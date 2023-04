Adı "Fondaş TV"ye çıkan Halk TV'de büyük bir skandal yaşandı. Türkiye'nin denizlerdeki gururu, mavi vatanın en güçlü bekçisi olarak Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren dünyanın ilk SIHA gemisi TCG

Anadolu, kanalın yorumcularında büyük bir hazımsızlık yarattı. Memleketin refahı ve güvenliği için atılan her adıma, her girişime karşı durmayı muhalefet sanan anlayış bir kez daha ekranlardan nefret kustu.







Halk TV'nin canlı yayınında Ayşenur Arslan, TCG Anadolu için "Ona SİHA'yı koyacaksınız sonra kime kafa tutacaksınız? F 35'e mi?" deme gafletinde bulundu. Orhan Bursalı ise TCG Anadolu'nun iki bomba ile batırılabileceğini ima etti.

Bu sözler eğer PKK'nın yayın organlarından birinde ya da fanatik bir Yunan kanalında söylense her zamanki gibi gülüp geçerdim. Ama bunu yapan; RTÜK'ten frekans tahsis edilmiş, Türkiye'de yayın yapan, Atatürk'ün kurduğu bir partinin sözde sözcülüğüne soyunmuş bir parti olunca sessiz kalamadım.

Demek ki -Allah korusunbir savaşta TCG Anadolu'muzun başına bir hal gelecek olsa, bunların alayı zil takıp oynayacak... Allah hiçbirine bu fırsatı vermesin inşallah...



Yaşasın Türk Sanat Müziği!

Ben sürekli Türk Sanat Müziği dinlenen bir ailede büyüdüm. Rahmetli annem o şahane sesiyle apartman boşluğuna açılan mutfak penceresinden her akşam bulaşık yıkarken şarkılar söyler, komşular da istekte bulunurdu. Sonra mahalle arkadaşlarımdan Faruk Salgar (TRT sanatçısı) konservatuarı kazanınca hepimiz onun udu eşliğinde repertuvarımızı genişlettik. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'deki tüm Türk Sanat Müziği eserlerine eksiksiz eşlik etmemin sebebi de buydu.

Sibel Can'ın, Zekai Tunca'nın, Ayşen Birgör'ün, Umut Akyürek'in şarkıları beni benden alırken, içimden geçeni ertesi gün Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural ağzımdan aldı. Dedi ki, "Yorumculuğunun zirvesinde bulunan Sibel Can'ın unutulmaz 50 şarkıdan oluşan bir Türk Sanat Müziği albümü yapmasının tam sırasıdır." Altına imzamı atıyor, hatta mührümü basıyorum.

Müziğin her türünü severim, dinlerim. Ama Türk Sanat Müziği'nin giderek televizyonlardan, radyolardan silinip gitmesine gönlüm razı olmuyor. Arabeskle, fantezi ile rap ile tıkanan kulaklarımıza Sibel Can ile zeytinyağı damlatmanın vaktidir. Haydi Sibel, kırma bizi...



Ülkemizde gazetenin önemi

Gazetelerin kullanım alanıyla ilgili listeye sosyal medyada rastladım.

Bir sektör çalışanı olarak beni acı acı gülümsetti...

1- Sofra bezi 2- Sinek öldürme 3- Baca tıkama 4- Tırnak kesme 5- Mutfak rafı örtüsü 6- Cam silme 7- Pilav pişirme 8-Uçurtma kuyruğu 9- İçki şişesi sarma 10- Kuş kafesi altlığı 11- Perdesiz pencerelerde 12- Araçta paspas 13- Badana maskeleme 14- Şapka, gemi, vs.15- Çekirdek külahı 16- Trafik kazasında ceset örtüsü 17- Kırılacak eşya sarma 18- Tribün koltuğu 19- Çöp kovası altlığı 20- Ayakkabı sıkarsa 21- Soba ve mangal tutuşturma 22- Yeni çanta içi dolgu 23- Elbise patronu 24- Masa örtüsü 25- Oto boyama 26- Yelpaze 27- Alışverişte poşet yerine.



Gaf'let kürsüsü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Feleknas Uca ne dese beğenirsiniz? "15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız."



Zap'tiye

Her Ramazan geldiğinde Mescid'i Aksa'yı basıp, ibadet eden Müslümanlara saldıran İsrail askerleri için "Askıda vicdan" kampanyası başlatıyorum. İhtiyacı olan alsın!



Ne demiş?

Bu aralar estetikçiden çıkmayan, ameliyat üstüne ameliyat olan Safiye Soyman'dan, Faik Öztürk'ü kızdıracak sözler: "Artık benim yanımda babam gibi kalıyor..."