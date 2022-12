Bir düşünün; çocuğunuz SMA hastası, her gün eriyip, ölüme doğru hızla yol alıyor. Valilik izniyle onun tedavisi için bir kampanya başlatılıyor ve tam 26 milyon lira toplanıyor. Ama siz o parayla çocuğunuzu tedavi ettirmek yerine oto galeri açıyor, lüks bir yaşam sürmeye başlıyorsunuz. Ve... Çocuğunuz tedavi edilemediği için ölüyor...







Antalya'daki olay, Star TV'deki Serap Paköz'le Gerçeğin Peşinde programında ortaya çıktı. Anne Didem Gülmez, canlı yayında itirafta bulunup, evlatları Mustafa Yağız Gülmez için toplanan parayı "çatır çatır yediklerini" itiraf edince, stüdyoda polis tarafından gözaltına alındı.

Benzer bir olay da Atv ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşandı. Ömer Can Arslanhan'ın, kanser olan yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin lirayı alarak kaçtığı, bu arada ismini de ünlü dizi kahramanı Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği ortaya çıktı. (Ben Ezel dizisinin yapımcıları ve başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun yerinde olsam, "ismimi kirlettiği için" bu şahsa dava açardım.)

Şu hale bakar mısınız? Hayatta kalmak için toplanan ya da biriktirilen paraları, o talihsiz kişilerin en yakınındakiler çalıyor. Aslında çalınanın para değil, "hayat" olduğunu bile bile üstelik...

O 26 milyon lirayı iç edenlerin cinayetle yargılanmasını diliyorum. Hem de tek bir cinayetle değil, "toplu katliam" ile suçlanmalılar. Çünkü bu çirkin eylemleriyle, bundan sonra SMA hastası çocuklar için yapılacak kampanyalara şüphe ile yaklaşılmasına sebep oldular.

Bildiğim kadarıyla şu anda tedavi bekleyen 1200 SMA hastası çocuğumuz var. O vicdansız ailenin işlediği suçun cezası, 1200 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis olmalı. İtirazı olan var mı?



BBCS'de çarşı karıştı

Ne bölümdü ama?.. Eminim, Atv'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin tiryakileri önceki akşam ekran başında bir yandan nefeslerini tutup, bir yandan da dizinin hızına yetişmekte güçlük çekmişlerdir.







Cezayir, yoldaşı Dumrul'un Tatavlalı tarafından öldürülmesiyle büyük şok yaşadı. (Bu arada Dumrul karakteri doğrusu pek iğreti duruyordu, hatadan erken dönülmesi çok iyi oldu.) Cezayir ve tüm ailesini öldürmeye yemin eden profesyonel katil Jean Luc Tonerre karakteri ise zaten baş döndürücü bir hıza erişen dizinin iyice vites yükseltmesini sağladı. Peki kimdi bu Jean Luc? Gözü pek Cezayir'in bile bir anlığına frene basmasına sebep olacak kadar tehlike içermesinin sebebi neydi? Üstüne üstlük son sahnede Gülendam hanıma "Merhaba babaanne" demesin mi?

Diğer taraftan Jean Luc, Cezayir'in ağabeyinin öldürüldüğü silahı da aileye teslim etti. Tabancanın üzerindeki parmak izinin Firuze'ye ait olması ise olayı iyice kördüğüm haline getirdi. Haydi bakalım, ayıkla pirincin taşını şimdi...

Dizi dediğin, bir sonraki bölümü iple çektirtecek. Bunu sağlayan Oktay Kaynarca ve senaryo ekibine bir kez daha helal olsun...



Havalimanı soygunu

Bu aralar hepimiz marketleri marke ediyoruz da, İstanbul Havalimanı'nın yiyecek içecek bölümündeki fiyatlar, alandaki jetlerle yarışıyor.

İlk gittiğimde büyük bir şok yaşamıştım. Ünlü bir fastfood zincirinin her yerdeki standart fiyatının, İstanbul Havalimanı'nda neredeyse üç katına eriştiğini acı bir tecrübe ile öğrenmiş, iki hamburger ile bir içeceğe neredeyse uçak bileti parası ödemiştim. Oyuncu Burak Akkuş da geçenlerde Sabiha Gökçen'de iki simit ile iki kahveye 265 lira ödediğini yazıp, isyan ediyordu. Yok mu havalimanlarındaki soyguna dur diyecek birileri?



Gaf kürsüsü

TRT spikerlerinin Dünya Kupası gafları bitmek bilmiyor. Bu kez de Arjantin - Hırvatistan maçının spikeri Hünkar Mutlu, turnuva topunun Arapça isminin "Rüya" anlamına geldiğini söyleyip durdu. Oysa Al Rihla, "Yolculuk" demekti.



Zap'tiye

Recep İvedik de siyasete soyunmuş diyorlar. Kara Ambar Kamyoncular Derneği partiye dönüşüp, 6'lı masaya katılır mı acaba?



Ne demiş?

"Şampuan aldım, baktım arkasına o kadar çok vitamin yazmışlar ki, saçıma sürmeye kıyamadım, her sabah iki kaşık içiyorum." (Sosyal medyadan)