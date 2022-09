Bir servis şoförü günlerdir hem Müge Anlı'yı hem de ekran başındaki Atv izleyicilerini sinir ediyor. 48 yaşındaki servis şoförü Nurettin Arslan, aracında taşıdığı 15 yaşındaki öğrenci Yasemin Salman'ı taciz edip, daha sonra da onun ortadan kaybolmasına sebep olduğu iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son günlerdeki en çok izlenen karakteriydi. Servis şoförünün, küçük kızı kucağına oturtup, sarıldığı bir fotoğrafın ortaya çıkması ise tansiyonu iyice yükseltti. Muhabirlerin bulup konuşturduğu Arslan, "Evet bir hata yaptım, kabul ediyorum, ama kız bende değil. Programa gelip konuşacağım" deyince Müge Anlı sert çıktı: "Gelme buraya, ben senin yüzünü görmek istemiyorum, bize kızı nerede sakladığını söyle...









Bu rezilliğe hata diyemezsin..." Aynı kişinin tacizine maruz kalan genç kız sayısının artması üzerine servis şoförü emniyet mensupları tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

İşini layıkıyla yapan, taşıdığı çocukları kendi öz evlatlarından ayırmayan, onlara her zaman baba şefkatiyle yaklaşan güzide servis şoförlerinin çoğunlukta olduğunu biliyorum. Hatta bazılarını yakından tanıma fırsatım da oldu. Ama bu kaçıncı servisçi rezaleti? Belli ki bu insanlar seçilirken yeterli psikolojik testlerden geçirilmiyor. İnsanlar; en değerli varlıklarını, evlatlarını teslim ettikleri bu kişilere güvenmek istiyor.

Bu arada veliler, kazıkçı servislerin elinde oyuncak oldu. UKOME'nin belirlediği ücretin neredeyse iki katını talep eden servisi Tüketici Mahkemesi'ne şikayet eden bir babanın kızı, geçenlerde şikayette bulunduğu gerekçesiyle servisten indirildi ve sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Bunun adı tek kelime ile eşkıyalıktır.



Ben Bu Ekrana Sığmazam

Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle gösterdi ki, bu dizi sadece bizim ülkemizde yankı bulmayacak. Türk Cumhuriyetleri'nden Orta Asya'ya, Afrika'dan Balkanlar ve Ortadoğu'ya kadar son derece geniş bir coğrafyada büyük izleyici kitlelerini ekran başında toplayacak.









Yıllardır bu tür aksiyon dizilerinin ateşinde pişen Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan bu işin formülüne çoktan ulaşmış. İçi vatan sevgisiyle dolu bir kahraman, onun geniş ailesine yönelik uluslararası örgütlerden gelen tehdit, eski eş ve yeni sevgiliyle kurulan aşk üçgeni, sonradan ortaya çıkan bir çocuk, ailenin her şeye hakim büyük annesi, her cümlesine bir vecize sığdıran halk bilgesi ve bolca çatapat... Bu formül, BBCS'nin, EDHO'nun bıraktığı boşluğa "cuk" diye oturmasına yetti.

Bu arada Gülendam'ı oynayan Işıl Yücesoy ile Kurban Baba rolündeki Ali Seçkiner Alıcı ilk bölümdeki enfes performanslarıyla izleyiciyi mest etti.



Kadife yürekli Kartallar

Geçen hafta bu sütunlarda "Yatacak yerleri yok" diye yazmıştım. Kimler için mi? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un lösemi tedavisi gören oğlu Ali Yiğit'in tribünlere üçlü çektirip, mutluluk yaşamasını bile ona çok görenler için... "Bu çocuk nasıl akredite oldu, nasıl sahaya girdi?" diye çemkiren vicdan fukaralarının gerçekten de yatacak yerleri yoktu.

Geçenlerde Beşiktaş JK hesabından yapılan bir açıklama ise içime su serpti: Şöyle yazıyordu o mesajda:

"Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, lösemiyi yendi. Yüzün hep gülsün çocuk. Eğer sen iyi olacaksan, sağlıklı olacaksan, varsın Galatasaray şampiyon olsun... Geçmiş olsun Okan hocam, geçmiş olsun Ali Yiğit! Bize de koskocaman 'Maşallah, sağlıklı güzel ömürleri olsun inşallah' demek düşer..."

İşte sahalarda görmek istediğimiz hareketler... Teşekkürler kadife yürekli Kartallar...



Gaf'let kürsüsü

Beykoz'da bir camiye giren iki saygısız, mikrofonu açıp Isabelle şarkısını okuyunca linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.



Zap'tiye

Biri, her telefona uyumlu IPhone 14 görünümlü kılıf çıkarsa köşeyi döner vallahi... Doğan görünümlü Şahin gibi...



Ne demiş?

İzmir'deki Pasaport İskelesi'ne ve bir tekneye Yunan Kralı Agamemnon'un ismini vermeye kalkan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, A Haber sunucusu Erkan Tan sert çıktı: "Sonunda İzmir'in anahtarını verecek Yunanlılara..."