Atv'nin efsane yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon da izleyicisini hem heyecandan heyecana koşturuyor, hem de bilgi dağarcıklarını doldurmaya devam ediyor. Bazen son derece mütevazı yarışmacıların büyük ödüllere ulaştığını görüyoruz. Kimi zaman da anlı şanlı akademisyenlerin, ışıltılı kariyerlere sahip kişilerin ilk sorularda sapır sapır döküldüklerine şahit oluyoruz. Ama yarışmacıların tümünün zorlandığını, ter döküğünü söyleyebiliriz.



Biri var ki, eminim ekran başında yarışmacılardan daha fazla ter döküyordur. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal... Niye mi? Anlatayım:

Yarışmaya gelen hemen her kadın yarışmacı, yakışıklı sunucuya övgüler yağdırıyor. Yarışmaktan ziyade onunla tanışmak, aynı havayı solumak için geldiklerini itiraf ediyorlar. Hatta içlerinden bazıları, komplimanlarını bir adım ileri götürerek adeta onunla flört etmeye çalışıyor. Kenan ise bu 'atakları' ustaca savuşturuyor. Bir eş ne kadar anlayışlı, hoşgörülü olursa olsun, bu görüntülere karşı kayıtsız kalamaz. İçten içe bile olsa kıskançlık duyar. Kolay mı, haftada iki kez, saatler boyu eşiyle flört etmeye çalışan kadınları izlemek?..

Neyse ki Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çiftinin arasında güçlü bağlar var. Allah, çocuklarıyla birlikte ailenin mutluluğunu daim etsin. Sinem'e de kolaylıklar ve sabır versin...



Fragmanı bile yetti

Geçenlerde bu sütunlarda Atv'nin 'Destan' yazacağını yazmıştım. Riva'daki platoya yaptığım ziyarette yapımcı Mehmet Bozdağ bana, yeni tarih dizisi Destan için çekilen tanıtım klibini izletmişti. Kliple birlikte mekanı, dekorları, kostümleri ve yazılan muhteşem hikayeyi görünce kararımı vermiştim. Bu dizi büyük iş yapacaktı. Nitekim yanılmadığımı gösteren işaretlerle karşılaştım. Dünya televizyonculuğunun kalbinin attığı Cannes'da Destan dizisi, sadece fragmanıyla bile başta Araplar olmak üzere yabancı ülkelere satılmıştı. Bir diziyi henüz yayınlanmadan satmak, öyle kolay rastlanabilecek bir durum değildi. Bu, dizinin 'ruhunun' anında izleyiciye geçeceğinin, cazibesinin yüksek olduğunun açık bir işaretiydi.



Bu arada baş karakter Akkız'ı oynayan Ebru Şahin'in, dizi yayınlanmaya başlar başlamaz adından çokça söz ettireceğini düşünüyorum. Aksiyon sahneleri için uzun süre hazırlanan, at binme, ok atma, kılıç ve dövüş sahneleri için uzman eğitmenler nezaretinde insanüstü bir gayret gösteren Ebru Şahin, bu çalışkanlığının ve azminin karşılığını layıkıyla alacağa benziyor. Yerli Zeyna mı geliyor ne?..



Rıdvan, Pereira'yı nasıl bitirdi?

Pazar akşamı Fenerbahçe- Alanyaspor maçının ardından, her zaman olduğu gibi Rıdvan Dilmen'in yorumlarını izlemek üzere TRT Spor'daki Yüzde 100 Futbol programına geçtim. İyi ki izlemişim. Bence tarihi bir programdı. Gerçek bir yorumcunun, zeki bir spor adamının 5 dakikada yetersiz bir teknik direktörü nasıl nakavt ettiğini gördüm. Rıdvan, Fenerbahçe'nin yediği son 10 golün videolarını oynattı. Üçlü defansın, bu oyuncu yapısına uymadığını, orta beşlinin kanatlarında defans özellikli futbolcular bulunmadığı için, gollerin adeta birbirinin kopyası pozisyonlar sonucu geldiğini belgeledi. Bir değil, iki değil, tam 10 gol aynı hatalarla gelmişti. Teknik Direktör Pereira ise bu gerçeği görememiş, hataları okuyamamış ve bir türlü önlem geliştirememişti. Fenerbahçe taraftarının gönlünden geçeni biliyorum: Keşke maçlar sırasında Pereira'nın kulaklığında Rıdvan Dilmen'in sesi olsa...



Gaf kürsüsü

BeIN Sports'taki Maç Sonu programındaki sunucu Güntekin Onay'ın, görüntüyü geç giren rejiye isyan ederken söylediği "Bakalım programın anasını..." sözü aynen yayına yansıdı.



Zap'tiye

Türkiye'yi çadır devleti sananlar, dimdik duruşumuz karşısında geri vitese takmak zorunda kaldılar. Elçiye 'zeval' olmaz ama 'ayar' olur.



Ne demiş?

Atv'deki Müge Anlı ile tatlı Sert'te, sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen öz kardeşinin cesediyle 20 gün aynı evde yaşayan Fatma Karadağ'ın gülerek söylediği sözler dehşet vericiydi: "Cesede her gün oda parfümü sıkıyor, çiçek gibi suluyorduk..."