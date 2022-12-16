İstismarcı Kılıçdaroğlu!

AK Parti 20 yılda cinsel saldırı ve istismara karşı kararlı adımlar atmış, yasal düzenlemeler getirmiş, bu konuların üzerine üzerine gitmiştir CHP, 6 yaşındaki yavrumuzun hakkını hukukunu korumak konusunda samimi değil

Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa yürümesi de hayatı da şov. Bir sabiyi bu şekilde savunması istismardan başka bir şey değil



Kız çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan, silahlandırılan, tecavüz edilen Diyarbakır Anneleri'ni hiç savundu mu? Önce sen şu dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver. Kendi partin içinde yaşananlara bir bak.









Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Azerbaycan-Türkmenistan 3'lü Zirvesi'nden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(Kılıçdaroğlu'nun çocuğa istismar davası üzerinden hükümete karşı tavrına dair soruya cevaben) Kılıçdaroğlu bu konuda samimi, dürüst değildir. Adalet Bakanlığı'nın kapısına giderek yaptığı tamamen şov. Hayatı şov. Bir yavrumuzun 6 yaşındayken yaşadığı iddia edilen olayda bu yavruyu korumak, hukukunu savunmak anlamında CHP'nin ciddi adım attığını düşünüyor musunuz?







CHP'ye şunu söylemek lazım: Sen 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kızları dağa kaçırılan Diyarbakır Anneleri'ni bugüne kadar hiç savundun mu? Kandil'deki teröristlerin, bu yavruları silahlandırdığını, onlara tecavüz ettiklerini bildiğin halde adım attın mı? PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla seçim hazırlığı yapıyorsun. Onlarla dirsek teması, zihinsel temas içerisindesin. Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde bir sabiyi savunma noktasındaki olayı istismardan başka bir şey değil. Önce sen şu dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver. Önce bunu çöz, hallet. CHP'nin bu noktada herhangi bir samimiyeti yok. Bizim cinsel saldırı ve istismara karşı attığımız kararlı adımlar, yaptığımız yasal düzenlemeler, getirdiğimiz cezai müeyyideler ortada. Bunların üzerine üzerine gittik. Kılıçdaroğlu bu konularda insafı olsa, önce kendi partisinin içerisindeki tacizlere, tecavüzlere, yolsuzluklara bir bakar. Bundan kaçmaları mümkün değil. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar ve artık bu mızrak çuvala sığmıyor.



AK PARTİ'DEN DE SİYASETTEN DE ÇEKİLMEM



(2023'te son kez adaylık açıklaması) Bu AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işin içinden çekilmesi veya Tayyip Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi anlamına gelmez. AK Partiliyim. Ben bu partimden ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü?



ANAYASA TEKLİFİ İÇİN YEŞİL IŞIKLAR YANDI



(Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi) Meclis'te başta İyi Parti olmak üzere destekler gelecek diye düşünüyorum. HDP'den destek gelirse şaşmayın. Oradan da yeşil ışıklar yanıyor. Dolayısıyla CHP'den de gelecektir. Burada sadece başörtüsü değil aile meselesi de var. Doğrusu ben parlamentoda, kutsalımız olan aileyi dışlayacak bir parti göremiyorum.









TÜRKİYE-RUSYA- SURİYE OLARAK ÜÇLÜ ADIM ATMAK İSTİYORUZ



PUTİN'E TEKLİF ETTİK: Suriye'de petrol kuyuları, koalisyon güçlerinin de güvencesinde. Terör örgütü bu kuyulardan rejime petrol satıyor. Biz bugüne kadar hep sabrettik. Ama artık sabır bitti. O rafineriler, kuyularla ilgili de adımlarımızı attık, atıyoruz. Bu adımlar karşısında şaşkına döndüler. Suriye- Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için önce istihbarat örgütleri, sonra bakanlar, daha sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu Sayın Putin'e teklif ettim, olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız.



EYT VE ASGARİ ÜCRETTE AY SONUNA KADAR GÜZEL BİR NETİCEYE VARACAĞIZ



Hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.





Ferhat Ünlü, Sahi Kitap'tan piyasaya çıkan "MİT Efsanesiİstihbaratın Gayriresmi Tarihi" isimli yeni kitabını uçakta Erdoğan'a takdim etti.





SİYASETİN ER MEYDANI SOSYAL MEDYA DEĞİL MİLLETTİR



Siyasetin er meydanı sosyal medya değildir. Siyaset doğrudan milletle, millet için yapılır. Milletinizle hasbi bir gönül bağınız varsa sizi ne Twitter ne başka bir güç engelleyebilir.



'TÜRKMEN GAZINI BİR AY İÇİNDE NETİCEYE BAĞLAYIN' TALİMATI VERDİM



(Türkmen gazının Türkiye'den taşınması) Enerji Bakanı'mıza 'Gerek Azerbaycan'daki muhatabınla gerek Türkmenistan'daki muhatabınla görüşmek suretiyle hiç gecikmeden bir ay içerisinde bu işi bir neticeye bağlayacaksınız' diye talimat verdim. 2023'ün başında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Bey inşallah resmi ziyaretini bize yapacak. Orada da bu işin noktasını koyacağız.



ALMANYA TERÖRİSTLERİN AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK SIĞINAĞI



Alman makamlarının darbe hazırlığındaki kişilere karşı aldıkları önlemleri doğru buluyoruz. Biz on yıllardır Almanya'nın Türkiye'yle empati yapması gerektiğini hep savunduk. Şu anda terör örgütünün Avrupa'daki en önemli sığınak yeri Almanya. PKK/YPG/PYD, orada. Bunları istiyoruz, vermek gibi bir dertleri de yok. Şimdi tabii geldi terör bunların kapısını çaldı.