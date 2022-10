Bu sezon iki ayrı dizide iki farklı MİT Müsteşarı izliyoruz. Atv'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ragıp Savaş'ın büyük bir başarıyla canlandırdığı "Atakan" ve TRT 1'deki Teşkilat dizisinde yeni MİT Müsteşarı "Halit" olarak izlediğimiz Turgut Tunçalp. Onu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki "Haşmet" karakteriyle tanımıştık. Ragıp Savaş ise Eşkıya'nın yeni sezonunda sürekli bir elinde eldiveni olan psikopat bir katil olarak ekrana gelmeye hazırlanıyordu ama dizinin yayından kaldırılmasıyla kendisine "MİT Müsteşarı Atakan" rolü nasip oldu.







Peki hangisi MİT Müsteşarı'nı daha iyi oynuyor? Kendi oyumu şimdilik saklı tutup, sizlere sormak istedim.

"Atakan", devletin yerleşik kurallarını her türlü kişisel ilişkisinin üzerinde tutuyor ve bu yolda gerekirse "Cezayir Türk"ü bile harcayacak kadar sert duruyor. "Halit" ise görece daha esnek. İşini, kurduğu gölge tim ile görmeyi tercih ediyor.







Bana soracak olursanız, ikisi de harika oyuncular olmasına rağmen, sonuçta sadece oynuyorlar. Benim oyum ise gerçek MİT Müsteşarımız Hakan Fidan'dan yana... Hiçbir diziye, filme sığmayacak bir kahraman. Allah, onun ve ekibinin ayağına taş değdirmesin.



Medyanın sınav notu: Pekiyi

Öncelikle Bartın'daki maden faciası sırasında 24 saat haber nöbeti tutan, tüm haberci meslektaşlarımı yürekten kutluyorum.

Ne yazık ki facia haberciliğinin etik sınırlarını deneye yanıla öğrenecek kadar çok felaket yaşandı ülkemizde. Biz de bu işi yine ne yazık ki yaşayarak öğrenmek zorunda kaldık.

Marmara Depremi'ndeki ve HSBC saldırısında yaşanan acemilik ve duyarsızlıktan kaynaklanan "ekran faciaları" artık televizyonlarımızda yaşanmıyor çok şükür. Önümüze bir anda yamyassı olmuş ya da kömürleşmiş insan bedenleri serilmiyor. Bu sağduyulu yaklaşımlarından dolayı tüm meslektaşlarımın emek ve yüreklerine sağlık.

Ancak içlerinden birine küçük bir paragraf açmazsam kendimi mesleğime ve tarafsızlığıma ihanet etmiş sayacağım. Bartın'daki acıyı istismar etmeden, kuyu ağzındaki tüm duyguyu bize samimi olarak geçiren CNN Türk'ün özel haberler şefi Fulya Öztürk'e özel bir teşekkür koptu içimden.

Bu arada şehit madencilerin kuyuya inmeden önce hep birlikte neşe içinde el salladıkları son görüntüye ulaşan A Haber'e de özel bir teşekkür.



Yok böyle ödül töreni

Şu dijital çağın egemenliğinde hâlâ büyük yayın gruplarının dışında dergi basıp çıkarmaya çalışan kahraman dostlarımı nasıl takdir ediyorum anlatamam. Bunların başında da aylık MoonLife ve RedCarpet dergilerini çıkartan değerli dostum Alper Alp geliyor. Alper'in geçen yıl organize ettiği görkemli gece, magazin medyasına bir aylık malzeme sağlamıştı.

Alper'in en sevdiğim tarafı da vizyonerliği. Her yıl çıtayı bir metre yükseğe koyuyor ve önce kendisi üzerinden atlıyor. Bu yıl da çılgın bir gece düzenlemeye hazırlanıyor. Dergilerin ödül töreni 2 Nisan'da 2023'te Paris'te yapılacak. Bu sayede Türkiye'de bir dergi ilk kez yurt dışında ödül töreni düzenlemiş olacak. Törenden bir gün önce ise Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Refik Anarer, misafirlere bir resepsiyon verecek. Geceyi kusursuz Fransızcasıyla Cansel Elçin sunacak.

Ünlü futbolcu Zinedine Zidan ve Taksi film serisinin yıldızı Samy Naceri, Hollywood'un en güzel kadınlarından Monica Belluci ile Türkiye'den Seda Sayan, Oktay Kaynarca, Demet Akbağ ve Aleyna Tilki gibi ünlülerle birlikte iş. sanat, spor ve siyaset dünyasının ileri gelenleri katılacak.

Alper'le konuştum. "Dünyada 8 tane çok önemli ödül töreni var. Bizimkini onların arasına katmak için Paris'e gidiyoruz" dedi. Yolu açık olsun kardeşimin.



Şeref kürsüsü

Bitlis'te yolda bulduğu 50 bin lira değerindeki beşi bir yerde kolyeyi bir an bile tereddüt etmeyip, polise teslim eden 12 yaşındaki Mustafa Yaman'ı ve onu yetiştirenleri yürekten kutluyorum.



Zap'tiye

SGK'nın TBMM'ye sunduğu "Çalışan babalara da süt izni verilsin" teklifi kafaları karıştırdı. Pek çok yeni baba, arama motorlarında "Babalar nasıl emzirir?" araması yaptı!



Ne demiş?

"Namazın kazası olur, fırsatın kazası olmaz." (Atv'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da Asım Kaptan'ın sözü)