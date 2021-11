Pazar günü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun davetiyle Gaziantep'e gittim. İçimi memleketim adına umutla dolduran, moralimi yükselten şahane bir hafta sonu geçirdim. Bunu sağlayan dört şahane insan oldu. Bakan Kasapoğlu, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kadın Voleybol Milli Takımı ile Vakıfbank'ı başarıdan başarıya koşturan İtalyan antrenör Giovanni Guidetti el ele vermiş, eşsiz mutfağıyla tanınan Gaziantep'i aynı zamanda bir 'spor kenti' haline getirmişler.

Gaziantep'te ilk durağımız, 'Yarının Sultanları'nın antrenmanıydı. Filenin Sultanları'nı hepimiz biliyorduk da Yarının Sultanları'ndan ilk kez orada haberdar oldum. Meğer milli antrenör Guidetti, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın şemsiyesi altında şehir şehir dolaşıp, umut vadeden okullu voleybolcuları ve onların antrenörlerini eğitirmiş. Salondaki kızların coşku, heyecan ve mutluluklarını bir görmeliydiniz. Eminim içlerinden pek çok Eda, Hande, Meryem ve Ebrar çıkacak. Ama asıl önemli olan, o gençlerin gözlerinde parlayan ışıktı. Birileri orada olduklarını fark etmiş, onlara değer vermiş, fırsat tanımıştı.

Bugüne kadar tanıdığım en sempatik İtalyan olan Guidetti'ye herkes "Enişte" diye hitap ediyor. Çünkü bir Türk kadını ile evli. Demiş ki, "Türkiye'de eşimi buldum. Bu ülkede çocuk sahibi oldum. Türkiye bana eşsiz bir kariyer fırsatı sundu. Benim de buna karşılık bir şeyler yapmam lazım..." Böylece Yarının Sultanları projesi doğmuş. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu da tam destek verince Guidetti ve ekibi Türkiye'yi karış karış gezmek için yollara düşmüş.







Salondaki ortamdan hepimiz o kadar etkilendik ki kendimi bir anda Bakan Kasapoğlu ile voleybol oynarken buldum. Hatta uzaktan bizi göz ucuyla izleyen Milli Takım Antrenörü Guidetti'nin "Senin manşetler çok iyi, sende var bu iş" şeklindeki takdirini bile kazandım.

Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentin aynı zamanda 'spor şehri' olarak anılması için bütün imkanlarını ortaya koymuşlar. Hele Fatma Şahin'i akşam yemeğinde Guidetti'yi sıkıştırırken bir görmeliydiniz. İtalyanı adeta dört koldan ablukaya aldı. "Pizzayı bırak, lahmacuna gel. İtalyanları da buraya çağır. Sen Zeugma Müzesi'ne, dünya üçüncüsü hayvanat bahçemize gidersen, senin vatandaşların da buraya gelir. Burada uluslararası bir voleybol turnuvası düzenleyelim" filan diyerek İtalyanı bir hayli terletti. Giovanni sonunda "10 dakika daha bu masada kalırsam Gaziantep'ten ev alıp yerleşeceğim" deyiverdi. Fatma Şahin'in Gaziantep şehri adına 'adanmışlığını' o dakikalarda daha iyi anladım.



Türkiye'nin en büyük kapalı havuzu

Gaziantep'teki ikinci durağımız, kentte adı 'bitmeyen havuz'a çıkan ve ülkemizin en büyük seyirci kapasiteli yüzme havuzu olan tesisin açılış töreniydi. Yıllardır müteahhitle çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle sürüncemede kalan tesisin bitirilmesi, Bakan Kasapoğlu'na nasip oldu. Bunu başarabilmek için Vali ve Büyşükşehir Belediye Başkanı'yla birlikte iki yıldır büyük bir seferberlik başlatan Bakan, asıl amacının olimpiyat yıldızları yetiştirmekten önce Türkiye'de yüzme bilmeyen kimse bırakmamak olduğunu söyledi. Her ile hatta nüfusu 50 binden fazla her ilçeye birer kapalı havuz kazandırabilmek için çalıştıklarını belirten Bakan, son iki yıl içinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyası ile tam 2 buçuk milyon vatandaşımızın yüzme öğrendiğini de söyledi. Nasıl mutlu oldum anlatamam.







O anlarda denizi olmayan Gaziantep'ten çıkıp, ülkemize Paralimpik Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran, Sevilay Öztürk de yanımızdaydı. Kolları olmayan kızımız bir de o gün 18 yaşına girmesin mi? Havuz açılışında Bakan'ın elindeki pastasını üfledi. Bu şahane tesadüf de hepimiz için pastanın üzerindeki çilek oldu.

Bazılarının kur dalgalanmalarından kıyamet senaryoları türettiği şu günlerde her şeye rağmen sadece memlekete hizmet için çırpınanlar olduğunu görmek bana öyle iyi geldi ki...



Gaf kürsüsü

'Yarının Sultanları' kampanyasına ilk kez katılan ve ilk antrenmanını yapan minik kızın, İtalyan antrenör Guidetti'ye yönelttiği soru hepimizi gülümsetti: "Servisi yanlış atarsam karşıya geçip düzeltebilir miyim?"



Zap'tiye

Spor tesisleri gerçekten de en çok Gaziantep'e lazım. Sadece bir gün kaldım, iki kilo aldım!..



Ne demiş?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "İtalyanlar neden gelip bizim kızlarımızla evleniyor?" Türk'le evli milli takım hocası Giovanni Guidetti: "Bilmem, ben de eve gidince her akşam aynı soruyu kendime soruyorum." (Kahkahalar)