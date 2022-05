Önceki gün Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Muharrem Kasapoğlu'nun davetiyle günübirlik Şırnak'taydım, Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın açılışına katılmak için...

Bir zamanlar Cudi ile tenisin aynı cümle içinde geçmesi bile hayaldi. Ama devletin eli bölgeye değdikçe, yöre halkının gönlü yatırımlarla, sevgiyle, şefkatle fethedildikçe, terör örgütlerinin boğazına daha büyük bir kararlılıkla çöküldükçe bu hayalin gerçekleşmesi için uygun zemin de hazırlanmış oldu. Bir zamanlar sadece terör haberlerinde adı geçen Cudi Dağı'na asıl şimdi bahar geldi...

Daha önce de yazmıştım. Tekrarlamakta hiçbir sakınca yok. Dr. Muharrem Kasapoğlu benim 42 yıllık meslek yaşantımda -ki yarısı spor muhabiri ve yazarı olarak geçtitanıdığım en aktif, en çalışkan ve halka yakın duran spor bakanı. Onu, sadece beylik futbol finallerinde tribünde gördüğümüz diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği var: Bir bakmışsınız Antalya'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda, bir bakmışsınız gençlerin şehitlerimize saygı yürüyüşü için Sarıkamış'ta ve ardından tenis turnuvası için Cudi'de... Kabinenin pek çok üyesi gibi o da işini makam odasında değil "sahada" yapmayı tercih ediyor. Ne mutlu bize...







Şırnak'ın aynı zamanda bir spor kenti olarak anılması için bakanından Tenis Federasyonu Başkanı'na, valisinden kaymakamına müthiş bir emek harcandığına yerinde şahit olmak beni çok mutlu etti. Bölgenin bir dönem mahrum ve mahzun kalmış gençlerine iş imkanlarıyla birlikte tutunacak dal olarak tenis raketi uzatılması da önemli. Çünkü gençleri terör örgütlerinin kucağına bırakan en büyük neden; amaçsızlık, hedefsizlik ve ilgisizliktir. Bölgede artık roket değil raket sesi duyulacak. Bunun meyvelerini çok yakında hep birlikte toplayacağız inşallah...

Bir zamanlar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı stadyumlarda eski Sovyetlere özgü jimnastik hareketlerini tekrarlamaktan ibaret sanırdık.

Atatürk işte böyle anılır, 19 Mayıs işte böyle kutlanır. Refaha doğru atılan net adımlarla, ülkenin kuytu köşelerine de hizmet götürmekle, umutsuz gençlerin yüreğine dokunmakla... Kadim tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla ve hepsinden önemlisi şahane insanlarıyla gönlümü çelen Şırnak, Cizre ve Cudi ile ilgili izlenimlerimi önümüzdeki günlerde de sizlerle paylaşacağım.



Come to Çaykara

Turkcell, ne yaptı etti yine gönülçelen bir televizyon reklamının altına imza attı.

Bu seferki, son derece sempatik bir futbol tutkunu Karadenizli çocuğun macerası. Önce mütevazı mahalle takımı Çaykaraspor'un imkanlarını (ya da imkansızlıklarını) anlatan bir tanıtım videosu çekiyor. Sahaları, yamacın eğimine teslim olmuş, yani onun deyişiyle "yampiri..." Takım otobüsü yerine bir traktör var. Kulüp binası derme çatma bir kulübe. Başkanları, kahvede sürekli uyuklayan ilgisiz bir amcamız. Seyircileri ise sadece takım oyuncularının annelerinden oluşuyor.







Çocuk, videonun sonunda "Come to Çaykara" mottosuyla yardım çağırısında bulunuyor. Yardımlarına ilk koşan ise Avrupa macerasından sonra memlekete kesin dönüş yapan Karadenizli milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oluyor. Yusuf, GSM operatörünün gücüyle, memleket hasretini aynı cümlede birleştirip, "Ne yapayım, memleket çok çekici" diyor.

Reklam, Yusuf'un yeni transferini mi müjdeliyor bilemedim. Ama dediği gibi bu memleket çok çekici. Hele ki gurbeti tadanlar için...

Memleketimin kıyısında köşesinde, son derece kısıtlı imkanlarla spor yapmaya çabalayan gençlerimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun...



