Atv'de sokak çocuklarının dramını anlatan Ateş Kuşları dizisi, üstlendiği anlamlı misyonla daha ilk bölümünden seyirciyi yüreğinden yakalamayı başardı. Geçen hafta "Sokaklar çocuk doğurmaz" başlığıyla kaleme aldığım dizi analizine seyircilerden çok sayıda destekleyici yorum geldi. "Sefa1977" adıyla yazan okurumun satırları ise hepsinin genel düşüncesini özetler nitelikteydi:







"İşte dizilerin, filmlerin yapması gereken iş bu olmalı Yüksel Bey. Yaralarımızı göstermeliyiz ki, şifa bulalım. Sokak çocukları bu ülkenin kanayan yarası ve utancıdır. Topluma kazandırmak varken toplumdan dışlanan ve bahtlarının kötü olmasına sebep olan bakış açılarımız ne yazık ki çocukların geleceğini felakete sürüklüyor. Topluma kazandırmak ve faydalı birer insan olmalarını sağlamak sadece devletin şefkatli eliyle olmaz, bizlerin eli de değmeli, okşamalı o günahsız başları. Saçmasapan, aile yapımıza uymayan, reyting avına çıkmış vampirler böyle yapımlara yaklaşamaz. Yaklaşsalar da yine reyting için olur. Yapımcı Mehmet Bozdağ bu konuda samimi. Allah yolunu açık eylesin. Sizin de dediğiniz gibi bu vebal hepimizin. Saygılar..."



Bu millet çoktan uyanmış!

Geçen hafta değerli okurum Ali Uygur'un muhalefetle ilgili değerlendirmesini bu sütunlarda "Bir millet uyanıyor" başlığı ile paylaşmıştım. Bu yazıya büyük destek geldi. Anladım ki, bu millet çoktan uyanmış. İşte Yakından Kumanda okurlarının görüşleri:

"Sayın Erdoğan'ın sırf dünyadaki konumu için bile oy vermek büyük sebeptir. Ekonomik sıkıntı dünyanın her yerinde. Almanya'da çocukluğumdan beri yaşıyorum ve korona krizinden sonra burada her şeye zam yapıldı, ürünlerin fiyatı ikiye katlandı ve artmaya da devam ediyor, lakin halktan hiçbir tepki göremezsiniz. Siyasi olarak Almanya'nın gelmiş geçmiş en kötü yönetimi başta olmasına rağmen. Türkiyemizde de elbette sorunlar ve yapılması gerekenler var ama dünyanın gidişatının çok kötü olduğu bir dönemde ülkemizin Irak ya da Suriye'nin kaderine uğramasını istemiyorsak Erdoğan'a sahip çıkmalıyız. Eğer bir ülke direterek silah sanayine yatırım yapıyorsa bu boşuna değil. Dış mihrakların bize dokunamaması, silah sanayimiz güçlü olduğu içindir. Onlar bu yüzden ekonomik savaş açtı bize. Çünkü başka türlü zarar veremiyorlar. Doğal gaz olsun, petrol olsun, daha nice keşifler olsun, bunların ileride ülkemize çok büyük katkısı olacak. Saygılarımla..." (Sefa1977)

"Kaleminize sağlık. Muhalefet, Erdoğan düşmanlığını devlet düşmanlığına dönüştürdü. Resmen vatan haini olmuşlar." (Asiye Aksoy Şahin)

"Erdoğan sayesinde Türkiye dünyanın kaderinde söz sahibi oldu. Şimdi savaşın sona ermesi için arabulucu olması isteniyor. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin, amin..." (Dilek Beşkaya)



Güler misin ağlar mısın?

Okurumuz Murat Kılıçarslan not etmiş:

"13.01.2023 tarihli 360 TV kanalında yayınlanan Aileler Yarışıyor isimli yarışma programında, sunucu 'Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi şarkıcısı kim?' diye sordu, kadın yarışmacı 'Demet Akalın' diye cevap verdi, karşısındaki yarışmacı da 'Beethoven' dedi. Çok şükür ki bu soruyu sordukları 100 kişi, bu iki kadın kadar müziğe duyarsız değildi. Sonuç Michael Jackson çıktı. Güler misin, ağlar mısın?"



Gaf kürsüsü

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın All Nassr takımına imza atarken "Güney Afrika'ya transfer olmam kariyerimin sonu değil" diyerek büyük bir gafa imza attı.



Zap'tiye

Bundan sonra "kullan- at" ürünler kullanılamayacakmış. Tek gecelik ilişkiler de dahil mi acaba?



Ne demiş?

"Aklın ışığı yoksa, kalbin gözü kördür derler." (Atv'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir'in sözü)