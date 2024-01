Alper Gezeravcı'nın uzay seyahatini küçümseyenlerin ısrarla görmezden geldikleri çok önemli bir konu var. Bu girişim, Türkiye'nin moralini yükseltti, insanımızın kendine güvenini arttırdı, gençlerin geleceğe daha umutla bakmasını sağladı. 10 yaşındaki kız çocuğunun mikrofonlara söylediği, Türkiye'nin bilim alanında nasıl parlak bir yüzyıla girdiğinin kanıtı gibiydi: "Aslında uzaya çıkan ilk Türk astronotu ben olacaktım ama Alper ağabeye nasip oldu. Olsun, ben de Mars'a giden ilk Türk olurum..."







Gezeravcı'nın "kelebek etkisi" yaratan misyonu, ABD'den ses getirdi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) 10 yıldır önemli projelere imza atan Dr. Umut Yıldız, kendi ülkesinde uzay çalışmaları yapmak için görevinden istifa etti. Sosyal medyadaki videoları ve ilginç paylaşımlarıyla da tanınan Dr. Yıldız, "NASA'da son günüm" başlığıyla bir video paylaştı. "Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var" diyen Umut Yıldız, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün NASA'da son günüm, masamı boşalttım. Bugün resmen ayrılıyorum. Türkiye'deki gençlerin uzayla ilgili potansiyelini görüyorum. Daha çok şeylerin yapılacağını düşünüyorum. Onun için çok heyecanlı ve çok mutluyum."

İnşallah tersine beyin göçü de Türkiye Yüzyılı'na nasip olacak.



Yanlışlıkla müdahil oldu

KRT muhabiri Fatmanur Boylu, Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Candaş Gürol'dan söz etmek isterken "Yine Candaş Tolga, Fatih Hoca'yı kastederek bir açıklama yaptı" deyiverdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık ise sosyal medya hesabından eğlenceli bir açıklamada bulundu: "Dil sürçmesi yoluyla davaya müdahil etti beni ablam, iyi mi? Ben anlamam bu saatten sonra, Seçil paramı ver..."



Bu nasıl açı?

Show TV'deki Cumartesi Sürprizi programının sunucusu Sezgi Sena Akay her hafta olduğu gibi yine iddialı bir mini elbise giymişti. Ancak jimmy jib dediğimiz vinçli kamera, onun her anonsunda zemine iniyor ve adeta bacaklarını dikizliyordu.







Hani neredeyse frikik arar gibiydi... Ne yalan söyleyeyim, kendimi markette kadınların eteklerinin altına telefon tutan sapık gibi hissettim.



Bezdiren spiker klişeleri

Artık yasaklanmasını dilediğim spiker klişeleri var:

Yağmurla birlikte goller de sağanak gibi geliyor.

İlk yarıda son bölüme yaklaşıyoruz.

Ortayla karışık bir şut.

Kaleci adeta uzadı.

Kaleci ellerini kullanmanın avantajı ile topa sahip oluyor.

Rakibine gol izni vermedi.

Top, gol olarak değer kazanmıyor.

Adeta bir füze çıkardı.

Bu skorla kupanın bir kulpundan tutmuş oluyorlar.

Tur kapısını aralıyorlar.

Adeta "Al da at" dedi.

Kalabalık defansın arasında kendini unutturdu.

Jeneriklik bir gol.

Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum.



Şeref kürsüsü

Karaköy'de gece vapurdan düşen yolcuyu buz gibi suya atlayarak kurtaran midyeci Agit Çiçek sadece onu değil insanlığı da kurtardı.



Zap'tiye

Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevinde 40 kilo vermiş. Haram yiyip, semiren herkese tavsiye edilir!



Ne demiş?

Yunanistan'ın tanınmış yorumcusu Kostas Gulis: "Fatih Terim'in Olympiakos maçındaki ezber bozan hamlelerinden sonra, Almanya'daki Köln Futbol Akademisi'nden mezun olan teknik direktörlerin en az yarısının diplomalarını yırtıp atmaları gerekir."