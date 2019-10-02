Geçen hafta atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de son derece neşeli bir sahne vardı.

Mustafa, bir davette aynı masada oturduğu adamdan eşi Asiye'yi fena halde kıskanmıştı. Dünyayı gezen adam, gittiği yerleri havalı havalı anlatarak masada 'cazibe merkezi' oluşturuyordu. Derken ödüllü bir horon yarışması düzenlendi.

Bizim Mustafa, rakibini hemen sahneye davet etti. Aralarına Tahir'i de alarak başladılar horon tepmeye... Ama inatçı üçlü bir türlü horonu bırakmak istemiyordu. Saatler süren maratondan sonra o havalı adam pes etmek zorunda kaldı. Zafer de Mustafa ile Tahir'in oldu.

Malum, dizide silahların patlamadığı gün yok gibi. O sahneyi izleyince "Keşke..." dedim içimden, "Karadeniz'deki tüm 'düellolar' böyle olsa... Yörenin yiğit delikanlıları silah yerine bellerinde kemençe taşısa..."