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YÜKSEL AYTUĞ
02 Ekim 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

SABAH’tan büyük hizmet

Gazetem harika bir iş yaptı. Türk kahramanlarının hayat hikayelerini anlatan nefis bir kitap serisini SABAH ile beraber çocuklarımıza 'bedava' sundu. Şimdi bizim Ela, uyumadan önce Dede Korkut'u, Piri Reis'i öğreniyor, hem de büyük keyif alarak... Bizler, görece bilinçli ebeveynler olarak çocuğumuzun kendi kültürünü, geleneklerini öğrenmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Örneğin, her gün çizgi film yerine bir kırtasiyeden edindiğim gölge oyununu oynatıyorum. Ela, şimdiden Karagöz'ü, Hacivat'ı, Beberuhi'yi, Katip'i ve diğerlerini öğrendi. Bizimki onları izlerken gülüyor, annesi de benim sözde gölge oyunu oynatmak için kendimi paralarken ortaya koyduğum 'nafile çabaya' kahkaha atıyor. (Gölge oyunu setini herhangi bir kırtasiyeden 25 liraya edinebilirsiniz. Görün bakın, iki günde Maşa ile Kocaayı'nın pabucu dama atılıyor mu, atılmıyor mu?) Diyeceğim o ki, Süpermen'le, Örümcek Adam'la nereye kadar? İyi ki SABAH var...

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