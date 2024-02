Türkiye, Atv'deki Esra Erol'un programında ortaya çıkan inanılmaz olaylar dizisini konuşuyor.

Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım isteyince esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını, "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıkınca canlı yayına ihbar yağdı ve stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa mağdurları" akın etti. Sözde hocanın Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ise ortalığı karıştırdı.







Sözde hocanın yanında o otelde kalan ve canlı yayına katılan Hasan adlı şahıs, savaş ve deprem durumları için tarım, hayvancılık ve enerji alanında hazırlık yaptıklarını iddia etti. Ayrıca mehdi olduğunu iddia eden ve daha önce de kaçak kazı yaparken yakalanan Mustafa Çabuk'un akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile yakalandığı anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıktı.







Mağdurların yakınları ise Esra Erol stüdyosunda sevdiklerine kavuşacakları anı beklemeye devam ediyor. Esra Erol ve ekibinin, köşe bucak kaçan sahte hoca Mustafa Çabuk'u ısrarlı takibi de aman vermeden sürüyor.



Romantik dolandırıcılara dikkat!

ABD'de 2022 yılında aşk tuzağı kurarak dolandırıcılık yapanların cirosu 1.3 milyar dolara ulaşmış.

Bizim ülkemizde de bu yöntemin mağdurları giderek artıyor. Her gün televizyonların gündüz kuşağı reality programlarında "evlilik vaadiyle" söğüşlenenlerin hikayelerine rastlıyoruz.

Peki sanal dünyada tanıştığınız insanın gerçek sevgili adayı mı yoksa dolandırıcı mı olduğunu nasıl anlayacaksınız? Uzmanlar "romantik dolandırıcılık belirtilerini" 4 ana maddede topluyorlar:







1- Yüz yüze görüşmekten kaçınıp hep bir mazeret uyduruyorsa,

2- Sadece birkaç gündür tanışıyor olmanıza rağmen size aşırı ilgi, şefkat ve yakınlık gösteriyorsa,

3- Paraya ihtiyacı olduğunu gösteren acıklı bir hikaye anlatıyor ya da kendini şu an fonlarına ulaşamayan zengin biri gibi gösterip sizden acil para talep ediyorsa,

4- Tanıştığınız arkadaşlık sitesinden ya da sosyal medya ağından hemen ayrılıp özel telefondan görüşmek istiyorsa o kişiden bir an önce uzaklaşmanız gerekir.



Kedi katiline kıyak

İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede sakinler tarafından bakılan Eros isimli kedi, İbrahim Keloğlan tarafından tam 6 dakika boyunca işkence edilerek öldürüldü. Mahkemeye çıkartılan Keloğlan, "iyi hal"den ceza indirimi aldı. Ayrıca cezanın açıklanması ertelendi ve salıverildi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi adamın avukatı, savunmasında "Kedi sahipsizdi" dedi.

Hangi birini yazayım? Zavallı bir hayvanı 6 dakika boyunca tekmeleyip, ayağıyla ezerek öldüren mahlukatı mı? Ona "iyi hal indirimi" uygulayan sözde adaleti mi? Yoksa asli görevi "hak savunmak" olan kişinin "Bir hayvan sahipsiz ise öldürülebilir" şeklindeki ürperten anlayışını mı?



Gaf kürsüsü

Edirne'de bir AVM'deki kahve dükkanında işletmecinin kahve fincanlarını içine tükürerek temizlediği (!) anlar kameraya yansıdı.



Zap'tiye

Jorge Jesus'u almak için İsmail Kartal'ı kovdu. İsmail Kartal'ı almak için Jorge Jesus'u kovdu. Umut Nayır'ı almak için Serdar Dursun'u kovdu. Serdar Dursun'u almak için Umut Nayır'ı kovdu. Koç gibi istikrar vallahi!



Ne demiş?

"Özgür Bey (Özel) ayakkabı mağazası gibisiniz. Allah için sizde her ayağa uygun bir numara olduğu görülüyor." (MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasından)