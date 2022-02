Gıdada KDV yüzde 1’e indi

Hükümet enflasyonla mücadele paketini açıkladı. Temel gıda ürünlerinde KDV % 8’den 1’e indi. Fahiş fiyat için vergi denetmenlerinden oluşacak tim kurulacak. Fiyatını güncel kura uyarlamayan işletmeye göz açtırılmayacak. Başkan Erdoğan, gıda üreticilerinden de % 7 indirim istedi

Hükümet enflasyonla mücadele için dev paket açıkladı. Başta pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, peynir, yumurta, yağ, şeker, bakliyat, meyve-sebze olmak üzere temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi. Enflasyonla mücadele için ortaya atılan adımların fiyatlara yansıyıp yansımadığı kontrol etmek ve fahiş fiyatla mücadele etmek için denetimleri sağlayacak 'Enflasyonla Mücadele Tim'leri oluşturulacak. Enflasyonun düşürülmesi için gönüllü olan üretici, satıcı ve tüketicilerin içinde olduğu 'Birlikten Berekete' adıyla bir mobil uygulama kurulacak. Gıda bankacılığı yasal zemine kavuşup, yaygınlaşacak. 20 Aralık'tan önceki kur beklentisine göre oluşturulmuş fiyatları güncel kura göre yansıtmayan hatta yükselten işletmelere göz açtırılmayacak.



ERDOĞAN AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün enflasyonla mücadele, Kredi Garanti Fonu kefaletli 60 milyarlık kaynak paketi ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin programı açıkladı. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile bağlandı. Erdoğan, KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi 1'e indirdiklerini açıkladı. Erdoğan, "Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir" dedi.







İŞ DÜNYASI DA % 7 İNDİRSİN

Gıda sektöründen de fedakarlık beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "KDV düşüşü gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demek. Bu bizim hükümet olarak attığımız adım. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakârlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır."



YENİDEN TEK HANELİ ENFLASYONA GEÇECEĞİZ

Üretim çarklarının çalıştığını, istihdamda ilk defa 30 milyonun geçildiğini, baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerinin alındığını anlatan Başkan Erdoğan, "Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz" dedi.







KURU İSTİKRARA KAVUŞTURDUK

Küresel ekonominin, enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişin sancılarını, finansal piyasalarda dengesizlik ve yüksek enflasyon olarak yaşadığını anlatan Erdoğan, "Elbette bu dalgalanmalar ülkemizi de etkilemektedir. Bir de buna Gezi Olayları'ndan 15 Temmuz'a, oradan 2018'deki kur saldırısına kadar uzanan ağırlıklı kısmı dış kaynaklı Türk ekonomisine yönelik ekstra etkileri de eklemek gerekiyor. Ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar varan fütursuz saldırılara karşı elimizdeki tüm imkanları kullanarak mücadele ettik. Geçen yılın son aylarında yaşanan kur dalgalanmalarının piyasalarda yol açtığı paniğin ülke ekonomisinin gerçekleri ile ilgisinin olmadığını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Açıkladığımız tedbir paketi ile kuru yeniden istikrara kavuşturduk. Yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılında büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.



ENFLASYONLA MÜCADELE TİM'LERİ KURULUYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise 'Birlikten Berekete' adını verdiği enflasyonla mücadele için atılacak adımları anlattı. Vergi denetmenlerinden oluşacak bir tim kurulacağını söyleyen Nebati, "Arztalep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı, ilgili bakanlıklarımızla yasal zemin dahilinde kullanacak ve en sert tedbirleri alacağız" dedi. Nebati, 20 Aralık 2021 öncesindeki kur beklentilerine göre oluşturulmuş fiyatları güncellemeyen ve kur etkisi olmamasına rağmen fiyat yükselten işletmelere müsaade etmeyeceklerini söyledi.







SAHTE İNDİRİMLERE SON

Gıda bankacılığını yasal zemine kavuşturup, yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Nebati, "Böylece gıda israfının önüne geçip, gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlayacağız. Tüketiciyi yanlış yönlendirici pazarlama stratejisi olarak kullanılan önce fiyat yükseltip daha sonra kampanya adı altında gerçekleştirilen indirim şeklindeki uygulamaların 1 Mart'tan itibaren önüne geçiyoruz" dedi.



MOBİL UYGULAMA OLUŞTURULACAK

Nebati, 'Birlikten Berekete' adını verdikleri programa destek veren işyerleri ve ürünlerini vatandaşların anlık takip etmeleri için de bir mobil uygulama kurulacağını açıkladı. Bu uygulamayla enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarının ürün ve takibi yapılacak.



ELEKTRİK VE DOĞALGAZ REEL FİYATIN ALTINDA

Enerji fiyatları ile ilgili bilgi paylaşan Bakan Nebati, "Enerji fiyatlarında sağladığımız önemli sübvansiyonlar ile hane halkını destekliyoruz. Türkiye'de elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındadır. Döviz kurunda sağlanan istikrar önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak. Türkiye'deki enflasyonun son 3-4 yıldaki belirleyicilerinden biri döviz kurudur. Son dönemde döviz kuru artışlarının enflasyona geçişkenliği yaşanan dalgalanmanın etkisiyle hızlanmıştır. Aralık ayı boyunca TL'de görülen değer kayıpları aldığımız tedbirlerle son buldu. Artık 20 Aralık sabahından çıkın. Dövizin sahte belgelerle 22 lira olacak beklentileriyle kendimize de yazık ederiz, ülkeye de yazık ederiz. Türkiye'nin maliye politikasıyla vazgeçilen kamu geliri 200 milyar TL'yi aşmıştır" dedi.