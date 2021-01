Anneler... Eli öpülesi melekler... Dün beşiğini salladıkları yavrularına kavuşabilmek için... 500 gündür nöbetteler.

Sıcak demediler... Soğuk demediler.

Gözleri yaşlı.

Gözleri yaşlı. Önlerinde... 9 ay karınlarında taşıdıkları, fidanlarının fotoğrafları.

Biri... Dağa kaçırılan Sema Dalçiçek'in yolunu gözlüyor.

Diğeri... "Bebeğim" dediği Zilan Aybar'ın dönüşünü bekliyor.



Dışarıda... Bir evde... Şarkı dinleniyor... Sanatçının sesi annelerin çadırına kadar geliyor:

"Mazide kalan hatıra gibi,

Şefkatli kollarını aç bana anne,

Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık,

Üşüdüm, üstümü örtsene anne,

Anne, anne, anneciğim."

Ve... Yağmur başlıyor... Annelerin gözyaşları... Sağanak olup, akıyor.

***



Yalnız değilsiniz

Defalarca geldik... Sarıldık, kucaklaştık... Moral vermeye çalıştık.

2019... Eylül... Aralık ayının ilk haftası... Soğukta... Onlarla beraberdik.

2020... Şubat... Haziran... Ekim... Yalnız bırakmadık.

2021... Nöbetin 500'üncü günü... Yine birlikteyiz.

Annenin biri... "Hoş geldiniz" dedi... Sarıldı.

Diğeri... "Gitmeyin... Bütün gün kalın" dedi... Kolumuzu bırakmadı.

Dedik ki:

- Sizinleyiz... İşte geldik... Yine geleceğiz.

***



Kadının gücü

Anne... "Kuzucuğum" diyor... Dağdaki evladının fotoğrafını öpüyor.

Öteki anne... "Yavrucuğum" diyor, PKK'nın kaçırdığı kızının çerçeveli fotoğrafını bağrına basıyor.

HDP İl Başkanlığı önündeki çadırda... Babalar, ağabeyler, ablalar... Amcalar, dayılar... Akrabalar var...

Onlar da "Nöbet" tutuyorlar.

"Çadır" kalabalık.

Ancak... "Sessiz." Anneler... Örgü örüyorlar...

Bir gözleri kapıda.

Sanki... Evlatları çadıra giriverecekmiş gibi.

"Evet" diyoruz:

- Gelecekler... Sizin gücünüz dağları bile devirir.

Aklımıza "Bilge" sözü geliyor:

"Beşik sallayan eller, dünyayı yerinden oynatacak bir gücü simgeler."

***



Fotoğraflar



Renkli fotoğraflar... Siyah beyazlar... O kadar çok ki...

Dağa kaçırılanlar.

Muhammed Çapan... Azat Akkoyun... Özkan Aydın...

Yusuf Bektaş... Emrah Avunan... Mehmet Tokay...

Annenin biri... "Bu da benim kızım" diyor... Elindeki fotoğrafı göstererek... Aysel Turan.

Fotoğraflar... Önümüze seriliyor:

Sedat Dağtekin, Savaş Yiğit, Necmettin Ökten, Ceylan Tekin, Yavuz Çağmar, Baran Öğrünç...

Derken... Bir "Baba" kolumuzu tutuyor...

Elinde fotoğraf.

"Bak" diyor:

- Bak... Aslan gibi yavrumu dağa kaçırdılar.

Aslan gibi yavrular... Tazecik Fidanlar:

Engin Küçükdağ, Fatih Demir, Doğan Arslan, Nurullah İğne, Abdurrahim Tutmuş, Mehmet Emin Teker, Ozan Dağyeli, Tuncer Cengiz, Tuncay Bingöl, Ferzende Alkan, Ramazan Üçdağ, Sıla Akyüz.

İsimler... Fotoğraflar... Hıçkırıklar... "Benim meleğimin de adını yaz" diyenler.

***



Acı ama gerçek

Sanatçı... Sivil toplum lideri... Siyasetçi... Diyarbakır annelerini ziyaret eden çok.

Ama... Diyarbakır'a gelip, acılı annelere uğramadan dönen de... Maalesef çok.

Onlar ki... Lafa gelince... Mangalda kül bırakmazlar.

Fakat... İnce siyaset... HDP'ye şirin görünme arzusu... Örtülü ittifak hesabı... Yazık... Çok yazık.

Ağlamaktan gözleri şişmiş annelere uğramaktan "Çekiniyorlar."

***



Durmak yok, nöbete devam

Annelerle... Dost, arkadaş olduk... Şimdilerde "Kanka" deniliyor... İşte öyle bir şey.

Senli-benli... El ele... Kol kola.

Tam... 185 anne.

"Eylem... Nöbet... Direniş" başladığından bugüne, 20 anne evladına kavuştu.

İnanıyoruz... Diğerleri de kavuşacaklar.

Durmak yok... Nöbete devam.

***



Her şeyin farkındalar

Hani... Bir söz var:

"Gülhane Parkı'ndayım, her şeyin farkındayım..."

Dağa kaçırılan gençlerin anne-babaları, yakınları "Her şeyin farkındalar."

Hem de... "En ince ayrıntılarıyla."

"İsim isim" sayıyorlar.

Hangi HDP milletvekilinin kızı "Kayakta?"

Hangisinin oğlu "Avrupa'da?"

Çadırda tepki yükseliyor:

- Kendi çocuklarını da Kandil'e yollasalar ya!

***



Çelik yürek

Kim demiş, "Kadın zayıftır... Güçsüzdür" diye.

Bunu söyleyen... Gelsin... "Diyarbakır annelerini" görsün.

Gözleri yaşlı... Evet... Ancak... Öyle bir yürekleri var ki... "Dağları devirecek."

***



Teşekkür



Polislerimiz... Kadın-erkek

Onlar da nöbetteler. "Evlat nöbeti" tutan annelerle beraberler.

Birlikte fotoğraf çektirdik.

Hepsine... İyi nöbetler... Teşekkürler.