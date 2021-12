Nüfusu, komşu illerden az... 71 bin... Sürekli göç veriyor... Nüfus azalıyor...

"Ekmek parası... Umut dünyası... İstanbul, olmazsa Kocaeli var... Bursa var."

Ancak... Gelecek yıldan itibaren, "nüfus artışı" başlayacak.

2023'te... 2024'te, "Bartın'ı tutabilene helal olsun."

Bitişikteki Filyos Limanı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte... Karadeniz'de bulunan doğalgazın, Filyos Vadisi'ndeki tesislere gelmesiyle birlikte... Bartın, "Kabuğunu kıracak... Patlayacak."

"Altına hücum" misali... "Bartın'a göç" yaşanacak.

***



Yarına hazırlık

Bartın, "yarına" hazırlanıyor... "Yarın" Filyos Limanı'nın bitmesi ile birlikte yaşanacak, "Büyük patlama dönemi."

Vali Sinan Güner söyledi... Bartın Üniversitesi'nde, "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü" var.

Üniversite yönetimini kutluyoruz.







"İleriyi" görmüşler... "Yarın ihtiyaç olacak elemanları" yetiştirmeye başlamışlar.

Adımız kadar eminiz... "Bu bölümden" mezun olacakların işleri hazır... Filyos Limanı'nda... Serbest bölgede... Fabrikalarda.

Eski konaklar, "turizme kazandırılıyor."

"Yarın... Filyos Limanı devreye girince" bölgede, "turistik yatak ihtiyacı" olacak.

Vali Güner, "Şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.

"Pansiyonculuk kursu" açılmış... İlgi büyük.

***



Gelişiyor, güzelleşiyor

Bartın'ın kabuğunu kıracak adımlar atılıyor. Vali Sinan Güner: "Organize sanayi bölgesi genişliyor... 8 fabrikanın temeli atılacak."

Belediye Başkanı Cemal Akın:

"Millet Bahçesi... Şehrin ortasında... 100 bin metrekare... İhalesi ve yer teslimi yapıldı."

***



Plaka kadar proje

Plaka 74... Proje sayısı 74... Vali Sinan Güner, tek tek sıraladı... Hangi birinden söz edelim.

Mücavir alanın yarıdan fazlası (Yüzde 56) orman olunca... "Orman ürünleri" ile ilgili proje çok.

"Doğa" öylesine yeşil ki... Toprak öylesine bereketli ki.

Yılda 25 milyon "lavanta fidesi" üretiliyor... Alıcısı çok... Belediyeler... Yağ sektörü... Bal üreticileri.

Lavanta balı... Tadına bakmalısınız... Ama fiyatı cep yakıyor... "Kilogramı 400 lira."

Bilmiyorduk... Lavanta olan yere böcek yaklaşmıyor... Köylü, tarlasının kenarına lavanta dikiyor. Böcek gelmiyor. İlaçlamaya gerek yok. İşte size organik ürün.

Kestane... Ihlamur... Kızılcık... Kuşburnu... Defne... "Bartın, defne üretiminde lider... Defne fabrikası bile var... Üretim, kozmetik sektörüne... İhracata."

"Kestane unlu çikolata..." Hiç tadına baktınız mı? Bartın'da üretiliyor.

***



Övgüye değer

Bravo Bartın... "24 yıldır" kitap fuarı düzenleniyor... Dile kolay.

Geçen yıl yapılamadı... "Pandemi" nedeniyle.







Aylar önceden söz vermiştik... Off The Record kitabımızın yazarı Şebnem Bursalı ile geldik... Okuyucularımızla sohbet ettik... Kitap imzaladık.

Fuarda, Asım Kulak ile karşılaştık... Eski milletvekili.

Siyaset... "İlle de Meclis'te olmayı" gerektirmiyor.







Asım Kulak'ı kutladık.

"Kavgasız... Sesini yükseltmeden... Dedikoduya prim vermeden... Halkın arasında dolaştığı, dert dinlediği, çözüm bulmaya çalıştığı" için.

Fuar alanı öylesine kalabalıktı ki... Özellikle gençlerin ilgisi sevindiriciydi.

***



Organik pazar

Bartın'a yolunuz düşerse... Hele de günlerden salı veya cuma ise... "Galla Pazarı'na" mutlaka uğramalısınız.

Satıcıların tamamı kadın... Analar... Bacılar... Ürettiklerini getirip satıyorlar.

Her şey taze... Her şey organik... Ve her şey ucuz.

Pazar tertemiz... Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da pazara geliyor, alışveriş ediyor.

Pazar yerinde, Vali Sinan Güner'e de rastlayabilirsiniz... Kent yönetimi, halkla iç içe.

***



Biber

Bartın'da, "22 çeşit biber" yetiştiğini... Biliyor muydunuz?

"Bu kadar çeşit biber nereye gidiyor, kim yiyor?" diye soracak olursanız...







"Dışarıdakiler" bizden daha iyi biliyor.

Biber, "İhraç ediliyor... Alıcısı çok."

***



Beğendik

Görürseniz siz de beğeneceksiniz.

Sokak hayvanları için, "Mekân" yapılmış... Minik minik kulübeler... Köy gibi bir yer.







700 hayvan... Kedi, köpek.

Bakım... Tedavi... Rehabilitasyon... Kısırlaştırma... Hayvanlara çip takılıyor.

Doğal ortama bırakılıyor... Kimseye zararları yok.

***



4 bin yıllık hazine

Bölgede... Tarihin içinde dolaşıyorsunuz... Cenevizler'den kalma Amasra Kalesi... Bartın'da Osmanlı eserleri... Camiler, çarşılar, hanlar, konaklar...







Frigyalılar... Hititler... Pontus... Roma... Bizans... Osmanlı... Ve Cumhuriyet dönemi.

Şehirde, 3 müze bulunuyor... Atatürk ve Şehitler Müzesi... Kent Müzesi... Etnografya Müzesi...

Türk Dünyası Bilim İnsanları Müzesi ise inşa halinde.

***



Neyi meşhur?

Arayan... "Bartın'ın nesi meşhur? Bize ne getireceksin?" diyen dost çok.

"Manda yoğurdu... Manda kaymağı" meşhur... Türkiye'de en çok manda olan ikinci il Bartın.

"Beyaz baklavası" meşhur.

"Çileği" de meşhur... Ama mevsimi değil.

Biz yemedik ama... Anlattılar... "İncir dondurması" da meşhur.

İncir, manda sütüyle pişiriliyor... Muhallebi kıvamında... Sonra soğutuluyor... Dondurma haline getiriliyor... Afiyet olsun.

Bir de Kum Zambağı... Sadece, İnkumu plajındaki kumlar arasında yetişen zambak adına festival bile yapılıyordu... Ancak... Ah şu pandemi... 2 yıldır, festivale ara verildi.

***



Ve gündem

Filyos'ta... Amasra'da... Çaycuma'da... Devrek'te, sormuştuk... "Seçim... Siyaset... Parti."

Veda öncesi... "Tekrar" sorduk... Müzede... Kitap fuarında... Sokakta.

Anketçiler kusura bakmasınlar... "Ciddiye alan... İnanan" pek yok.

"Erken seçim..." Halkın böyle bir gündemi... Yok... Yok... Yok.

"Bölgenin" Ankara'dan beklentisi:

"Uzlaşma... Ekonominin toparlanması... Yatırım, üretim, istihdam... Tencerenin kaynaması."