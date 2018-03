Çalışan kadın koruma altında

İşgücüne daha fazla katılmaya başlayan kadınlar için çok önemli haklar yasalaştı. 15 önemli tedbir, hem kadınları koruyor hem de onlara maddi destek sağlıyor

Bugün Dünya Kadınlar Günü. Türkiye'de çalışan kadın sayısı hızla artıyor. Kadınların çalışması ve eğitiminin önündeki engellerin kaldırılmasıyla işgücüne katılım giderek arttı. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının ardından birçok düzenleme de yapıldı. Yasalarımızda kadınlar için 15 ayrı imkân yer alıyor.

Her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira, üçüncü için ise 600 lira ödeniyor.

Kadınlar doğumdan önce ve sonra 8'er olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Altı aya kadar ücretsiz izin de mümkün.

Analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi ve memurlara 1'inci doğumda 60, 2'ncide 120, sonrakilerde ise 180 gün yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.

Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl rakam 149 TL.

Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl borçlanarak erken emekli olabiliyor.

Kadın sigortalılardan malûl çocuğu bulunanların, ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor.

100'ün üzerinde kadın çalışanı olan işyerinde emzirme odası zorunlu.

Yetim kızlar evlendiklerinde kendilerine 24 maaş çeyiz parası ödeniyor.

Evlenecek gençlere 7.500 liralık çeyiz yardımı yapılıyor. 13) YENİ eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor. 14) 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği veriliyor. 15) KADIN girişimcilere uzun vadeli ve yüksek hibe veriliyor.