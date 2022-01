Bazı kadın pop müzik şarkıcılarının kıyafetleri geçen hafta büyük tartışma konusu oldu. Sahne kostümlerinin teşhircilik sınırına dayanması üzerine İzzet Yıldızhan "Bari külotla sahneye çıkmasınlar" diyerek tartışmayı başlattı. Ardından Burcu Güneş sosyal medya hesabından isyan etti. Ben de geçen hafta bu konuyla ilgili yazdığım yazıda VAR'a yani okurlarıma başvuracağımı belirterek sizlerin yorumlarını beklediğimi söyledim. Köşemize bu konuda yorum yağdı. Meğer vatandaş öyle doluymuş ki... İşte özetleyebildiğim kadarıyla o yorumlar:



GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK

Sahneye bikini tarzı ve de transparan kıyafetler giyerek çıkan kadın popçularımızı görünce bir kadın olarak hicap duyuyorum. Artık sahneye kim daha açık çıkacak diye kendi aralarında bazı popçularımız adeta savaşa girdi. Tamam her sanatçı, istediği kıyafeti giymeli ama bunun da bir sınırı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü onları örnek alan genç kızlarımız da o tarzı günlük hayatlarında tercih ediyorlar." (Şerife Nalan Yılmaz)

"Eminim okurlarınızın birçoğu söz konusu şahısları sert bir dille eleştireceklerdir. Bilhassa da ebeveynler... Bense her iki tarafı da eleştiriyorum. İlk eleştirim ebeveynlere... Bu tür mecralarda vakit geçiren kitlenin bir kısmını maalesef onlar oluşturuyorlar veya baş edemedikleri (!) çocuklarının buralarda vakit geçirmelerine göz yumuyorlar. Söz konusu sanatçılara gelince... Neden bu kişiler ses sanatçısı olduğunu söylediği halde sesiyle değil de kıyafetiyle şov yapıyor? Bu durumda gerçek ses sanatçılarının makamları işgal edilmiş oluyor. (Mahpeyker Merve Doğan)



CEVABI HADİS-İ ŞERİF'TE

"Cevabım, fikrimle birebir örtüşen Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifidir: "Ahir zamanda ümmetimin kadınları saçlarını deve hörgücü gibi yaptırıp öylece sokağa çıkarlar. Onlar güya giyinik ama aslında çıplaktırlar. (Yani kadınların vücut hatlarını gösteren dar giysileri kastediliyor) Cennet ki kokusu bin yıllık yoldan duyulur. İşte bu kadınlar cennetin kokusunu bile alamazlar.' Sorduğunuz soruya bundan 14 asır önce Peygamberimizin cevabı... Yorumu ve inanıp inanmamak kişiye kalmış." (Ahmet Güney Samsun)

"İzzet Yıldızhan haklı. Edep yahu!.." (Tayfur Albayrak) "Burcu Güneş haklı." (Emine Asya)

"Çocuk mağazalarına gidin, yazlık giysi bakın. 6-7 yaş veya altı, kızlar minicik etek şort, erkekler diz boyu şort ve kollu tişört. Sonuç; tamamen doğal olan erkeklerin dikkatini çekmek için kullanılan kadın. Yazık çok yazık. Nerede kadın hakları savunucuları?" (Aydın Kaboğlu)



İŞİN ADI: TEŞHİR

"Bazı kadın popçular gerçekten ipin ucunu kaçırdı. Bir kadın olarak kendilerini düşürdükleri durumu çok üzücü buluyorum. Güya şov yapıyorlarmış. Bikini mankeni gibi sahnede şarkı söylediklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Çıplaklık hayvanlara mahsustur. Yazık. İşin adı sahnede vücut teşhiridir." (Zübeyde Özalp)

"Bunların seyredilebilecek bir tarafı kalmadı. Artık şarkısı güzel olan değil, memeleri ve poposu güzel olan, güzel olmasa bile en fazla gösterebilenler sahneye çıkıyor. Pop diye soft porno yayını yapıyorlar. Müziklerini dinlemek düpedüz işkence. Eskileri dönüp izliyorum ve dinliyorum ben. Sezen Aksu, Michael Jackson, Steve Wonder, Ray Charles, Barış Manço vs..." (Hüseyin)



ÇIPLAKLIK GÖSTERİSİ

"Sahne çıplaklık gösterisi yapılacak yer değildir. Çıplaklığın sanatla ilgisi varsa resim, edebiyat, mimari vb. sanat dallarıyla iştigal eden gerçek sanatçılar neden soyunmuyor? Özetle; sesi biten, güzel beste bulamayan, şovunu soyunarak yapıyor. Ama çok çirkin ve yanlış yapıyorlar." (Lale Akoğlu)

"Ben oldumolası kadının meta (para getiren) olarak görülüp neredeyse çıplak bir şekilde teşhir edilmesine karşıyım. En güzel dersi Norveç Plaj Voleybolu Takımı vermiştir. Vücutlarını teşhir etmek istemedikleri için ceza almak pahasına bikini yerine şort giyerek sahaya çıkmışlardır." (Hülya Ünalan Gedik)



