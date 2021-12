Köşemize düzenli olarak katkı veren değerli okurlarımızdan Emin Güven, bu kez de dizilerdeki akıl uçuran hataları uzun uzun analiz etmiş:

"Yüksel Bey merhabalar, köşenizin sıkı bir takipçisiyim ve dizi izleyicisi olarak da size destek olmaya çalışıyorum. Reytingler yüksek olunca; şahsi kanaatim gerek dizi yönetimi gerekse de senaryo ekiplerinde gevşemeler, işlerini ciddiye almamalar başlıyor. Bu da sizin köşenize Gaf Kürsüsü ya da Okuyucu Şikayetleri olarak geri dönüyor. Ancak bu durum son zamanlarda iyice çığrından çıkmaya başladı. Batıda filmler bile 90 dakika sürerken bizim dizilerimizin bölümleri 2.5-3 saat sürüyor. Dolayısıyla bir dizimizi izlerken, tespit edeceğim hataları not almak üzere bir not defteri aldım yanıma, baktım yaz yaz sayfalar doluyor bölümün yarısına gelmeden vazgeçtim.







AHMAK DEĞİLİZ

Dizilerin yönetim ve senaryo kadrolarından ricamız 'Reytingler nasıl olsa cepte' diye bizleri, (affınıza sığınarak) 'ahmak' yerine koymasınlar. İzleyici her şeyin farkında, her hatanızı görüyor ve biliyor ama yine de dizisinden taviz vermiyor. Bu böyle olsa da, onların işlerini savsaklamasını gerektirmiyor. Bu konuda örnek vermeye kalksam, buna ne benim vaktim müsait, ne de sizin köşeniz... Hemen taze bir örnek vereyim:

Teşkilat dizisinde, kayıp olduğu bir buçuk ay içinde ne yaptığı, nerede olduğu, kendisine neler yapıldığı belli bile olmayan Serdar'ın bırakın aktif görevde olmasını, hâlâ Kale'nin kapısından girebilmesine şaşırmam bir yana, bu haftaki bölümde çok büyük bir adli hata yaptılar. Daha önceki bölümlerde Uzay'ın gazeteci ve hamile karısı kurşun isabeti sonucu yaralanmış ve bebeğini kaybetmişti. Olay mahallinden kaçan ve Hakkı Dayı'nın oğlu olan Barış daha sonra babası tarafından polise ihbar edilmiş ve saklandığı yerde Tövbekar ile birlikte yakalanmıştı. Barış, 'Ben yapmadım, ben vurmadım' demesine rağmen, önce tutuklandı, daha sonra mahkemeye çıkarılarak tutuklu yargılanmasının devamına hükmedildi. Ama öte yandan Uzay, gerek Mobese ve güvenlik kameralarını inceleyerek, gerekse de karısının röntgeninden merminin giriş istikametini tespit edip, karısını vuranın Barış değil, olay mahallinden kaçan başka biri olduğunu tespit etti. Benim anlamadığım ise, bu incelemenin neden savcılık ve emniyet tarafından yapılmadığı, yaralıdan çıkarılan mermi çekirdeğinin neden balistik incelemeye alınıp, Barış'ın tabacasından çıkmadığının tespit edilmediği, Barış'ın her iki elinden barut swap'ı alınmadığı, en ufak olayda bile olay yeri tatbikatı yapılırken böylesine ciddi bir vakada neden tatbikat yapılmadığı (yapılsa Barış'ın ateş eden istikametinde değil ters tarafta olduğu görülecekti), bu kadar konu havada iken suçsuz olduğu aşikar birinin göz göre göre hapse (dolayısıyla da infaz şeklinde ölüme) gönderilmesiydi.



EMNİYETİ HARCADILAR

Burada Uzay'ın meseleyi çözmesiyle istihbarat teşkilatına not kazandırılırken maalesef ki adli heyete ve emniyet teşkilatına birçok gol atılmış oldu. Tabii ki ki istihbarat teşkilatımız kıymetlimiz ama onlarca yıldır çözülememiş birçok vakayı özel ekiplerle çözerek, zaman aşımına günler kala adaletin teminini sağlamak için canını dişine takan emniyet teşkilatımız bu kadar kolay harcanmamalıydı.

İzlediğim tüm diziler hakkında benzeri daha çok yazacak şey var ama yerinizin kısıtlı olduğunu biliyorum. Tek dileğim, dizi yönetim kadrolarının 'ahmak' olmadığımızı bilmeleri. İzleyiciler hatalarınızı görüyor, yemiyor, yutmuyor. Böyle bilene... Selam ve saygılarımla..."



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden yine kaçmamış: Arka Sokaklar'da Halide'nin evine giden Mesut komiserin üzerinde bej rengi mont var. Ancak evin içinde MİT'çi İlyas Albay tarafından bayıltılırken mont kahverengiye dönüyor. Sahnenin devamında gözleri bağlanan Mesut komiserin montu yine bej rengi oluyor.



Zap'tiye

3 yaşındaki bebenin hem dedesi, hem babası, hem tecavüzcüsü, hem katili... Hâlâ kıyamet mi bekliyorsunuz?..



Ne demiş?

"Ben şarkı söyledim mi kalbimi vermem, hayatımı veririm." (Şarkılar Bizi Söyler'de Volkan Konak'ın sözü)