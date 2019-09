Aidat ödemeyenin evi satılır

Sitelerde aidatlarını ödemeyen kat malikleri komşuları için sorun oluyor. Yasada ağır yaptırımlar var. Apartman sakinleri aidat ödemeyen komşularının evini satışa çıkartabilir

Apartmanlarda ve sitelerde komşular arasında en çok tartışmaya yol açan konuların başında her ay ödenmesi gereken aidatlar geliyor. Bu aidatlar düzenli ödenmediği zaman site ya da apartmanın giderleri doğru düzgün karşılanamıyor ve tabi haksızlıklar oluşuyor. Yasalarımıza göre apartmanda yaşayan kiracılar veya kat malikleri giderlere ortak olarak katılmak zorunda.



AHLAKA AYKIRI KULLANAMAZ

Demirbaş giderleri kat malikinden alınırken, diğer güncel giderler kiracıdan talep ediliyor. Bu aidatların ödenmemesi durumunda ise Kat Malikleri Kanunu çeşitli yaptırımları da beraberinde getiriyor. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından dava açılabiliyor ve icra takibi yapılabiliyor. Üstelik aylık yüzde 5 faiz isteme hakkı da hüküm altına alınmış durumda.







Yasa bu yaptırımı belirlerken yeni bir müeyyide daha tarif ediyor. Buna göre yasada "Kat maliklerinden biri kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler" ifadesi yer alıyor. Yani borcunu ödemeyen kat malikinin evine el konulabiliyor.

Peki "çekilmez hale gelme" durumu nasıl belirleniyor? Yasa onları da şöyle tarif ediyor:

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

b) Borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;

c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.



KİRACIYLA BİRLİKTE SORUMLU

Sahip olunan daire bir başkasına kiralanmışsa bu kez borç ortak olarak üstleniliyor. Kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. Kiracının ödemediği aidat gibi giderlerden ev sahibi de sorumlu tutuluyor.