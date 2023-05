Bizim dizilerde yaşanan hayat, herkesin hayallerini süsler. Sanırsınız İstanbul'da herkes 20 odalı havuzlu villada oturuyor. Herkes son model otomobil kullanıyor. Adam, kadın peşinde koşmaktan şirketine uğrayamıyor ama yine de milyonlar kazanıyor, filan...

Bir de dizi evreninde yaşayan karakterlere gıpta etmemize neden olan durumlar var ki, onları da ben listeleyeyim istedim:

Her el kaldırdıklarında önlerinde taksi durur.

En kalabalık caddede bile arabalarına hemen park yeri bulurlar.

Kimsenin tuvaleti gelmez.

Aradıkları numara hiç meşgul çalmaz.

Yataktan makyajlı ve saçları yapılı kalkarlar.

Kendilerine silah doğrultulduğunda mutlaka yetişip kurtaran biri olur.

Üç kurşunla vurulduklarında en fazla iki gün sonra ayağa kalkıp, normal hayatlarına devam ederler.

Ameliyata girdiklerinde hiç kan aranmaz. Muhtemelen baş karakterler yanlarında en az iki ünite kan bulundurur.

Şehrin ortasında yarım saat çatışırlar ama bir tane bile polis gelmez.

Son model arabalara hiçbir şey olmaz. Uçurumdan her zaman eski model araba uçar.

Sofraya oturmadan önce kimse elini yıkama ihtiyacı duymaz.

Evde pufuduk terlik yerine yüksek topuklu çizmeyle dolaşırlar.

Mükellef sofralarda kimse iştahla yemek yemez. Çatal bıçaklarıyla sadece tabaktakilere dokunurlar. Çünkü sahnenin tekrarlanması ihtimaline karşı "dekor" yenmez.

Sanırsınız kutuplarda yaşarlar. Gece olsa bile tül perdeli pencere hep aydınlıktır. Çünkü kontra ışık dengesi için gece çekimlerinde dışarıya mutlaka ışık kurulur.



Düğün şarkısı yapan kazanır

Eskiden bir tek düğün şarkısı vardı: Cumparsita... Salonda o şarkı duyulunca anlardınız ki gelin ile damat geliyor. Sonra aynı şarkıda ilk danslarını yaparlardı.

Pop müziğin egemen olmasıyla düğün şarkıları da farklılaştı. Her çift hem salona giriş hem de ilk dans şarkılarını kendileri belirler oldular. Öyle olunca şarkıcılar için de "düğün şarkısı yapma zorunluluğu" doğdu. Zira düğün salonlarında popüler olan bir şarkı yapmak, tirajı da yükseltiyordu.

Ben Titanic'in müziğiyle dans eden çiftler gördüm mesela. Yahu daha yolun başındayken batan bir gemiden medet ummak da neyin nesi?

Bu yazıyı tetikleyen, Petek Dinçöz'ün piyasaya sürdüğü son şarkısını "yılın düğün şarkısı" olarak lanse etmesiydi. Ben de vazgeçilmez düğün şarkılarını, aklıma geldiği kadarıyla listeleyeyim istedim:

Olmazsa Olmazımsın (Bu şarkı bizzat EN-BE Orkestrası tarafından düğünümde çalınmıştı), Seninle Her Şeye Varım Ben (Kayahan ve İpek Açar), Hoş Geldin (Sezen Aksu), Hastalıkta Sağlıkta (Mustafa Ceceli), Teşekkür Ederim (Gülben Ergen) Kalbimin Tek Sahibine (İrem Derici) ve... Bu listenin olmazsa olmazı, duyduğum ilk günün ertesinde bu sütunlarda "yılın düğün şarkısı" ilan ettiğim Tarkan'dan Beni Sev...



Sofra değil kuyumcu vitrini

Gündüz kuşağındaki yemek programları kendilerini izletebilmek için son derece yaratıcı yöntemlere başvuruyorlar. Kanal D ekranlarındaki Gelinim Mutfakta'da ise aksiyon eksik olmuyor.

Programın bu haftaki kozu, Kader Gül adlı yarışmacının çeyizi olacak. Çeyiz dediğim, öyle sıradan bir eşya grubu değil. Yarışmacının kayınvalidesi tarafından ona hediye edilen som altın yemek takımından söz ediyorum. Düşünün, sadece bir kaşık bile 20 gram altınmış.

Benim bildiğim Gelinim Mutfakta yarışmacıları, o kaşıkları yemekte tek tek ısırarak gerçek olup olmadıklarını kontrol ederler.



Gaf'let kürsüsü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, seçim sonuçlarını değerlendirirken, "Erdoğan'ın saltanatı henüz bitmedi ama umudumuz var" dedi. (Sandığa giderken bu cümle aklınızda bulunsun.)



Zap'tiye

Bir kez daha montaj, dublaj, şantaj, sabotaj... Millet İttifakı "taj" gibi vallahi!..



Ne demiş?

"Üç misafir habersiz gelir. Rızık, kader, ölüm... Allah'ım; rızkımızı helal, kaderimizi güzel, ölümümüzü imanlı eyle, amin!.." (Atv'nin Hafta Sonu Kahvaltı Haberleri'ne yazan bir izleyicinin anlamlı hatırlatması)