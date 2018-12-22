Bugüne kadar denediklerinizin hepsini unutun: Poi çevirerek hayatınızı stressiz geçirmeniz gerçekten mümkün. 'Poi de neymiş?' diyeceksiniz.

Ben poi ile geçtiğimiz yaz Bonjuk koyunda, gün batarken elektronik müzik eşliğinde tanıştım. Büyülenmemek elde değildi. Bugünlerde de İstanbul'da popülerleşti, yapan kişilerin hepsi yoğun iş stresini atamayan, kafayı nerede boşaltsak diye gezen tipler.

Poi çevirirken bir süre sonra iş stresi, poi'de kalıyor, sonrasında güne daha mutlu, konsantre devam edebiliyorsunuz.

Hepimizin ihtiyacı bu galiba.

Poi çevirmenin usta hocaları Yöntem Yurtsever ve Çiler Mete ile Galata'daki Vinyasa Pilates'te buluşuyoruz.

'Çevir, dünyayı unut' diyorlar. Rengarenk topların ahenkle çevrilişi, yapan kişi için danstan da öte bir rahatlama hali, izleyenler de kapılıp gidiyor.

'Peki nedir bu poi?' diye soruyorum, başlıyor Yöntem Hoca anlatmaya...

Adını Yeni Zelanda yerlilerinin kutsal dansından alıyor. Günümüzde hem egzersiz, hem de bir rahatlama tekniği olarak kullanılıyor. Bu sayede günlük sorunlarınızdan uzaklaşıp kafanızı boşaltabiliyorsunuz. Ayrıca kaslarınız çalıştığı için dayanıklılığınız artıyor. Yurt dışında ergenlik çağındaki çocukların sorunlarını aşmalarına yardımcı olmak amacıyla da uygulanan poi, fit kalmanın yanı sıra, stres atmak, koordinasyon, ritim ve denge sağlamaya yardımcı oluyor. Açıkçası bu çalışmanın amacı her şeyden önce eğlenmek ve görsellik yaratmak. İşte bu sebeple poi, İngiltere'de underground partilerin bile gözdesi.

Farklı stillerde poi çevirebilirsiniz; ateşli, kanatlı, kuyruklu, fosforlu ve ışıklı olmak üzere beş çeşit poi var. Türkiye'de poi çevirenler arasında Pınar Altuğ Atacan ve Demet Sabancı Çetindoğan var.