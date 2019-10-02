Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ama bence iyisi de olur, kötüsü de, hatta fevkaladesi de... Bazen de reklam amacı gütmeyen bir jest, bir refleks, milyon dolarlık reklam kampanyalarının yerine geçer. Geçen hafta da aynen öyle oldu. İstanbul 5.8'lik depremle sarsılmaya başladığında bir kadın yolcu İstanbul Havalimanı'ndaki THY bankosunda bilet işlemlerini yaptırıyordu. Sallantı başlar başlamaz bankodaki görevli THY personeli, kadını hemen çekip bankonun altına soktu ve güven altına aldı. Görüntüler hemen her haber bülteninde yer aldı. Herkes bu yardımsever THY görevlisi kadını takdir etti. Ben olsam bu görüntüyü Türk Hava Yolları'nın yeni reklam kampanyalarında kullanır, altına da şöyle yazardım: 'Sizi sizden daha çok düşünen havayolu...' Evet, THY tüm reklam ajanslarını bir araya toplayıp milyon dolarlar akıtsa böylesine etkili bir reklam kampanyası gerçekleştiremezdi. İyi yürekli, eğitimli, sorumlu bir kadın personel, bir anlık refleksiyle kocaman bir kampanyanın altına imza attı. Ben THY yöneticilerinin yerinde olsam kendilerini yüklü bir reklam harcamasından kurtaran o personeli ciddi bir ödülle onurlandırırdım.