TV8'in yarışma programı MasterChef'teki yarışmacıların açık saçları ve uzun sakalları ile mutfakta yemek pişirmeleri daha önce de pek çok okurumuzun tepkisini çekmişti. Hijyene son derece dikkat eden, tek bir balık kılçığıyla yarışmacı eleyen jürinin, bugüne kadar yemeklerin içinde tek bir saç kılı bulmaması ise büyük mucize. Köşemizin emektar okurlarından Şerife Nalan Yılmaz, bir kez daha bu konuya dikkat çekmiş:

"Yüksel Bey merhabalar, iki ayrı programda takıldığım noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. İlki, Masterchef 2021... Bu programda yarışan kadın yarışmacılardan Pelin ve Burcu'nun çok güzel ve uzun saçları var. Ama bence bir yemek yarışmasında oldukları için, çoğunlukla dağınık bıraktıkları saçlarını toplamaları ya da ara sıra kullandıkları bandana tarzı bir şeyle kapatmaları gerekiyor. Çünkü meslek olarak seçtikleri aşçılıkta en önemli şey hijyen. Ekranda çok güzel göründükleri doğru ama biraz dikkat etseler daha iyi olur diye düşünüyorum.

Bir de yine TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Salt, programlarına hem konuk alıyorlar hem de yaklaşık iki saat süren programda söz hakkı tanımıyorlar. Konuklar çoğunlukla sadece oturup onların yorumlarını onaylıyor. Bence bu, katılan konuklara biraz saygısızlık ama demek bu durumdan herkes memnun ki programa gelmeye devam ediyorlar. Ayrıca Gülşen Salt, çoğunlukla partneri Müge Dağıstanlı'yı bile konuşturmayıp sürekli sözünü kesiyor. İyi çalışmalar..."



Fıkra gibi yumurta muhabbeti

Yumurta fiyatları aldı başını gidiyor. Geçenlerde sosyal medyada rastladığım "Gezen tavuk yumurtasının kolisi 40 liraya çıkmış. Taksiyle mi geziyor acaba?" şeklindeki espriyi köşeme taşımıştım. Okurumuz Kemal Karasoy ise, gittiği semt pazarında daha komik bir sohbete şahit olmuş:

"Sayın Aytuğ; geçenlerde Üsküdar Bulgurlu'daki semt pazarındaydım, yumurta almak için yumurta tezgahına yanaştım. Orta yaş üzeri bir kadın, yumurta almak istiyor ve tezgahtar 'Ablacım sana gezen tavuk yumurtası vereyim, çok memnun olacaksın' dediğinde, kadının cevabı harikaydı: 'Yok evladım, ben gezen tavuk istemiyorum, onun nerede kiminle gezdiği, ne yiyip içtiği belli değil. Sen bana evinde oturanın yumurtasından ver...' Tezgahtaki pazarcıyla beraber koptuk tabii ki..."



Yırtılmaya hazır tişört

Özcan Deniz ile eski eşinin haber bültenlerine yansıyan kavgası üzerine spekülasyonlar devam ediyor. Okurumuz Levent Börekçi de görüntülerdeki bir ayrıntıya takılmış:

"Yüksel Bey selamlar. Özcan Deniz yazısı hakkında bir tespitimi paylaşmak istiyorum: Feyza, Özcan'a hücum edip yumruklarken aniden tişörtü tutup çekiyor ve tişort kağıt gibi yırtılıyor.

Özcan yakaya bir kesik atmış önceden, çekince yırtılsın gibi. Bence burası kurgulanmış. Evde eski bir tişörtü çekip deneyin, ne demek istediğimi göreceksiniz. Allah'a emanet olun."



Mekana uymayan müzik

Köşemize neredeyse her hafta katkı veren değerli okurumuz Korhan Kolcu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir uygulamasından yakınıyor:

"Yüksel Bey merhaba, pazar günü ailece İBB Fethipaşa Sosyal Tesisleri'nde kahvaltıya gittik. Her şey çok güzel, temiz, hijyenikti, çalışanlara teşekkür ederiz. Fakat müzik seçimi hoşumuza gitmedi. Çünkü fonda klasik batı müziği çalıyordu. Öyle tarihi bir yerde, mekanın dokusuna uygun enstrümantal Türk müziği dinlemeyi isterdik. Kendimizi İstanbul'un işgal yıllarında gibi hissettik"



Gaf kürsüsü

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'den arka arkaya 3 gaf... 1- Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kupası'nı aldı. (Galatasaray UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı almıştı) 2- Şenol Güneş, Milli Takım'ı Avrupa 3'üncüsü yaptı. (Doğrusu Dünya 3'üncüsü) 3- Alex Ferguson, Manchester City'i çalıştırıyor (Doğrusu Manchester United olacaktı)



Zap'tiye

Yalancılar ve Mumları dizisi, beşinci bölümüyle ekranlara veda ediyor. Yalancının mumunu bu kez, yatsıdan önce Reyting Hazretleri üfledi.



Ne demiş?

"Bir ara Z kuşağından bir gençle takıldım..." (Ağzından çıkan her söz olay olan İrem Derici'nin son bombası)