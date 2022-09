Atv'nin Kardeşlerim dizisini tutkuyla izleyenler, uzun süre zulüm gören, evsiz kalan, kümeste yaşamak zorunda kalan çocukların refaha ermesi ve zenginliğin tadını çıkarmasıyla mutlu olmuşlardı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi.









Cumartesi gecesi televizyon izleyicileri, sadece Kardeşlerim'i konuştu. Dizi ve karakterleri sosyal medyada en çok konuşulanlar (TT) arasında yer aldı. Büyük bir ilgi ve heyecanla izlenen bölüm, baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. Berk, kazayı ucuz atlattı. Her şeyi öğrenen Ayla, Nebahat'in evini bastı. Akif, Nebahat'in zaafından faydalanarak tekrar eve yerleşti. Gönül ise Şengül'ü iyice kıskanmaya başladı. Markette karşılaşınca da aralarında kavga çıktı. Oğulcan, Afra'nın Gönül'ün kızı olduğunu da bu şekilde öğrenmiş oldu. Ömer ile Süsen'in arası da bozuldu. Çünkü Ömer, zenginlikle sonradan görmeliği iyice karıştırmaya başladı. Akif, ortaklık görüşmesi için Ömer'lerin evini kullandı. Ancak Sevgi Hanım'ın oğlu Ahmet geldi ve kardeşleri evden kovdu.

Böylece bizimkiler için yine çileli günler ufukta göründü. Zaten mutlu mesut olup refaha erseler dizi de biterdi ya, o ayrı mesele...



Katar'da görkemli prova

Bu yıl kış aylarında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar, cuma gecesi göz alıcı bir "kostümlü prova" yaptı. El Hilal ve Zamalek takımları, kupadaki 10 maçın oynanacağı Luzay Stadı'nda bir özel karşılaşma oynadılar.

Hemen söyleyeyim, BeIN Sports'un canlı yayınladığı maçta her şey tek kelime ile mükemmeldi. Çölün ortasındaki bir stadın kadife çimlerine hayran kaldım. İnsan o zeminde top oynamaya kıyamaz, uzanıp kitap okur vallahi!.. Işıklandırma mükemmel, tribünler müthiş konforlu, belli ki akustik üzerinde de bir hayli çalışılmış. Bu arada çekim provasının da izleyenlerden tam not aldığını söyleyebilirim. Belli ki aralık ayında futbolseverlerin keyfine diyecek olmayacak...

Hazır söz futboldan açılmışken Şampiyonlar Ligi'nde pırıl pırıl parlayan iki genç oyuncudan söz etmeden geçmeyeyim: Ajax forması giyen Muhammet Kudüs ile Napoli'de oynayan ve daha şimdiden Maradona'ya atıfla "Kvaradona" lakabını alan Kvaratskhelia'nın yanına uğurlu tik'imi attım. Eminim ki çok yakında Messi, Ronaldo, Haaland ve Mbappe'den daha çok onların ismini duyacağız. Bakın buraya yazıyorum...



Sinyali doğru çözmüşüm

Önceki sezon Fransa'nın Lille takımında harikalar yaratan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'a döneceğini bundan tam 4 ay önce bu sütunlarda müjdelemiştim. Rol aldığı "Come to Çaykara" temalı Turkcell reklamından yola çıkarak, 19 Mayıs'ta bu köşede bakın neler yazmışım:







"Çocuk, videonun sonunda 'Come to Çaykara' mottosuyla yardım çağırısında bulunuyor. Yardımlarına ilk koşan ise Karadenizli milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oluyor. Yusuf, GSM operatörünün gücüyle, memleket hasretini aynı cümlede birleştirip, 'Ne yapayım, memleket çok çekici' diyor.

Reklam, Yusuf'un yeni transferini mi müjdeliyor bilemedim. Ama dediği gibi bu memleket çok çekici. Hele ki gurbeti tadanlar için..."

Hoş geldin Yusuf kardeş. En çok memleketine yakışıyorsun...



Gaf'let kürsüsü

Uşak Banaz'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün resmi aracıyla sokak köpeğinin üzerinden göz göre göre geçip yaralayan iki memur açığa alındı.



Zap'tiye

İster misiniz kışı sıcak geçirmek için Antalya'daki otelleri kapatan Alman emekliler de sığınmacı olsun? (Düşmez kalkmaz bir Allah!..)



Ne demiş?

Bir sayıyla kaybedilen Fransa maçından sonra isim vermeden Cedi Osman'ı eleştiren takım arkadaşı Buğrahan'a, Cedi'nin eşi Ebru Şahin sosyal medyadan cevap verdi: "Böyle star olmazsınız ama nankör evet!.."