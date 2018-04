900 binden fazla taşeronun kadroya geçmesinden sonra memuriyet vasfı taşımayanlar, emekliliği gelenler ayrıldı. Şimdi kamuya 60 bin işçi alınacak. İşçilerin ücretlerine yüzde 60’ı bulan zam yapılacak

Türkiye devrim niteliğinde bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirilmesi iki aylık bir süreçte tamamlandı. Süreç 2 Nisan itibarıyla bitti. Bu büyük operasyon sonunda 900 binden fazla çalışan kamu işçisi olarak kadroya geçti. Taşeron şirketlerle bağı kopan işçiler rahat bir nefes aldı. Maaş, izin, emeklik ve tazminatları garanti altına alındı. Böylece kamunun sırtında yük olan taşeron sorunu böylece büyük oranda çözüldü. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyoruz.



ELEMAN AÇIĞI KAPATILACAK

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde hem sınav hem mülakat hem de güvenlik soruşturmaları birlikte yürütüldü. Tabii burada memur olma sıfatı taşımayanlar elendi. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler de doğal olarak kadroya alınmadı. Ayrıca emekliliği gelenler, vefat edenler, kendi isteğiyle ayrılanlar da oldu. Sonuçta kamuda bir işçi açığı oluştu. Şimdi bu açık yeni işçi alımlarıyla doldurulacak. Ankara'dan aldığımız bilgilere göre ilk etapta 60 bin işçinin alınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bundan sonra artık taşeron sistemi olmadığı için yeni işçiler de kamu yani sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Bu arada bazı işçi alımlarının sözleşmeli statüde olması da düşünülüyor. Eğer bu formül uygulanırsa teknik personel için unvan "Büro görevlisi", yardımcı hizmetler için ise "Destek personeli" şeklinde olacak. Bundan sonra işçi alımlarında da yeni getirilen formül uygulanacak. Alımlarla ilgili duyurular ve yöntemlerle hangi kurumların işçi alacağı yakında açıklanacak.



TAŞERON MAAŞINA ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genel idarelerde ve belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilerin ücretleri ile mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerini açıkladı. Buna göre;

Günlük ücretlere 2018- 2020 döneminde her 6 ayda bir yüzde 4'er zam yapılacak.

Aylık 3 çocukla sınırlı olmak üzere her çocuk için 25 lira çocuk, 30 lira da yakacak yardımı ödenecek. Fiilen çalışılan günlerde bir öğün yemek ya da 5 lira yemek bedeli verilecek.

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75 lira bayram harçlığı ödenecek.

Evlilik, çocuk eğitim, askerlik ve ölüm yardımı gibi ödemeler yapılacak.

Fazla çalışma ücreti, normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek.

Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan kişilere her bir gün için toplam 3 yevmiye verilecek.

20.00-06.00 saatleri arasında çalışanlara (güvenlik görevlileri hariç) ücretleri yüzde 10 zamlı ödenecek.

İş sözleşmesi İş Kanunu'nda belirtilen hallerde sona erenlere her tam hizmet yılı için 35 gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecek.



2160 GÜN KAZANIR

Annem 1966 doğumlu. İlk sigorta girişi 1977, toplam primi 600 gün. Sigortadan sonra 3 çocuğu var. Borçlanma yapabilir mi? Hasan OKTOPÇU

Annenizin primleri emekli olmasına yetmiyor. Tam emeklilik için en az 5 bin, kısmi emeklilik için ise 3.600 gün gerekir. Borçlanması durumunda doğumları ona 2.160 gün kazandırır.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Ocak 1992 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 2009. Ne zaman emekli olurum? Mehmet KAYIKCI

İşe giriş tarihinize göre 61 yaşınızda ve 7.200 gün prim şartıyla emekli olursunuz. Primlerinizi tamamlayıp, 2053'ü bekleyeceksiniz.

Annem 1965 doğumlu, 1989'dan 2004'e kadar Bağ-Kur'u eksiksiz yatırıldı. Ne zaman emekli olabilir? Hasan SERİN

Sigortalılık tarihlerini tam vermemişsiniz. Yıllara göre hesap yaparsak annenizin 20 yıllık priminin tamamlanması için 5 yıl daha ödeme yapması gerekiyor. Yaş şartı ilk sigorta olduğu ay ve güne göre 45 ya da 46. Son 3.5 yılı 4A olarak tamamlarsa 5.300 günle emekli olur.

06.10.1971 doğumluyum. 05.10.1993'te Bağ-Kur'lu oldum. Ne zaman emekli olabilirim? H. Ömer ELVAN

54 yaş ve 25 yıl prim ödeme şartlarınız var. Prim günlerinizi 25 yıla tamamlayıp 06.10.2025'te emekli olursunuz.