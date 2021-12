Olay geçen hafta Atv'deki Esra Erol'da programında yaşandı. Uydudan yayın yapan kerameti kendinden menkul televizyon kanallarından birinde alttan geçen çöpçatan numaralarından birini merak edip arayan Abdülkadir adlı genç adam dolandırıldığını iddia ediyordu. Aradığı numaradaki Yeşim Boz adlı kadın, kendini edebiyat öğretmeni olarak tanıtmış, muhabbeti ilerletmiş, sonra da evlilik hayalleri kuran genç adamdan "Gel senin birikimlerini artıralım, yatırım yapalım" diyerek ondan yüklü miktarda para almıştı. İkili, stüdyoda karşı karşıya gelince her zaman olduğu gibi sinirler gerildi, karşılıklı bağırış, çağırış ve suçlamalarla ortalık karıştı v.s...

Memlekette bu tür olaylara çoktan alıştık. Ama benim olayda dikkatimi çeken o alttan geçen telefon numaraları... Tanışmak, sevgili olmak, evlenmek ya da başka amaçlarla kişilerin özel numaralarının (kendi rızaları olsa bile) paylaşılması ciddi bir güvenlik meselesi değil mi? Buna nasıl izin veriliyor? Bu, uydudan yayın yapan o meçhul kanalların karıştığı kaçıncı hukuksuzluk? Efendim yurt dışından yayın yaptıkları için denetlenemiyormuş. Kapatılsa bile başka isimle yeniden açılıyormuş filan... Yahu sermaye sahibini tespit eder, uydu yayın hakkını süresiz iptal edersin olur biter. Bunun için daha kaç rezillik yaşamamız gerekiyor ki?



Haftanın kahramanı: Yasin Köse

Geçen hafta hepimize "İnsanlık ölmemiş" dedirten haber Aksaray'dan geldi. Yasin Köse adlı altın kalpli bir vatandaş yolda arabanın ezdiği yaralı yavru köpeği görünce durdu. Sonra baktı ki annesi de yanında ve adeta "Yavruma yardım edin" diye ağlıyor. Her ikisini de aracına aldı ve en yakın veterinerin yolunu tuttu. Ama görüntülerin asıl çarpıcı yanı, Yasin kardeşimizin, bir an bile yanından ayrılmayıp durumunu merak ettiği yavrusu için kaygılanan o anneyi teselli etmeye çalışmasıydı. Ona gerçek bir acılı anne gibi yaklaşması gönülleri fethetti. Zira annelik bir türe, cinse özgü bir durum değildi. Yüreğinde kalp taşıyan her dişi canlı, evladı için yaşayan birer anneydi.

Helal olsun Yasin Köse'ye... Sadece muhtaç hayvanlara yardım etmenin erdemini değil, 'anneliğin' en yüce duygu olduğunu bize hatırlattığı için...



Haftanın anti kahramanı: Champness

Champness kim mi? Giresunspor'un Beşiktaş'ı evinde 4-0 yendiği maçta son golü atan Yeni Zelandalı oyuncu.

Maçın 90'ıncı dakikası oynanıyor. Giresunspor 3-0 önde. Yani atılacak yeni golün 'hayati' bir yönü yok. Gelin görün ki, Champness rakip kaleci Mert'in sakatlanıp ceza sahası içinde kendini yere bıraktığını göre göre o topu filelere gönderiyor. Oysa o topu kale yerine taç'a gönderse hem kendisi, hem de takımı belki de dünyada Fair Play (Centilmenlik) ödülünü alacak ve büyük takdir toplayacaktı. Ama Yeni Zelandalı öyle yapmadı, golü atmayı tercih etti. Sonra da "Mert'in yerde olduğunu fark etmedim" diye kıvırmaya kalktı ama kimse yemedi. Çünkü takım arkadaşlarıyla birlikte adeta Mert'in etrafından dolanıp, golü atmışlardı. Yani görmemesine imkan yoktu.

Bazı goller vardır ki, fileleri değil, vicdanları yırtar. Champness'ınki öyle bir goldü...



Kağıttan binalara depremde ne olur?

Lodos fırtınasına İstanbul'da üç, diğer illerde 2 olmak üzere 5 kurban verdik. Onlarca insanımız da yaralandı. Haber bültenlerindeki görüntüler dehşet vericiydi. Çoğu yeni onlarca bina kağıttan ev gibiydi. Rüzgarla adeta yırtıldılar. Pek çoğunun çatısı uçtu, kaplamaları söküldü, duvarları yıkıldı.

Görüntüleri izleyince aklıma korkuyla beklediğimiz olası İstanbul depremi geldi. 70 kilometrelik rüzgarla yerle bir olan binalarımız acaba 7'nin üzerindeki bir depremde ne olur?

İnsan düşünmek bile istemiyor. Ama ciddi ciddi düşünmemiz lazım.



Gaf kürsüsü

Habertürk'teki Kübra Par'la Açık ve Net programında Erzurum'da yaşandığı iddia edilen ekmek sıkıntısı tartışılırken Nagehan Alçı, "Peki iki-üç gündür Erzurumlular ne yiyor?" diye sordu. Araya giren CHP'li Gürsel Tekin'in sözü tepki aldı: "Pasta yiyorlar."



Zap'tiye

Fırtına öncesinde gökten çamur yağdı. Müslüme olayından sonra taş yağmadığına şükredelim!



Ne demiş?

"İç sesim bana her zaman doğruları söyler ama ben hiçbir zaman onu dinlemem..." (Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının itirafı)