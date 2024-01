Değerli okurum Memduh Öksüz "Çalakalem içimi döktüm" notuyla iletti aşağıdaki yazıyı. Bence haddinden fazla tevazu göstermiş. Zira yazının içi derslerle ve son derece doğru tespitlerle dolu...

"Sayılı zaman çabuk geçermiş. Yine geldik seçim dönemine.

Özellikle yerel seçimde adaya oy verilir, hizmet edecek olana, çalışacak olana... Emir- Amir seçmeyeceğiz, temsilci seçeceğiz, bunu da iyice anlayalım istiyorum.







O nedenle, başımıza emir kesilmek isteyenlerden, makam-şöhret, dokunulmazlık-koruma-silah ve maaş-sair gelir peşinde koşanlardan, kazancını hatta geçmiş birikimini seçildiği yere harcamaktan imtina edecek harislerden, seçildiği masayı atlama tahtası görüp yükseklerin rüyasını görerek dönemi yapraklardan alkış bekleyerek geçirecek uyurgezerlerden, ispiyonculuk, bire beş katma, pişmiş aşa leş katma işine soyunacak omurgasızlardan, kibirli, narsist, megaloman, ruhsuz ruh hastalarından, bize benzeyip bizden olmayan, yahut bizden olup bizim ondan olmayı reddettiğimiz kimliksizlerden, vatan derdi, millet-ümmet sorunu olmayan haymatloslardan, milletin bütünlüğüne nifak sokacak tiplerden, hizmet değil hezimet yaşatacak yeteneksiz, eğitimsiz, kültürsüz, ahlaksız acuzelerden, seçilmek için yedi düvelle iş tutup yedi icraat yapmayıp, hatta yediden geriye sayamayacağı yüzünden belli ama yüz yaptım diyecek yüzsüzlerden, yüzü cüzden bile bihaberken seçim zamanı yedi tavaf yapacak bununla da seni beni tavladığını sanacaklardan, aç tavuk misali kendini darı ambarında gören bir atım barutlu deli fişeklerden, ona bedava su, buna yol, öbürüne rol sözü vererek kişisel menfaatlerini köy-ilçe-il menfaati önünde görenlerden, seçilebilmek için her yola tevessül edebilecek, egolu, kompleksli, kamburlu ve üstelik çamurlu tilkilerden, seçildiği dönemi eline yüzüne bulaştıranlardan uzak durmalıyız.

Şimdi durup dinlenmeden, soluksuz çalışacağına inandığınız ve kendinizce memlekete hizmet edeceğine kani olduğunuz, dürüst ve temiz kişilere yönelmenin tam vaktidir.

Unutmayalım biz nasılsak öyle temsil ediliriz."



İmamoğlu bir fırsatı daha hak etti (!)

Köşemize sürekli katkı veren okurumuz Ali Aktulga'dan yukarıdaki yazıyı tamamlayan siyasi bir hiciv geldi, paylaşıyorum:

"Algı yönetimini çok güzel beceren bir belediye başkanımız (pardon, CHP eş başkanımız ve ebedi cumhurbaşkanı adayımız) var.







Kendinden önceki belediyenin başlatmış olduğu projeleri kendi icraatları olarak pazarlamaya çalışan ama onu bile beceremeyen, hakkını yememek gerekirse örneğin '37.5 kilometre metro hattı açtık' diyen (yaptık da diyebilirlerdi), şehirdeki tüm tarihi yapıları sarı paravanlarla kaplayıp 'Onarıyoruz' diye lanse eden (Bizans ve Osmanlı'nın orijinalleri yapmalarından bile daha uzun süren bir güya onarım) çalışkan bir belediyemiz var, şükürler olsun. (!)

Belediye başkanı olarak 5 senede yapmayı vaat ettiklerini Ankara yollarında koşturmaktan yerine getiremeyen çok iştahlı adayımız İmamoğlu'na bir fırsat daha verelim bence."



HAFTANIN ŞİİRİ

OLUK OLUK

Senden sonra her günüm

Gittiğin gün gibi soğuk

Yarın olmaz hiç dünüm

Sevdan kan, yüreğim oluk



Muhtacım bir damlana

Nehirlerim hep donuk

Mecalim yok çiçek açmaya

Gönlüm kuru, tenim soluk

Sensizlik Bekçisi - 2022



Gaf kürsüsü

İsmail Hacıoğlu, rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'un Cem Karaca filminin galasına katılmamasını eleştirdi: "Fransa'da mülteci değilse gelmesi gerekirdi." (Melisa bir süredir Lille takımında oynayan Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor)



Zap'tiye

Tanıtımlarına yaptığı katkı nedeniyle Pavyon ve Gece Kulübü İşletmeleri Birliği'nden Hazar Ergüçlü'ye şilt verilir mi acaba?



Ne demiş?

Değerli okurum Ali Aktulga bu kez de Dilek Taşı'nda rastladığı derin anlamlı cümleyi not almış: "Bugünün mazlumu, yarının zalimidir."