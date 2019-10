Destek elemanı hayat kurtarır

Depreme karşı işverenlerin de sorumluğu var. İşverenin yasa gereği acil durum planı ve risk analizi yapılıp destek elemanı görevlendirme zorunluluğu bulunuyor

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem sonrası Türkiye'de herkesin gündemi bir an da deprem oldu. Bu konuda alınacak çok fazla tedbir olduğunu ve ihmale gelmeyeceğini bir kez daha hatırladık. Kişisel olarak alacağımız tedbirlerin dışında daha çok zamanımızın geçtiği işyerleri için de tedbir alma zorunluluğu bulunuyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işverenlere de çalışanlara da bu konuda önemli görevler yüklüyor. Başta deprem olmak üzere tüm afet ve tehlikelere karşı işyerlerinin hazırlıklı olması gerekiyor.



ÖNCEDEN PLAN GEREK

İşyerlerinde deprem acil durum planı, tahliye planı ve toplanma alanı planı gibi önceden çalışmalar yapılması gerekiyor. Deprem ya da başka bir felaket yaşandığında ne şekilde tahliye olunacağı, nereye sığınılacağı ve nasıl davranılacağı belirlenip bunların çalışanlara da anlatılması gerekiyor. Yine yasa gereği çalışanların her türlü tehlike ve afete karşı eğitilmeleri zorunlu. Çalışanların da işverenin talimat ve eğitimlerine uyma yükümlülüğü bulunuyor. Yine İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği işyerinde bu konuları koordine edecek destek elemanları da bulundurulması gerekiyor. Bu kişiler asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin sayılarını işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı belirliyor. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde her 50 kişi için 1 kişi yeterli olurken çok tehlikeli işyerlerinde 30 kişi için bir kişinin görevlendirilmesi gerekiyor.



RİSK ANALİZİ YAPILMALI

Bu arada işverenlerin risk analizlerini yaptırıp binaların depreme karşı denetiminin yapıldığına dair belediyeden ya da alınması gerekiyor. Bu belgelerin teftiş sırasında gösterilme zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca DASK başta olmak üzere sigortaların da yapılması gerekiyor.



ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

* İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

* Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

*İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.



DASK İHMALE GELMEZ

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sorumluluğundaki Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemi. Sigortanın zorunlu olmasına rağmen neredeyse binaların yarısında olmaması da bizim tedbirsiz olduğumuzu gösteriyor. Bina ve bölgeye göre 100 lira ile 240 lira arasında değişen yıllık ücretle yaptıracağımız sigorta ile deprem sonrası hayatımızı eski haline getirmek mümkün...