Sanat tatile çıktı

Bir tatil beldesini uluslararası platforma taşıyan birçok faktör var. Bunların en önemlilerinden biri de sanat. Birkaç yıl önce Bodrum’da sanat adına başlayan hareketlilik diğer tatil beldelerini de hareketlendirdi. Sahilde sanat yeni trend oldu

İstanbul'daki ünlü galerilerin yaza özel, yazlık mekanlarda sergiler düzenlemeye başlaması, lüks otellerin bu galerileri ağırlaması son dönemin en önemli trendlerinden biri oldu. Sanatın tatile çıktığı dönemin izlerini sizin için sürdük. Tatilde sanat, sanatçıyı, galeriyi ve gelen kitleyi nasıl bir ruh haline sokuyor araştırdık. Sahilde sanatın peşine düştük.

İlk durak elbette Bodrum. Sanat, Bodrum için son yılların en elit heyecanı. Bazı oteller sadece bu yönüyle insanların hafızasına kazındı bile. Mesela Bodrum Loft. Açıldığı 2020 yılında ilk sergisi Globart küratörlüğünde 'Element'ler adında projese hayata geçti. Bu sahilde sanatın ilk adımlarından biriydi. 2021 yılında ise Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez açık hava heykel parkı "Loft Art Sculptville" hayata geçirildi. Pablo Escobar'a ait olan ve günümüzde görkemli bir çağdaş sanat koleksiyonuna sahip beach resort Casa Malca, Tulum koleksiyonunda eserleri yer alan ve Londra Saatchi Gallery'de uzun süreli sergilenen Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros'un enstalasyonları "House Taken" Türkiye'de ilk kez Bodrum Loft'un açık hava heykel parkında sergilendi.







2022 yılında ise Bodrum'daki sanat etkinliklerinin çıtası yükseldi. Tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Almanya merkezli König Galerie, otelle iş birliği ile "Harmony" sergisi hayata geçirildi.

Otelin yerleşim alanına dağıtılmış eserleri görmek isteyen sanatseverler isterlerse QR kodları ile rotaya bağlanıp farklı bir deneyim yaşadılar, dilerse de rehber eşliğinde doğa ve sanatın muazzam birlikteliğini keşfe çıkabildiler.

Tüm bunlar sahilde sanatın yükselişinin ayak sesleriydi aslında... Bu yaz ise tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Fransa merkezli galeri Perrotin, Bodrum'daki sanat etkinliklerini zirveye taşıyacak.

Perrotin, otelde 1 Temmuz 2023 Cumartesi "French Delights" sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Küratörlüğünü Selcan Atılgan'ın üstleneceği sergide 11 sanatçının 17 farklı eseri yer alacak. Sergi, hem yerel hem de uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.







Serginin küratörü yardımcısı Berna Çorapçı ile sohbet ediyoruz. İstanbul'daki sergilerden farklı bir ruhu mu var diye soruyorum, "Bodrum'daki, Türkiye'deki ilk açık alan heykel parklarından birinin örneği. Sanat otel ambiyanslarını çok yükselten bir unsur. Bodrum artık jet-set için Mikonos, Saint Tropes gibi bir destinasyon. İstanbul'da açılan bir sergiye göre etkileşimi daha yüksek oluyor. İstanbul'da iki ay içinde 20, Bodrum'da yaz sezonunda üç tane sergi açılıyor. Tatil beldelerinde bu tür sergileri hem daha çok kişi ziyaret ediyor hem de sergi sayısı az. Talep de artıyor haliyle, satış açısından da İstanbul'da herhangi bir sergide satacağınız eserden daha fazlasını satıyorsunuz.



CUNDA'DAN BAŞLAYIP EGE TURU YAPACAK

"Bi'Nevi Galeri, koleksiyon sergisi ise Ege turuna çıkıyor desek yanlış olmaz. İlk olarak 11 Haziran'da Mola Cunda Hotel'de sergilenmeye başlayacak koleksiyon temmuz ve ağustos aylarında Bodrum ve Çeşme'de devam edecek. Sergide, çağdaş sanatın önde gelen temsilcileri arasında yer alan farklı disiplinlerden sanatçıların figüratif ve soyut tarzda eserlerinden oluşan bir seçki sunuluyor.







