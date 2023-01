Eskiler "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür" demişler. Yani insan hafızası, unutkanlık ile eksik hale gelmiştir demek. Burçak Bozkuş da CNN Türk'te haftada bir ekrana gelen programı Hafıza-i Beşer'de bu halimizi gözler önüne seriyor.

Programın son bölümünde sokaktaki vatandaşa Mimar Sinan'ı tanıyıp tanımadıkları soruldu. Gelen cevaplar yüzümü kızarttı, Koca Sinan ve onun hatırasından yüzlerce kez özür dilememe yol açtı. İşte o cevaplar:

"Binayı yapan kişi olduğunu biliyorum."

"Bilim adamı değil mi kendisi?.."

"Hiçbir bilgim yok, tanımıyorum."

"Cami yaptırdığını biliyorum ama dönemini bilmiyorum."

"Eski bir mimar sanırım, Ayasofya'yı yaptırdı galiba..."

"Silivri tarafında köprüsü var. Müteahhit olduğunu biliyorum." Mimar Sinan'ın, hepsi ayakta duran 500 yıllık 375 eseri var. Ama biz fena yıkılmışız anlaşılan...



Barbaros'ta bir yıldız doğdu

TRT 1'in yeni Barbaros Hayreddin dizisi, geçen yıl başarısız olan ilk Barbaros'tan önemli dersler almış. Bir kere platolar mükemmel hazırlanmış. Dekor, kostüm ve görsel efektler son derece inandırıcı. Kadro ise yıldızlar geçidi gibi. Eğer ilk bölümlerdeki tempo ve cazibe korunabilirse iş yapar. Barbaros'u oynayan Tolgahan Sayışman kardeşime ise naçizane bir tavsiye: Kendini bir an önce salon karakterlerinden kurtarman ve bu sert kişiliğe bürünmen lazım.







Dizinin bana en büyük hediyesi ise yeni bir oyuncu oldu. Orhan Gencebay - Sevim Emre çiftinin oğulları Gökhan Gencebay, canlandırdığı Kandiyeli karakteri ile ikinci bölüme adeta damgasını vurdu.

Zaten onu ilk dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde canlandırdığı Bülbül karakteriyle izlediğimde isminin yanına uğurlu tik'imi atmıştım. Oradaki başarısı bu kez çok daha önemli bir rolle karşımıza çıkmamızı sağladı. Öğrenimini yurt dışında yapan, Ayla Algan başta olmak üzere pek çok değerli hocadan oyunculuk dersleri alan Gökhan Gencebay'ı bundan böyle çok daha büyük bir dikkatle takip edeceğim. Genç oyuncunun bundan sonra da üstün genetik mirasının hakkını vereceğine inanıyorum.



Böyle dizi reklamı mı olur?

Yılın son günlerinde oyuncu Nur Sürer'i sevenler, büyük bir üzüntü yaşadılar. Zira Posta gazetesinde tam sayfa bir ölüm ilanının konusuydu. Özellikle Camdaki Kız dizisini izlemeyenler, bu vefat ilanını görünce Sürer'in hayatını kaybettiğini sandılar.







Oysa bu ilan dizide Nur Sürer'in canlandırdığı Feride İpekoğlu için tanıtım amacıyla verilmiş bir ilandı. Dizide hayatını kaybeden karakterin ardından "Vefat - Feride İpekoğlu" başlığıyla verilen ilan, özellikle diziyi izlemeyenler arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Bakalım kanallar arasındaki çalakılıç dizi rekabeti daha ne tür saçmalıklara yol açacak?..



Şeref kürsüsü

Down sendromlu ve yürüme engelli Eren Şener, her sabah servise binmek için annesinin kaldırıma serdiği örtünün üzerinde beklemek zorunda kalıyordu. Ona adının yazdığı özel bir durak inşa eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni yürekten kutluyorum.



Zap'tiye

Altılı masa 10'uncu toplantısının sonunda cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için müzakerelere başlama kararı almış! Maazallah, iktidara geldiklerinde acil bir memleket meselesi olsa, bunlar karar verene kadar ülke elden gider!



Ne demiş?

Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın Survivor'a 5 sosyal medya fenomenini çağırmasına itiraz etti: "Bunları sadece bizim Hira izler. Gerçek Survivor ne zaman?"