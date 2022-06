Önce Çukurova Elektrik'in içini boşalttı. Ardından Telsim operasyonuyla Motorola ve Nokia'yı dolandırdı. Yetmedi 'Dolarınıza, markınıza yüksek faiz' diye reklam yapıp vatandaşın mevduatını topladı, fiktif bilançoyla İmar Bankası'nı hortumladı. 10 mevduatın 9'unu cebe attı. İmar Bankası ve Adabank'ta onbinlerce mudiyi mağdur etti. Zarar o dönemin parasıyla 7.5 milyar liraydı.

Uzan ailesinden bahsediyorum.

Hepsi firarda… Baba Kemal Uzan Lübnan'ın Cote D'Azur'unda lüks hayat yaşıyor. Kardeş Hakan Uzan Polonya'da çimento, Ürdün'de telekom işleriyle haşır neşir… Cem Uzan da Paris'in 16'ncı bölgesinde gününü gün ediyor...

Dün Cem Uzan'ın 'Cumhurbaşkanı adayıyım' açıklamasını görünce geçenlerde duyduğum istihbarat aklıma geldi. Aldığı cezalar nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil, onu geçiyorum da…Benim merak ettiğim, Cem Uzan daha 6 ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övüp övüp, Türkiye'ye dönmek istediğini söylemiyor muydu? Sosyal medyasında sabah akşam -borçlarının sıfırlanması ümidiyle- milli ve yerli söylemleriyle ahkam kesmiyor muydu? Paris'te elinde kadehiyle Türkiye'deki ekonomik sıkıntının küresel güçler tarafından organize edildiğini anlatmıyor muydu? 6 ay sonra ne oldu da aday olmaya karar verdi?

Ben söyleyeyim…

Belli ki, Türkiye'de kimseden yüz bulamadı. Borcunun öyle silinmeyeceğini anladı, ondan sonra açıklamaları değişti.

Duyduğum istihbaratı da aktarayım: Uzanlar'ın Paris'te açtığı tahkim davalarını bilirsiniz. Dünyanın en iyi avukatlık bürolarını tutmuşlardı. Ama 2010'dan bu yana Türkiye'ye karşı açtıkları bütün davaları kaybettiler. Geçenlerde Paris Hukuk Mahkemesi'nde yeni bir dava daha açtılar. Bu kez eski Paris Baro Başkanı gibi ünlü avukatları da devreye soktular. 17 Mayıs'ta ilk duruşması görülen davanın konusu ilginç… TMSF'nin varlık satış ihalelerine katılan aralarında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi 52 isim sanık! Onlardan istenen tazminat 68 milyar dolar…

Yani aklınca ihaleye girecek yatırımcılara diyor ki, 'Bakın, TMSF'den mal alırsanız yıllar geçse de dava açılabilir.'

Halbuki, bu davadan bir sonuç alınamayacağını bal gibi biliyor. Zira, uluslararası yatırım anlaşmalarına aykırı bir dava… Türkiye'de faaliyetlerine devam eden bir şirketle ilgili Paris Hukuk Mahkemesi'nin yetkili olamayacağını en basit hukuk öğrencisi bile bilir.

Amaç ne peki?

Tabii ki, TMSF'nin ihalelerini ve satışlarını baltalamak…

Bu söylem ve eylemler size de yabancı gelmiyor değil mi?

Aylardır Meclis kürsüsünden yabancı ve yerli yatırımcıyı "İktidara geldiğimizde yargılanacaksınız", "Gözünüzün yaşına bakmayacağız", "Mallarınıza ve şirketlerinize el koyacağız" diye tehdit eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ne kadar da benziyor!

FETÖ firarileri de her gün benzer açıklamalarda bulunup TMSF ihalelerine girecek yatırımcıları tehdit etmiyor mu? FETÖ'nün en önemli finansörü Akın İpek her gün Londra'dan sallamıyor mu?

Belli ki, söylemleri aynı merkezden servis ediliyor. Gel gelelim tahkim kardeşliği mevzusuna… Bilindiği gibi, Akın İpek'in Londra'da Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını sağır sultan biliyor. Bu davaya bakan hukuk bürosu ile Cem Uzan'ın Paris'teki tahkim davalarını takip eden hukuk bürosu son dönemde Londra-Paris hattı üzerinde epey aşna fişne yapıyorlarmış!

Buradan tecrübelerime dayanarak Akın İpek'e bir tavsiyede bulunayım: 2010'dan bu yana Türkiye aleyhine açtığı tüm davaları tek tek kaybeden Cem Uzan'ı kılavuz yaparsanız, burnunuz b.k'tan çıkmaz… Benden söylemesi…