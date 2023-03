Sanki bir yerlerden gizli bir işaret verildi ve düğmeye basıldı. "Biz" unutturulup, yerine "Ben" inşa edilmeye çalışılıyor. Oscar kazanan filmde bile dünyanın merkezi olarak insanın kendisi gösteriliyor. Aslında etrafında gördüğün her şey sensin. Mutlu olursan dünyan da mutlu olur. Mutsuz kalırsan kendi cehennemini kurarsın filan... Mutluluk vadeden tüm reçetelerde, kişisel gelişim kitaplarının hemen hepsinde "Önce kendini mutlu et, başka hiçbir şeye takılma" felsefesi dayatılıyor.

Belli ki birileri "böl ve yönet" taktiğine geçti. İnsanları değil, "insanlığı" bölecekler. Herkesi, her şeyi bireyselleştirip, insanoğlunu kendi yalnızlığına mahkum ederek onları tek elden yönetmeyi düşlüyor olmalılar. Yine belli ki "Biz"den deli gibi korkuyorlar. Tüm dünyayı birinci tekil hale indirgemek için "Biz"in üstünü karalayıp, yerine "Ben" yazmaya çabalıyorlar. Aile ve toplum yok edilmeye çalışılıyor. Büyük patlamayı tetiklemek için atomu en küçük parçalarına ayrıştırıyorlar. Bu nükleer füzyonun içinde fedakarlığa, empatiye, yardımlaşmaya asla yer yok. Toplumun her yerine dev çan kuleleri dikmeye çalışıyorlar, "Ben, ben, ben" diye çalmaları için...

"Mutluluk senin içinde...", "Yalnızca sen önemlisin...", "Hayat bir gün, o da bugün...", "Sana rahatsızlık veren herkesi hayatından çıkar...", "Kendini sev ve şımart..." Ben, ben, ben... Çanlar kimin için çalıyor dersiniz?..



Sonradan bozan diziler

Bazı diziler ilk birkaç bölümüyle seyirciyi avucunun içine alır. Ama günler geçtikçe senaryo tavsar, oyuncu performansları düşer ve bir süre patinaj yaptıktan sonra artık seyredenlere ıstırap vermeye başlar. Bu kategoriye giren yabancı diziler geçenlerde Onedio tarafından listelendi. İşte sonradan bozan o diziler:

1 - The Walking Deat (2010-2022) 2 - Riverdale (2017 - ) 3 - Orange is the New Back (2013 - 2019) 4 - The Flash (2016 - 2023) 5 - Westworld (2016 - 2022) 6 - Grey's Anatomy (2005 - ) 7 - American Horror Story (2014 - ) 8 - Arrow (2012 - 2020) 9 - Suits (2011 - 2019) 10 - The Handmaid's Tale (2017) 11 - Under The Dome (2013 - 2019) 12 - 13 Reason Why (2017 - 2020) 13 - Shameless (2011 - 2021) 14 - Chilling Adventures of Sabrina (2018 - 2020) 15 - The Witcher (2018 - ) 16 - How to Get Away With a Murder (2014 - 2020) 17 - This is Us (2016 - 2022) 18 - Heroes (2006 - 2010) 19 - The Umbrella Academy (2019 - 2023) 20 - Designated Survivor (2016 - 2019)

Peki ya bizim yerli diziler arasında "sonradan bozanlar" yok mu? Haydi o zaman yerli ve milli listeyi de siz değerli okurlarımız yapsın. Halen devam eden ya da yakın dönemde sona eren yerli diziler arasında iyi başlayıp, sonradan nefesi kesilerek yalpalayanları yazın, yayınlayayım.







Yılın fotoğrafının söylediği

Bazen tek bir fotoğraf, kitaplar dolusu felsefeyi, görüşü, yorumu dört köşesinin içine sığdırabilir. Bu fotoğraf da öyle.

Bir doğa fotoğrafçısı tarafından Namibya'da çekilmiş ve 2023 yılının en iyi fotoğrafı seçilmiş. Bir anne fil, aylar süren kuraklık nedeniyle susuzluktan ölmek üzere olan aslan yavrusunu hortumuyla kavrayıp en yakın su kaynağına taşırken, anne aslan da onları takip ediyor... Annelik, merhamet, iyilik, paylaşım, kader birliği, ırklar arası kardeşlik... Bu fotoğrafın uyandırdığı her duygu, çağrıştırdığı her güzellik için ayrı kitap yazılabilir... Ama benim söyleyeceğim sadece üç cümle var:

Hayvanlar dünyayı paylaşıyor. Biz insanlar ise dünyayı bölüşmeye çalışıyoruz. Bu fark da bizim en büyük ayıbımız...



Gaf kürsüsü

Hafıza-i Beşer programında muhabir, sokaktaki gence "Aşık Veysel kimdir?" diye sorunca, hepimizi kahreden şu cevabı aldı: "Bilmem? Aşık olmuş biri herhalde..."



Zap'tiye

6'lı masanın ortasına dikilen Kandil'in mumu, en fazla 14 Mayıs'a kadar yanar gibime geliyor.



Ne demiş?

"Okeye dönmeyi beklerken ölümden döndüler." (Show Haber'de kahvehaneye giren otomobil haberinin alt yazısı)