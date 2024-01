31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Siyasi partiler hareketli...

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim manifestosunu açıkladı. Beyannamede, 7'den 70'e her kesime dokunan birçok proje var. Belli ki, AK Parti, yeni dönemde 22 yıldır sürdürdüğü sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha öteye taşımak istiyor.

Manifestoda neler mi var?

Aileler, kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar, gaziler, şehit yakınları ve ihtiyaç sahipleri...

Bu gruplar, AK Parti Belediyeciliği'nin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Örneğin, kadınlar için 'girişim akademisi' kurulacak. Burada kadınlara girişimcilik, finansal okuryazarlık, pazarlama, teknoloji, e-ticaret eğitimleri verilecek.

Örneğin, çocukların daha güvenli ortamlarda ve daha fazla oyun odaklı sosyalleşmelerini sağlamak için 'Çocuk Sokağı' ve 'Çocuk Köyü' modeli geliştirilecek. Hayata hazırlık atölyeleri, bilim merkezleri, kütüphaneler, kodlama eğitim programları yaygınlaşacak.

Örneğin, gençlere dijital okuryazarlık eğitimler için 'Mahalle Gençlik Atölyeleri' geliştirilecek. 'Genç Kooperatifleri' kurulup girişimci gençlerin bir araya gelmesi teşvik edilecek. Öğrencilere istihdam olanakları da yaygınlaşacak.

Örneğin, yaşlılar ile gençleri buluşturacak platformlar kurulacak. 'Tecrübe Konuşuyor' projesiyle mahallelerde yaşlıların tecrübelerini paylaşabilecekleri platformlar oluşturulacak. Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde 'Yaşlı Yaşam Şehirleri' kurulacak. Yaşlı bireylerin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak. Dijital araçları kullanmalarına destek verilecek. Sağlık okuryazarlığı düzeyleri artırılacak. Yaşlı duyarlı parklar kurulacak. İkamet ettikleri konutları ihtiyaçlarına göre dönüşecek.

Örneğin, engelli bireyler için oluşturulan 'Engelsiz Yaşam Merkezleri' yeniden yapılanacak, engel türlerine göre branşlaşacak. 'Engelsiz Kütüphaneler yaygınlaşacak. Engelliler ürettikleri ürünleri açılacak olan 'Engelsiz Satış Merkezleri'nde satabilecek.

Örneğin, hastalık veya tedavi amacıyla başka bir şehirde uzun dönem kalmak zorunda olan refakatçilerin barındığı konukevlerinin koşulları tüm ihtiyaçlar karşılanacak şekilde dizayn edilecek.

Bunlar AK Parti'nin 22 yılda sosyal alanda hayata geçirdiği 'Sosyal Koruma Kalkanı' modelinin yeni versiyonları...

Bir de bunlara ek olarak yeni dönemde şehirlerdeki yaşamı her türlü sosyal, ekonomik ve doğal riske karşı koruyacak 'Kentsel Risk Kalkanı' modeli var. Burada da şehirlere ev ödevleri veriliyor.

Deprem öncesi hazırlıklar da sonrasında yapılması gerekenler de her şehrin kendi ihtiyaçlarına göre belirli kurallara bağlanacak. Şehirler riskleri önceden belirleyip, yapılması gerekenleri çıkaracak. Bunları stratejik planlarına alacak. AK Parti, bu konuda yasal zorunluluk getirmeyi de planlıyor.

Beyannamede, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için şehir tarımına ve enerji faturalarını düşürecek projelere de ağırlık verileceği taahhüt ediliyor. Ve birçok şehirde vatandaşı canından bezdiren başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik adımlar da...

Velhasıl, hem sosyal belediyecilik hem dirençli şehirler hem hizmet belediyeciliği hem dijital şehirleşme gibi her başlığın olduğu kapsamlı yol haritası hazır...