmaktadır.

6. Ultra işlenmiş tüm besinler kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar için ciddi risk faktörüdür.

7. Kahvaltı öğününü atlamak LDL kolesterolde hafif artışına neden olur.

8. Diyet lifinden zengin beslenme LDL kolesterol ve trigliseritleri azaltır.

9. İşlenmiş etler, fazla kırmızı et tüketimi ve bazı bireyler için sık ve yüksek miktarda yumurta yeme kardiyovasküler hastalıklar için risk yaratmaktadır.

10. İşlenmiş etler LDL kolesterolü yükseltmektedir.

11. Balık tüketim sıklığı arttıkça HDL artmakta LDL azalmaktadır.

12. Günde 1 su bardağı tam yağlı süt kardiyometabolik risk faktörlerini düzeltmektedir.

13. Fermente süt ürünleri LDL kolesterolü azaltırken HDL kolesterolü arttırmaktadır.

14. Omega 3 balık yağı takviyesinin kalp hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmamaktadır.

15. Keten tohumu trigliseritleri ve LDL kolesterolü düşürmektedir.

16. D vitamini desteği kalp hastalıklar risk faktörleri üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

17. Niyasin desteğinin kardiyovasküler hastalığa faydası bulunmamaktadır.

18. Folik asit ve E vitamini kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu etki gösterebilmektedir.









TOPLAM KOLESTEROLÜNÜZÜ DÜŞÜRMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER



1. Sigara içiyorsanız bırakmalı,

2. Düzenli aktiviteyi hayatınıza sokmalı,

3. Kan şekeriniz ve kan basıncınızın yükselmemesine dikkat etmeli,

4. Düzenli olarak Kardiyoloji Uzmanı denetiminde kan lipid paneli takibi yapmalı,

5. Her gün taze sebze ve meyve yediğinizden emin olmalı,

6. Haftada 4 kere kuru yemiş, 3 kere baklagil ve 3 kere balık tüketimine dikkat etmeli,

7. Lif içeriği yüksek doğal besinler tercih etmeli,

8 . Günde 1 su bardağı tam yağlı süt hem serebrovasküler hem iskemik kalp hastalıklarından koruduğu için öncelik vermeli,

9. Günde 2 porsiyon kefir veya yoğurt tüketimi aksatılmamalı,

10. Günde ortalama 3 fincan kadar kahveyi hayatınıza eklemelisiniz.



MUTLU BAĞIRSAKLAR İÇİN DOĞAL İLAÇ, AYVA KÜRLERİ



Ayva; fruktoz içeriği daha yüksek olan mannoz ve arabinoz adlı ki i kompleks karbonhidratı içeren glisemik indeksi düşük kış meyvelerinden biridir. Diyet lifinden pektini yoğun içerir bu sebeple bağırsak hareketlerini de artırıcı etkisi bulunur. Müsilaj yapıda olduğu için mide ve bağırsaklarda jelleşme özelliği vardır. Tok tutar. C vitamini, potasyum, fosfor ve kalsiyum mineralleri ve malik asitten zengindir. 1 orta boyu 50-60 gibi düşük kalori içerir.

Sağlık açısından en önemli etkisi sindirim sistemi problemine yarar sağlamasıdır. Sindirim güçlüğü sorununu sık yaşıyorsanız, ayvayı farklı formlarda tüketmenizi öneririm. Taze meyve olarak ayvayı dilimleyip ya da ayva kompostosu şeklinde yemek birçok kişi için sindirim sistemi hareketlerini artırır. Veya ayvayı rendeleyip tarçın ile karıştırmak bazı kişilerin sindirim sistemini çalıştırmak için daha etkilidir. Bazı bireylere ise 1 orta boy ayva, yarım elma ve bir parça taze zencefilin katı meyve sıkacağında hazırlanmış taze sıkılmış ayvalı suyu içmek fayda sağlar.

Lezzetli ve farklı bir tarif ise ayvayı küpler halde doğrayıp biraz tarçın le harmanlayıp fırında pişirip ev yapımı yoğurda karıştırarak yemesi bağırsak çalışmasını olumlu etkiler. Son olarak ayvayı yulaf lapasında çok lezzetli bir şekilde yiyerek bağırsak hareketlerini arttırabilrisiniz. Ayvayı dilimleyip çekirdekleriyle az suda pişirin. Yulafı az süt ve tarçın ile ayrı bir tavada pişirdikten sonra pşimiş ayvayı lapaya karıştırın. Üzerine biraz bal gezdirerek yiyin. Sizde mutlu bağırsaklar için ayvayı önerdiğim şekilde beslenmenizde yer verebilirsiniz.