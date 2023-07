Son zamanlarda neredeyse bütün dolandırıcılar etrafımda dolanıyor. "Acaba onlara çekici mi görünüyorum?" diye düşünmeden edemiyorum. Geçenlerde elektronik posta kutuma şöyle bir mesaj düştü:

"Merhaba Yüksel Aytuğ. Aytuğ adında birini arıyordum. Bu yüzden Facebook profilinizi gördüğümde, birbirimize en iyi nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için sizi eklemeye ve size bu mesajı göndermeye karar verdim.







Ben Bayan Vanida Suwan, Bangkok Tayland'da Siam Commercial Bank'ta (SCB) banka katibiyim. Seninle şimdi tanışmanın Tanrı'nın isteği olduğuna inanıyorum. Sizinle paylaşmak istediğim önemli bir iş tartışmam var, adınız/uyruğunuzla ilgili olduğu için ilginizi çekeceğini ve bundan faydalanacağınızı düşünüyorum. Ülkenizin vatandaşı olan ve burada Bangkok'ta altın işleten merhum Allen Aytuğ adlı kişinin 2011 yılında bankamda kalıcı mevduatı vardı. Vadesi geçen yıl doldu. 19 Mart 2019'da Tayland'ın kuzey bölgesindeki Lamphun Eyaleti yakınlarında bir iş gezisi sırasında meydana gelen ölümlü kazanın kurbanları arasında maalesef Allen Aytuğ da vardı. Banka yönetimim henüz onun öldüğünü duymamıştı, muhasebecisi olduğum için bunu biliyordum. Hesap açıldığında en yakın akrabalarından/ varislerinden bahsetmedi, evli değildi ve akraba bulunamadı. Geçen hafta, banka yönetimim, bankanın atıl ve terk edilmiş mevduat hesaplarını kaydetmesini gözden geçirmek için bir toplantı yaptı. Bunun olacağını biliyorum ve bu yüzden bu durumla başa çıkmanın bir yolunu arıyordum. Çünkü CEO'm onun öldüğünü öğrenirse banka, fonları yöneticilerine bağışlayacak. Bunun olmasını istemiyorum. Bu yüzden verilerinizi gördüğümde mutlu oldum. Şimdi sizi hesabın bir sonraki akrabam/varisi olarak tanıtmak için benimle işbirliği yapmaya davet ediyorum. Çünkü onunla aynı ada ve uyruğa sahipsiniz ve banka merkezim hesabınızı benim yardımımla paylaşacak. Risk yok; işlem, sizi herhangi bir yasa ihlalinden koruyacak, yasal olarak uyumlu bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Banka yöneticilerinin parayı kendi aralarında dağıtmasına izin vermektense parayı toplasak daha iyi olur. Açgözlü biri değilim, bu yüzden fonları sırasıyla sizin ve benim için %50/50 oranında paylaşmamızı öneriyorum.

Bu konuda ne düşündüğünüzü bana bildirin ve lütfen bu bilgiyi gizli tutun. Aşağıdaki kişisel e-posta adresime acil bir yanıt aldığımda daha fazla ayrıntı vereceğim. E-posta: vanidasuwan856@ gmail.com

"Allaaaah! Havadan para gelecek" deyip, bu sazan sarmalının içine atlasaydım kim bilir başıma neler gelecekti? Aynı mesajdan siz de alabilirsiniz. Aman diyeyim...



'Air Horse One' konforu

Uzun süre Bakırköy'de Veliefendi Hipodromu'na yakın bir mahallede ikamet ettiğim için safkan yarış atlarının çok değerli olduğunu ve onlara nasıl krallar gibi bakıldığını iyi bilirim. Her koşudan sonra tımar edilip, masaj yapıldığını, ballı havuç ile beslendiklerini gözlerimle görmüşlüğüm vardır. Ancak Discovery Science kanalındaki Nasıl Yapılır? belgeselinde anlatılanları görünce tüm o gördüklerimi unuttum.







ABD'de safkan yarış atlarını haralarından alıp, uzak kentlerdeki hipodromlara nakletmek için Air Horse One adlı özel havayolu şirketi kullanılıyormuş. Şirketin isminin, ABD Başkanlık uçağı Air Force One'ı andırması da boşuna değil. Çünkü atlara en az başkan kadar konfor ve güvenlik sağlanıyor. Atlar için uçağın tabanına özel malzemelerden iki kat izolasyon yapılıyor. Sonra üzerine atların rahat etmeleri ve kendilerini ahırlarında hissetmeleri için özel saman ve talaş döşeniyor. Her at kendi özel kabininde, emniyet kemerleri ile sabitlenirken, yol boyunca yemeleri için de birinci sınıf ot ve vitaminler veriliyor.

Eh, hosteslerin de seyislerden oluştuğunu söylemeye gerek yok herhalde...



Gaf'let kürsüsü

Tik Tok'ta başlayan sürat teknesinden takla atarak denize atlama akımı yüzünden bugüne kadar 4 kişi boynunu kırarak hayatını kaybetti.



Zap'tiye

Gel de Devekuşu Kabare'nin "İnsanlığın Lüzumu Yok" oyununu hatırlama...







Ne demiş?

Soru: Örümcek Adam'ın bile karşı gelemediği çete hangisidir? Cevap: Reçete. (Çocuk kanalı Boomerang'tan)