Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster'in tanıtımlarında yer alan "Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması" ifadesi boşuna değil. Neden mi? Çünkü ilkokul ikinci sınıf düzeyindeki sorulara neredeyse bir asgari ücret kadar ödül veriliyor da ondan... İşte pazar günü yayınlanan son bölümden örnekler:

Hangi hayvan miyavlar? (Bin lira)

Hangi sayının kendisiyle çarpımı ve kendisiyle toplamı aynı sayıdır? (5 bin lira) (Doğru yanıt: 2)

Missisipi Nehri hangi ülkededir? (7 bin 500 lira) (Yarışmacı ABD yerine "Mısır" diyerek elendi)

Sadece ilkokul düzeyindeki eğitim ve genel kültür ile 30 bin liralık baraja ulaşılabilen başka yarışma var mı? Hiç sanmıyorum.

Yarışma heyecanlı ve keyifli. Ama ben izlerken hep aynı ikileme kapılıyorum:

Paramızın değeri mi, yoksa zeka düzeyimiz mi daha çok düştü?..



Ercan Ağabey sinir küpü

Hangi Ercan Ağabey mi? Yıllardır gazetemizin bulmaca sayfalarını hazırlayan, bir kuşağın "Ateşböceği Ercan" olarak tanıdığı, bilgi küpü Ercan Bostancıoğlu Ağabey'im...

Onunla zaman zaman telefonda konuşup, dertleşiriz. Biraraya geldiğimizde ise sohbetine doyamadığım gerçek bir bilgedir. Ercan Ağabey geçenlerde yine aradı. Bu kez çok dertliydi. "Yüksel'cim inan ki artık bilgi yarışmalarını izleyemez oldum" dedi ve devam etti:

"Yıllardır bu ülkenin insanlarının bilgi ve genel kültürlerini arttırmak için bulmaca hazırlıyorum. Ama artık emeklerimin boşa çıktığına ve adeta suya yazı yazdığıma inanmaya başladım. Televizyonlardaki bilgi yarışmalarına katılanların perişan halleri beni çok üzüyor, geleceğe karamsar bakmama sebep oluyor. Doktorlar, mühendisler, öğretmenler, hukukçular kendi meslekleriyle ilgili basit sorulara bile doğru cevap veremiyorlar. Koskoca üniversite mezunları 'Zabıta'nın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Çok üzgünüm, çok..."



Çocuklar için Milyoner yapılamaz mı?

Geçenlerde Atv'nin Haber Müdürü sevgili adaşım Yüksel Altıntaş ile sohbet ediyorduk. 8 yaşındaki kızının Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kaçırmadan takip ettiğini söyledi. Bizimkinin de Milyoner'in tiryakilerinden olduğunu söyledim. O anda kafamda bir ampül yandı.

Çocukların yarıştığı Milyoner yarışması yapılsa ve hafta sonları ana haber öncesi yayınlansa nasıl olurdu acaba? Eminim, dizi tekrarlarından daha fazla izleyici bulurdu.

Ödüllerin ise bisiklet, bilgisayar ve nihayet Disneyland seyahati olarak belirlendiği bir yarışma küçükler ve büyükler tarafından ilgiyle izlenirdi.

Tabii ki öncelikle yabancı format sahibini bu projeye ikna etmek gerekiyor. Bu kolay iş değil. Ama akıllarına yatarsa, tüm dünyada ilgi gören bu "minyatür" bilgi yarışmasından onlar da çok para kazanabilirler.



Çocuk oyunu zor zanaat!

Bizim Ela'yı her ay en az bir kez tiyatroya götürüyoruz. İçinde giderek tomurcuklanan tiyatro aşkını gözlemlemek bizim için de keyifli oluyor. Son tercihimiz, Profilo Kültür Merkezi'nde her cumartesi saat 14.00'de sahnelenen Fareli Köyün Kavalcısı adlı müzikal çocuk oyunu oldu. Bilet fiyatı ise pek çok sinema salonundan daha ucuz, 60 lira.

Oyun, meşhur masalın son derece sevimli bir uyarlaması. Ben de en az etrafımdaki çocuklar kadar keyifli bir 55 dakika geçirdim. Ama aynı zamanda sanatçılar için çocuk oyunu sahnelemenin ne kadar zorlu bir uğraş olduğuna da bir kez daha tanıklık ettim.

Bir kere ister istemez her oyun interaktif hale geliyor. Salondaki akıllı afacanlar çığlık çığlığa oyunun her sahnesine katılıyor, sorular soruyor, yorum yapıyorlar. Böyle bir curcunada oyuncular için konsantre olmak, metne bağlı kalabilmek gerçekten de mesele. Bu kulvarda emek veren herkese şapka çıkartıyorum.



Gaf kürsüsü

Milyoner'de "En son ölen Rus Devlet Başkanı kimdir?" sorusunda Kraliçe Elizabeth ve Mihail Gorbaçov seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı kızımız seyirci jokeri hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 54'ü ise "Kraliçe Elizabeth" dedi!..



Zap'tiye

Böyle olacağı belliydi. 6'lı masa, Millet İttifakı için kısa zamanda 6'lı tasa haline geldi...



Ne demiş?

"Hepimiz birer mucizeyiz. Yeter ki o mucizenin farkına varalım." (Müge Anlı'nın her gün program jeneriğinde kullandığı harika sözü)