Ağırlıklı olarak yağlı boya ve dokulu yüzeyli renkçi üslupta eserlerin seçildiği sergi, tuval resimden seramiğe, heykelden fotoğrafa varan çeşitliliği ile yaz mevsiminin renklerini ve çizgilerini ziyaretçilerle buluşturacak. Sergi, 11 Haziran ile 13 Temmuz tarihleri arasında Mola Cunda'da tüm sanatseverleri ziyaretine bekliyor.



İNSANLAR SADECE DENİZ, KUM TATİLİNDEN SIKILDI

Bu yaz Bodrum'a taşınan galerilerden biri de ArtOn... Yalıkavak Tilkicik Koyu'ndaki Ruins'de olacaklar... ArtOn İstanbul Direktörü Ece Köksal ile konuştuk. Neler yapacaklarını şöyle anlattı; "İnsanlara yazlık mekanda yapılacak alternatif şeyler sunmak. Oraya götürdüğümüz işler yaza uygun, biraz daha renkli, yaz temalı. Normalde yazlık rutini öğlen denize, akşam yemeğe git şeklindedir.







Ama artık insanlar sadece bununla yetinmiyor, ailecek denizin dışında bir şeyler yapmak, farklı güzelliklerle buluşmak istiyorlar. 7 Temmuz'da açılışı yapacağız. Avrupa'daki yazlık destinasyonlarda, sanat uzun yıllardır var. Ama biz daha bu fikre yeni yeni alışıyoruz. Son üç-dört senedir, her yaz Bodrum'a taşınıyor."



BODRUM'DA GÖRÜP İSTANBUL'DA ALIYOR

Sanatla buluşacak bir başka yazlık mekan da Mett Bodrum, otel 2023 sezonunda konuklarına "Cloud Nine" sergisini sunuyor. Sergi 3 Haziran'da sanatçıların katılımıyla kapılarını açıyor

Muse Contemporary'nin Türkiye'den ve dünyadan 16 sanatçıyı bir araya getirdiği ve küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın'ın üstlendiği "Cloud Nine" sergisinde Alea Pınar Du Pre, Artem Martis, Canan Savaş, Ebru Yılmaz Kale, Halise Karakaya, Jake Michael Singer, Jeff Robb, Laurence Jenk, Yulia Batyrova & Marat Mukhametov, Melis Baçaru, Miguel Rodrigues, Petra Hultman, Sinan Polvan, Tom Fellows ve Yasemin Vardarlılar farklı disiplinlerden eserleriyle yer alıyor.









Küratör Ayşe Pınar Akalın'a neden tatil beldelerinde sanat önemli, bu akım ne zaman başladı diye sorduk, şöyle yanıtladı: "Bodrum'u bir sahil beldesi olarak görmekten çok yeni bir pazar olarak görmek gerekiyor. Daha önceleri mekana gidip orada sergi yapıyorduk. Bu yıl öyle değil! Biz bir yıllığına otelle ile bir anlaşma yaptık, bize galeri verdiler. Bu farklı ve önemli bir görüş. Bu, 'Gelin benim otelimi dekore edin' anlayışından farklı. Konuya böyle yaklaşanlar da var. Sanatı dekorasyon için kullananlar da oldu yazlık yerlerde. Bu yaza Bienal gibi hazırlandık. Sanatçıların ellerinde olan işleri değil de, o mekan için, yaza uygun işler yapmalarını istedik. Galerinin dışında, lobi alanlarda ve açık mekanlarda eserler sergileyeceğiz. 16 sanatçı var. Heykel, resim ve seramik olacak." Peki yaz motivasyonu satışa yansıyor mu diye soruyorum Akalın'a, "Yazın satışla buluşmasak bile bir ivme kazandırıyor, aynı kişi kışın gidip Contemporary İstanbul'da o sanatçının eserini alıyor. Bodrum'da gezelim görelim istiyorlar ama bu da değişecek. Türk koleksiyonerler Bodrum'da görüp, İstanbul'da alıyor ama yabancı misafirden satış potansiyeli bekliyorum. Bakın bir galeri vardır Milano merkezli, onlar Milano'da bir senelik cirolarını Capri'de üç ayda yaparlar. Bizim o noktaya gelmemiz lazım, henüz o noktada değiliz. Gelen turistin çağdaş sanata bakışıyla ilgili bunlar."