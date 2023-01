Bu yıl Survivor'ın çok sıradışı bir yarışmacısı var. Adı Barış Telli... Bu arkadaşa büyük sempati besliyorum. Tabii ki acıdığım için değil, cesaretine ve özgüvenine hayran olduğumdan... Bir ayağının yerinde metal protez var. Ama koca yüreği tamamen organik. Engellilerin sokağa adım atmaya utandığı bir coğrafyadan çıkıp, "Benim neyim eksik?" diyerek dünyanın en zor yarışmalarından biri olan Survivor'a katılmış.

Aynı zamanda Ampute Mili Futbol Takımımızın kahramanlarından biri olan Barış'ın bu şahane tavrını son derece önemli buluyorum. Özellikle de onun gibi engelli olanlar için. Yarıştığı her an engellilerin yüreğine cesaret aşılıyor. "Ben bunu yapıyorsam, siz kim bilir neler yaparsınız?" diye haykırıyor adeta. Barış'ı sadece takım arkadaşları ve ekran başındaki milyonlar değil, rakip takım da destekliyor. Kazandığı her yarıştan sonra gelip önce onlar kutluyorlar.

Aslında bizim engellilerimiz için günü her saati ayrı Survivor... Zira büyük kentler adeta onlar için Survivor parkuruna çevrilmiş durumda. Rampası olmayan kaldırımlar, sonu elektrik direğine çıkan sarı renkli tırtıklı şeritler, kaldırıma park eden ve tekerlekli sandalyelere geçit vermeyen otomobiller, üst geçitlerin çalışmayan engelli asansörleri, çalışsa bile asansöre engelliyi iterek binmeye çalışan sözde "sağlıklı" insanlar, aracını AVM'lerin engelliler için ayrılmış yerlerine park edenler vicdan engelliler...

Allah sizlere güç ve sabır ihsan eylesin. Hepinize ayrı ayrı dokunulmazlık sembolü veresim var...



Kraliyet ailesinin sırları döküldü

O burnundan kıl aldırmayan İngiliz Kraliyet Ailesi'nin rezilliği bu kez de Prens Harry'nin otobiyografik kitabıyla gözler önüne serildi.

Eşi nedeniyle aileden adeta aforoz edilen Prens, kraliyet haklarını terk edip, ABD'ye yerleşmiş, burada kendine yeni bir hayat kurmuştu. Harry'nin Spare (Kıyamamak) adlı anı kitabındaki bir bölüm ise büyük tepki çekmişti. Afganistan'da helikopter pilotu olarak görev yaparken 25 kişiyi öldürdüğünü, bundan pişmanlık duymadığını hatta "skorunu" yetersiz bulduğunu söyleyen Harry'ye tepki yağmıştı.

A Haber'de Londra sokaklarına çıkıp bu konuda İngiliz vatandaşların görüşlerini soran muhabir Alparslan Güven de önemli bir habercilik olayının altına imza attı. İngilizler "Savaşta olanlar, savaş alanında kalmalı. Bu sözlere hiç gerek yoktu. Hem ona olan sevgimizi hem de insanların orduya saygılarını azalttı" dediler. Bir kadın ise Prens Harry'nin psikolojik durumundan endişe ettiğini dile getirdi.

Kitaptaki bir başka bölüm de büyük ses getirdi. Harry, tahtın öncelikli varisi olan ağabeyi Williams'ın hastalanması halinde ona organ sağlamak için dünyaya getirildiğini iddia etti. Bunu küçük yaştan beri bildiğini ve babası Kral Charles'tan bizzat duyduğunu söyleyen Harry, transfer edilecek organlar arasında kalbinin de bulunduğunu söyledi.

Şu hale bakın: Yedek parça niyetine "yedek prens" üretilmiş. Boşuna dememişler, İngiliz ipiyle kuyuya inilmez diye... İngilizlerin en "seçkin" ailesinin durumu buysa, varın gerisini siz düşünün...



Atv ve A Spor'un müthiş başarısı

Bir futbolsever olarak Atv ve a Spor'un yıllardır büyük bir başarıyla yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarını keyifle izliyorum. Tek maç üzerinden yapılan elemeler heyecan fırtınası yaşatıyor. Hele ligde forma şansı bulamayan gençleri izleyebildiğim için son derece mutlu oluyorum.

Atv ve a Spor rejileri tüm gelişmiş yayıncılık tekniklerini kullanarak harika iş çıkartıyorlar. Spikerler ve yorumcular da son derece başarılı. Türk futbolunun marka değerinin günden güne düştüğünden şikayet edip dururuz. Ama Atv ve a Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nın marka değerini tek başına yükseltti. Bir zamanlar takımlara angarya gelen Kupa, şimdi herkesin gözdesi. Teşekkürler a Spor ve Atv Spor Servisi...



Ne demiş?

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır pazarda vatandaşlarla sohbet ederken 5 yaşındaki çocuk hesap sordu: "Bizim evin sularını sen mi kestin?" (Meğer annesi suyla oynamaması için vanaları kapatıp, "Suları Belediye kesti" diyormuş)



Şeref kürsüsü

Keşke adını da öğrenebilseydim ama mümkün olmadı. Kanser hastası kadın müşterisinin saçlarını kazırken, ona duygusal destek vermek için kendi saçını da sıfıra vuran kuaför kardeşimi yürekten kutluyorum.



Zap'tiye

Dolandırıcılık konusunda insanları uyaran yazılar yazan avukat, dolandırıcı çıkmış. Gerçekten de konunun uzmanıymış!