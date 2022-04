Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınar ağaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'kanser oldukları gerekçesiyle' kesilmesi üzerine başlayan tartışma bir türlü hız kesmiyor.

Peki hastalanan ağaçların kesilmesi zorunlu mudur? Uzmanlar büyük bir ittifakla bu soruya "Hayır" cevabını veriyorlar. Çünkü kanser olan ağaçları tedavi etmenin pek çok yolu olduğunu, kökünden kesmenin yani 'ötenazinin' en son seçenek olduğunu belirtiyorlar.







Ben de ağaç tedavisinin en çarpıcı yöntemlerinden birini sürekli kullandığım Bahçeköy Yolu'nda bizzat gözlerimle gördüm. Caddenin iki yanında yer alan ve ta Çayırbaşı'na kadar uzanan dünya güzeli kavak ağaçlarının gövdeleri birer birer çürüyüp, oyulmaya başlamıştı. Hatta bazılarının gövdeleri içine bir insanın rahatça sığacağı kovuklara dönüşmüştü. Ama o ağaçlar şanslıydı. Çünkü belediyenin insafına mahkum değillerdi. Tam da orada, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin kampüsü bulunuyordu. Üniversite bünyesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nün de katılımıyla ağaçların kurtarılması için hemen seferberlik başlatıldı. Bir süre sonra ağaçları devirecek olan o kovuklar, özel bir madde ile dolduruldu. Sonraki iki baharda o ağaçların nasıl yeniden tomurcuklandığını, canlandığını gördüm ve emeği geçenlere her geçişte dua ettim. O tedavi edilmiş ağaçlar, orman fakültelerinin neden gerekli olduğunu hatırlatan birer anıt gibi yükseliyor şimdilerde.

Demek ki sevda neymiş? Emekmiş!..



Bu filmleri not edin

Eğer bir sinemaseverseniz ve ekranda kaliteli film bulmakta güçlük çekiyorsanız, TRT 2'de nisan ayı boyunca her gece saat 22.00'de yayınlanacak filmlerin aşağıdaki listesini bir yerlere kaydetmenizde fayda var:

5 Nisan Salı Rumba

6 Nisan Çarşamba 120

7 Nisan Perşembe Bandar Band (Hayal Bandosu)

8 Nisan Cuma Diarios de Motocicleta (Motosiklet Günlüğü)

9 Nisan Cumartesi Mon oncle d'ameracique (Amerikalı Adam)

10 Nisan Pazar Collateral Beauty (Gizli Güzellik)

11 Nisan Pazartesi The Chaplin Revue (Şarlo Revüsü)

12 Nisan Salı The Search (Arayış)

13 Nisan Çarşamba Güvercin

14 Nisan Perşembe Bunuel En El Laberinto de Las Tortugas (Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde)

15 Nisan Cuma Museo (Müze)

16 Nisan Cumartesi Marie Curie

17 Nisan Pazar Interstellar (Yıldızlararası)

18 Nisan Pazartesi Przypadek (Kör Talih)

19 Nisan Salı Cinema Nimkat (Sinema Tezgahı)

20 Nisan Çarşamba Bütün Saadetler Mümkündür

21 Nisan Perşembe Koncentrisise, Baba (Odaklan Babaanne)

22 Nisan Cuma Nema-ye Nazdik (Yakın Plan)

23 Nisan Cumartesi Gagarine

24 Nisan Pazar Sleepless in Seattle (Sevginin Bağladıkları)

25 Nisan Pazartesi Proces de Jeanne d'Arc (Jeanne d'Arc'ın Yargılanması)

26 Nisan Salı Heradid (Kasaba)

27 Nisan Çarşamba Mirâciyye (Saklı Miras)

28 Nisan Perşembe It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı)

29 Nisan Cuma Professione: Reporter (Yolcu)

30 Nisan Cumartesi The Last of the Mohicans (Son Mohikan)



Savaşı milyarderler bitirebilir mi?

Ünlü aktör Sean Penn geçenlerde çokça tartışılan bir öneri getirdi. Dedi ki: "İş adamları, aralarında topladıkları 500 milyon dolarla Ukrayna için 12 adet F-15 ve F-16 savaş uçağı alırlarsa bu savaş hemen biter."

Bilindiği gibi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Batı ülkelerine çağrı yapıp, onlardan savaş uçağı istemiş ama bu talebi karşılık görmemişti. Benim aklımın almadığı, koca Rusya'nın öve öve bitirilemeyen askeri varlığının 12 savaş uçağına teslim olma ihtimali. Eğer elinde yüzlerce savaş uçağı ve füze bulunan Rusya bir düzine uçak yüzünden savaşı kaybedecekse vay hallerine..

Bu haber aslında kapitalizmin eriştiği son noktayı da gözler önüne seriyor. Demek ki sermaye artık dünyanın kaderine tek başına yön verebiliyor. Putin'in görüşmeler için İstanbul'a gönderdiği heyetin içinde ünlü Rus oligark Abramoviç'in bulunması tesadüf değil yani...



Gaf kürsüsü

CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu alkol aldığı sırada, "Mehmet eniştemin bahçede, Ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi, kapanış yani" dediği videoyu sosyal medyadan paylaşınca tepki topladı.



Ne demiş?

"Ben emekli olduktan sonra bir daha sahalarda benim gibisini göremeyeceksiniz. En büyük üzüntüm bu." (Ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic'in buram buram tevazu kokan (!) sözleri)



Zap'tiye

İyi de Will Smith, Osmanlı tokadı atmayı nereden öğrenmiş ki?